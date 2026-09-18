 Oferta pentru Canada dezbină UE și aruncă în aer relația cu SUA. Soluțiile unui expert în negociere europeană | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 19 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Exclusiv Oferta pentru Canada dezbină UE și aruncă în aer relația cu SUA. Soluțiile unui expert în negociere europeană

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Propunerea Ursulei von der Leyen privind Canada a creat tensiuni la Bruxelles și o reacție dură la Washington. Expertul în negociere europeană Gabriela Ciot explică miza geopolitică și soluțiile Europei.

Gabriela Ciot a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe
Gabriela Ciot este profesor de relații internaționale și predă la UBB Negociere europeană Foto: Facebook

Președintele Comisiei Europene a lansat propunerea privind acordarea statutului de „membru asociat” Canadei, miercuri, 16 septembrie, în discursul său privind Starea Uniunii. De aici au apărut însă numeroase semne de întrebare și multă confuzie, iar potrivit Politico mai mulți diplomați europeni acuză lipsa de comunicare și susțin că guvernele lor nu fuseseră informate despre inițiativă. De altfel, nu mai puțin de 10 dintre statele membre UE nici măcar nu au ratificat încă acordul comercial al Bruxelles-ului cu Canada, CETA, semnat în urmă cu aproape un deceniu. Evident, pentru ca decizia șefei Comisiei să fie pusă în practică va fi nevoie de susținerea politică a tuturor guvernelor europene, însă țări ca Germania și-au exprimat deja anumite rezerve.

Nici măcar Canada nu pare pregătită pentru decizia luată de Ursula von der Leyen, dovadă declarația lui Jonathan Wilkinson, viitorul ambasador canadian pe lângă UE. „Nu am ajuns încă acolo”. Ca și cum n-ar fi de ajuns, Donald Trump a amenințat UE cu noi tarife și chiar cu oprirea schimburilor comerciale în anumite domenii, dacă Bruxelles-ul va transforma Canada în primul „membru asociat”. Trump a calificat propunerea Ursulei von der Leyen drept „ridicolă” și a sugerat că apropierea dintre UE și Canada ar putea reprezenta un „act ostil” față de Statele Unite. Discutăm cu un expert în politici europene.

„Adevărul” apelează la expertiza Gabrielei Ciot, profesoară de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde predă Negociere europeană și Decizie europeană.

Adevărul: Propunerea Ursulei von der Leyen privind statutul de „membru asociat” pentru Canada a luat prin surprindere toate marile capitale europene. Dincolo de această mutare neașteptată, ce a lipsit din discursul șefei Comisiei Europene și considerați că ar fi trebuit să se regăsească?

Gabriela Ciot: În primul rând, eu m-aș fi așteptat de la acest discurs să văd o viziune despre cum Uniunea Europeană dorește să devină o mare putere. Pentru că, asemenea altor discursuri pe care le-am tot auzit în cei șase ani de mandat pe care i-a avut până acum doamna Ursula von der Leyen, de fiecare dată aceste discursuri privind Starea Uniunii s-au axat pe instrumente executive, pe politicile europene care urmăresc anumite obiective. Desigur, acestea au ținut cont și de contextul internațional și au vizat domeniile prioritare pentru o bună guvernanță și pentru creșterea nivelului de trai al populației.

Doar că, în acest context internațional, o viziune Europe First cred că trebuie să aibă la bază și această dimensiune strategică, nu doar politicile europene. Practic, vedem aceste componente care au fost abordate în discursul privind Starea Uniunii referitoare la apărare, independență energetică, industria europeană, inteligența artificială, reziliență, dar nu am văzut viziunea despre cum vrea Uniunea Europeană să fie un actor global pentru orizontul 2030-2040. Am văzut această deschidere înspre alianțe strategice, o invitare a Canadei să devină membru asociat.

Aici cred că se deschide o discuție foarte interesantă asupra modului în care Uniunea Europeană se poate extinde și cum pot să apară diferite moduri în care anumite state pot să facă parte din familia europeană: membru cu drepturi depline sau doar din punct de vedere economic, din punct de vedere securitar sau din punct de vedere strategic. Iar acest statut de membru asociat poate să fie o deschidere interesantă, dar nu este suficientă doar această invitație.

