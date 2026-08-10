 Serviciile secrete americane avertizează: Schimbarea de regim din Cuba ar putea urma „scenariul” din Iran decât cel din Venezuela | adevarul.ro
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Cristian Bușoi, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Serviciile secrete americane avertizează: Schimbarea de regim din Cuba ar putea urma „scenariul” din Iran decât cel din Venezuela

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O eventuală schimbare de regim în Cuba ar semăna mai degrabă cu situația din Iran decât cu cea din Venezuela, avertizează serviciile de informații americane.

Ambasada SUA la Havana
Ambasada SUA la Havana FOTO: Shutterstok

Pe măsură ce Washingtonul își intensifică presiunile asupra Havanei, oficialii americani caută un nou lider cubanez după modelul Delcy Rodríguez, vicepreședinta care a preluat puterea în Venezuela după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolás Maduro.

Totuși, agențiile americane de informații au ajuns la concluzia că situația din Cuba seamănă mai puțin cu cea din Venezuela și mai mult cu cea din Iran, potrivit unor surse care au avut acces la rapoartele de informații, citate de New York Times.

Facțiuni de linie dură

Cubanezii care ar prelua puterea în cazul în care forțele americane l-ar captura pe Raúl Castro – fostul președinte, care rămâne o figură politică influentă – provin din facțiuni de linie dură, asemenea omologilor lor iranieni.

CIA a înființat în secret un grup operativ dedicat Cubei, semn că administrația americană se pregătește să își intensifice campania pentru a îndeplini cerințele lui Donald Trump privind această țară.

Planul pentru statul comunist ar viza mai degrabă o alterare a regimului decât o schimbare completă a acestuia.

Oficiali americani și israelieni elaboraseră un plan similar pentru Iran, înainte de izbucnirea războiului, în februarie.

Trump și-a dorit să reproducă modelul aplicat în Venezuela și în cazul Iranului, instalând un lider dispus să colaboreze îndeaproape cu Washingtonul.

Însă, oficialii iranieni identificați drept candidați au fost uciși din greșeală în raiduri aeriene americano-israeliene, la scurt timp după declanșarea războiului, pe 28 februarie, odată cu uciderea lui Ali Khamenei, liderul suprem.

Statele Unite l-au înlăturat de la putere pe liderul venezuelean Nicolás Maduro în luna ianuarie, capturându-l în cadrul unui raid nocturn desfășurat de forțele speciale.

Acesta se află în prezent într-un penitenciar din Brooklyn, New York, unde așteaptă să fie judecat pentru trafic de droguri și arme. În locul său a fost instalată Delcy Rodríguez.

Blocaj economic și pene de curent

Statele Unite au impus un blocaj asupra Cubei, care sufocă livrările de combustibil, provocând pene de curent, penurie de alimente și colaps economic pe întreaga insulă.

Din ianuarie, Trump a autorizat acostarea unui singur tanc petrolier rusesc, reducând drastic combustibilul disponibil pentru funcționarea centralelor electrice învechite ale țării.

Nu este clar pe cine ar prefera Casa Albă la conducerea Cubei, iar opțiunile practice sunt limitate.

Guvernul cubanez ar susține probabil candidatura lui Oscar Pérez-Oliva Fraga, strănepot al lui Fidel Castro, însă acesta este considerat inacceptabil pentru Statele Unite.

Administrația Trump ar putea fi deschisă către un alt membru al familiei Castro, Raúl G Rodríguez Castro, cunoscut drept „Raulito" sau „El Cangrejo" (Crabul). Nepot al lui Raúl Castro, el a fost bodyguardul fostului președinte.

John Ratcliffe, directorul CIA, a vizitat Cuba la începutul acestui an și s-a întâlnit atât cu Rodríguez Castro, cât și cu Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministrul de Interne, un alt posibil succesor.

Întrucât Raúl Castro nu deține în prezent nicio funcție oficială – spre deosebire de Maduro, pe care Trump l-a inculpat pentru a justifica operațiunea care a dus la instalarea lui Rodríguez la putere – capturarea și arestarea sa nu ar declanșa automat o schimbare de conducere.

„Chiar dacă asta înseamnă zero cubanezi"

Săptămâna aceasta, ambasadoarea Cubei în Marea Britanie a declarat că poporul cubanez va lupta până la capăt împotriva oricărei intervenții militare americane.

Ismara Mercedes Vargas Walter a declarat pentru The Telegraph că „Cuba ar putea fi distrusă", însă poporul o va apăra „chiar dacă asta ar însemna ca populația Cubei să ajungă la zero".

Chris Sabatini, directorul programului pentru America Latină în cadrul Chatham House, a afirmat că oficialii americani din serviciile de informații au dreptate atunci când consideră că situația din Cuba este mai apropiată de cea din Iran, întrucât Venezuela și Cuba sunt „regimuri foarte diferite".

„Iranul și Cuba au fost regimuri revoluționare aflate la putere de foarte multă vreme – din anii 1970, în cazul Iranului, respectiv din 1959, în cazul Cubei", a explicat el pentru The Telegraph.

„Asta înseamnă că sunt regimuri foarte dogmatice, rigide, ideologizate, care au reușit să perpetueze un cerc de conducere mult mai omogen și mai aliniat ideologic.

Venezuela, în ciuda afirmațiilor contrare, nu a fost niciodată cu adevărat o economie socialistă. A fost doar un sistem de capitalism de cumetrie, profund corupt.

Așa că autoritățile americane au ignorat complet o diferență fundamentală dintre Venezuela și celelalte două regimuri pe care le-au comparat și le-au tratat ca fiind similare".

Sabatini a adăugat că Statele Unite caută în Cuba un lider „mai ușor de manipulat și mai maleabil", dar a precizat că este „greu de văzut unde ar putea găsi așa ceva".

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