De ce e atât de complicat

Ce probleme ridică statutul de „membru asociat” al Canadei și cât de complicată devine această ecuație juridică și politică pentru Bruxelles?

Practic, cumva Uniunea Europeană trebuie să depășească acest cadru al unei puteri, hai să-i spunem, economice și normative. Dacă tot este vorba de o Comisie geopolitică și dacă obiectivele importante privesc acest rol geopolitic pe care Uniunea Europeană dorește să-l joace, trebuie să prezinte și această viziune de putere. Pentru că, practic, vorbim de o integrare diferențiată pe care, iată, doamna von der Leyen o propune pentru viitoarele state care doresc să facă parte din familia europeană. Astfel, nu mai avem o delimitare strictă între Uniunea Europeană și non-Uniunea Europeană, ci membru cu drepturi depline, membru asociat, partener strategic și partener comercial.

Dar va apărea o dificultate, pentru că acest concept de membru asociat (associate membership) nu există în tratatele UE, deci asta înseamnă deschiderea unor noi negocieri care ar trebui să se poarte între statele membre pentru a stabili acest grad diferit de integrare. Iar reacția pe care a avut-o prim-ministrul Canadei nu a fost una de aprobare necondiționată, ci a formulat o deschidere sub forma unei alianțe transatlantice și a unei diversificări strategice.

În această cheie am citit invitația pe care a adresat-o doamna Ursula von der Leyen și răspunsul pe care l-a dat premierul canadian. Este importantă această deschidere pe care Uniunea Europeană o face către alte state și arată că dorește să construiască parteneriate și alianțe strategice. Dar haideți să vedem cum poate să proiecteze această putere, pentru că acest lucru nu l-am auzit clar în discurs.

Raportul de forțe cu SUA și poziționarea marilor capitale europene

În egală măsură, rezerva Canadei a fost la fel de vizibilă ca reacțiile unor diplomați europeni care s-au plâns că șefa Comisiei nu s-a consultat cu nimeni. Putem vorbi aici despre lipsa unei viziuni europene clare care să ofere garanții partenerilor sau de teama Canadei de a nu intra într-un joc geopolitic cu reguli neclare?

Da, pentru că, vedeți, eu așa interpretez, nu există o viziune clară în care într-adevăr să fie prezentată poziția pe care Uniunea Europeană o va avea în viitoarea ordine internațională. Prin discurs și prin toate acțiunile, liderii europeni ne spun că ordinea internațională s-a schimbat, ne spun că Uniunea Europeană trebuie să devină mai autonomă și apoi deschid calea acestor parteneriate și alianțe strategice. Putem să interpretăm în această cheie: este un prim exemplu al unei noi politici externe europene, care privește nu doar o extindere geografică, ci și un cerc de securitate, tehnologie, economie și valori. Pentru că, până la urmă, despre aceste domenii importante vorbim.

După Germania, vine valul MAGA și în România? Profesor din SUA: „Populismul nu se învinge prin etichetarea alegătorilor drept ignoranți”

Dar dacă nu există această viziune, cum își proiectează puterea Uniunea Europeană? Cum va fi Uniunea Europeană o mare putere? Prin alianțe? Haideți să vedem cum proiectează această putere prin alianțe: în primul rând cu Canada, apoi să vedem în ce alte zone dorește Uniunea Europeană să dezvolte astfel de alianțe strategice. Cum gândește integrarea? Pentru că sunt foarte multe discuții și la nivelul statelor membre referitor la modul în care să se realizeze extinderea înspre Est.

Există și o întreagă discuție cu privire la faptul că Uniunea Europeană vorbește despre o lărgire, iar aceste alianțe strategice ar fi cumva complentare.

Bunăoară, știți foarte bine că sunt discuții: unele state membre nu doresc o aderare accelerată, altele doresc o aderare accelerată pentru statele din Est (Republica Moldova, Ucraina). Nu ar fi foarte echitabil atunci pentru statele din Balcanii de Vest, care de mulți ani au deschis aceste negocieri de aderare.

Și atunci, dacă tot vorbim de alianțe strategice, ce se întâmplă cu Turcia? Care este în acest proces de aderare de foarte mult timp, dar din punct de vedere strategic este un aliat foarte important pe domeniul securității și al tehnologiei.

Cum vede politica de apărare Uniunea Europeană, dacă tot vorbim de această nouă ordine și de proiectarea puterii? Pentru că noi, statele din Estul Uniunii Europene, vedem Rusia ca un pericol iminent. Dar alte state, chiar dacă au fost alături de Ucraina și au contribuit la sprijinul financiar, continuă să aibă o poziție diferită, și știți foarte bine toate discuțiile care au loc între statele membre. Lasă totuși cetățenii ruși să primească vize de turiști și știm foarte bine ce acțiuni întreprind pe teritoriul unor state membre.

Statele care fac „joc dublu”

Ați menționat că unele state membre mențin nuanțe duble de poziționare geopolitică. Care sunt țările care frânează, în realitate, obținerea unei adevărate autonomii strategice?

Știți foarte bine că sunt discuții: este vorba de Italia, este vorba și de Franța, sunt companii care își desfășoară în continuare activitățile de business în domeniul aluminiului, de exemplu, cu Irlanda. Și Germania chiar, care visează la gazele Rusiei, se spune. Mai sunt astfel de conexiuni, pentru că trăim într-o lume a interdependențelor regionale și globale. Oricât am dori să obținem această autonomie strategică, pentru că acesta era și obiectivul Green Deal-ului, trebuie să vedem care este viziunea: obținem autonomia strategică și apoi cum proiectăm puterea?

De ce este atât de dificil de rupt acest cerc vicios al dependențelor economice și energetice, chiar și în fața unei amenințări de securitate de prim rang?

Pentru că această desprindere, această autonomie, nu poate să se facă dintr-o dată. Și dacă ne uităm și la nivelul de dezvoltare economică al statelor, chiar dacă există această voință politică, din punct de vedere economic mai există anumite resorturi care nu fac posibilă această desprindere.

Ce l-a înfuriat pe Trump

Declarațiile Ursulei von der Leyen nu au temperat reacția Casei Albe. Donald Trump a calificat inițiativa ca fiind un „act ostil”. În ce măsură este fondată retorica protecționistă a Washingtonului?

„Apocalipsa britanică”, explicată de un politolog român de la Londra: „Sunt zone de o sărăcie lucie”

Da, este adevărat, a fost o precizare, de asemenea, că nu este o alianță împotriva cuiva, iar printre rânduri am citit că referirea se face de fapt la Statele Unite.

Ne-am obișnuit până la urmă cu astfel de reacții și cu această politică tarifară îndreptată, până la urmă, chiar împotriva vechii ordini internaționale și a alianțelor care au existat între statele lumii. Acesta este practic parte din noua viziune pe care Statele Unite o au asupra propriei evoluții. De foarte multe ori am auzit această prioritizare a unei anumite părți a lumii emisfera vestică, iar Canada face parte din aceeași zonă. De multe ori am auzit din partea Statelor Unite și această dorință ca Canada să fie al 51-lea stat.

Care ar fi viziunea Washingtonului în ce privește Canada și de ce pune în acest fel problema?

Pentru că SUA vede Canada ca pe un al 51-lea stat, sau mă rog, mai mult sau mai puțin așa. Și cred că așteptau, în viziunea sau conform mentalității de secol XIX, ca o astfel de declarație să fie în beneficiul lor.

Doar că noi suntem în secolul XXI, iar ordinea internațională se schimbă. Am auzit cu toții discursul de la Davos al prim-ministrului Canadei și era evidentă o orientare înspre această alianță a puterilor mijlocii. Apar foarte multe analize care vorbesc de o lume policentrică, în care să fie câteva mari puteri și apoi o serie de alianțe regionale, chiar subregionale, pe anumite domenii de activitate.

Nimeni nu mai accentuează atât de mult doar un sistem de bipolaritate, care probabil domină viziunea pe care o au Statele Unite pentru ordinea internațională. Sunt încă relații tensionate între Statele Unite și Canada, ați văzut și declarațiile care se fac. Probabil nu va fi singura dată, dar să vedem totuși ce se va întâmpla în Statele Unite la alegerile din această toamnă și probabil acest joc de tatonare la nivel internațional va intra într-o altă dimensiune.

În concluzie, creează precedentul „statutului de membru asociat” un nou model de cooperare sectorială și flexibilă, adaptat și pentru alte țări din afara UE?

Trebuie să privim această eventuală „intrare” a Canadei prin ceea ce sugerează invitația de a fi membru asociat pentru viitorul UE: o asociere strategică, sectorială și flexibilă, fără aderare deplină. Aceasta poate deschide o ușă și pentru alte state. Așa cum s-a văzut și în alte dezbateri, statutul de membru asociat poate fi atractiv și pentru țări bogate sau partenere pe anumite sectoare: apărare cu Marea Britanie, domeniul financiar cu Elveția, energie cu Norvegia. Vedem că Uniunea Europeană încearcă să își regândească ecosistemul de parteneri externi și ar trebui să găsească și aici cele mai bune soluții.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Jurnalistele românce de la Bloomberg care amenință cu „junk” pentru a forța instalarea Guvernului Mureșan sunt aceleași care l-au promovat intens pe Bolojan. În 2025, Bolojan le declara, tot în Bloomberg, că România e aproape de faliment. Acum, cele două aplică aceeași rețetă pentru Siegfried Mureșan
gandul.ro
image
Grindeanu îl dinamitează pe premierul desemnat: Acest lucru nu poate fi iertat
mediafax.ro
image
Bucuria Dianei și a lui Dan Șucu după primul gol al fiului Andrei pentru Rapid! Lacrimi în loja din Giulești. Video - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
Ce se întâmplă dacă Nicușor Dan dizolvă Parlamentul? Conf. dr. Marius Bălan explică cum ar trebui modificată Constituția pentru a nu mai avea astfel de crize politice
libertatea.ro
image
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
FOTO Decizie total neașteptată: Romina Gingașu a șters tot ”cu buretele” și a lăsat doar ȘAPTE cuvinte
digisport.ro
image
Ziua Bucureștiului, sărbătorită pe 20 septembrie. Ce reprezintă aceasta zi
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Încă un oraș din România face pași pentru a renunța la banii cash. Plăți doar cu cardul la Permise
observatornews.ro
image
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de premier desemnat
playtech.ro
image
Emerllahu, transfer la FCSB: impresarul confirmă discuții informale cu Becali și MM Stoica
fanatik.ro
image
Vremea se va răci brusc, iar ploile vor acoperi mare parte din țară. Temperaturi sub normalul perioadei
ziare.com
image
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să ”trădeze”
digisport.ro
image
Cine ar fi plătit, de fapt, înmormântarea Mădălinei Apostol. Costurile s-ar fi apropiat de 10.000 de euro: „Sicirul a fost scump”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
1.281 de lei la pensie. Acte necesare pentru pensia minimă garantată
mediaflux.ro
image
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-au pus suporterii în cap
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră”
click.ro
image
Laura Lavric împlinește 80 de ani. Mesajul lui Gheorghe Turda: „Pari mai tinerică în costum popular!” O mai recunoști, pe stradă?
click.ro
image
Ce i-a spus soțul Mirelei Vaida când a început difuzarea Asia Express: „Să nu-i facem de râs”. Vedeta dezvăluie secretul unei căsnicii fericite, după 21 de ani de relație
click.ro
Prințul Harry GettyImages jpg
Cu burtă, chel și cu trăsături înăsprite. Adevărata față a lui Harry, după 6 ani de exil, la prima lui apariție publică în UK
okmagazine.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Raluca Dumitru rupe tăcerea! Ce se întâmpla, de fapt, între Mădălina Apostol și Nick Rădoi: „A vrut doar să păstreze o relație bună”
image
Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră”

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca