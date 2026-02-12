Decizia administrației Trump privind redirecționarea banilor din petrolul Venezuelei ridică dileme juridice și politice majore

Decizia administraţiei Trump de a direcţiona 500 de milioane de dolari din veniturile petroliere ale Venezuelei către Qatar deschide o serie de întrebări fundamentale despre viitorul ţării după înlăturarea fostului preşedinte Nicolás Maduro, potrivit CNBC. Deşi Washingtonul nu recunoaşte oficial actuala conducere de la Caracas, administraţia colaborează în practică cu structuri rămase din regimul Maduro, sub conducerea preşedintei interimare Delcy Rodríguez.

Această abordare contrastează cu poziţia adoptată în primul mandat al lui Donald Trump, când Statele Unite au recunoscut Adunarea Naţională aleasă în 2015, controlată de opoziţie, drept singura autoritate legitimă a Venezuelei.

Ordin executiv cu formulare ambiguă

Un ordin executiv emis pe 9 ianuarie prevede ca veniturile obţinute din vânzările de petrol venezuelean să fie depozitate într-un cont al Departamentului Trezoreriei SUA, fondurile fiind considerate proprietate suverană a guvernului venezuelean aflată în custodia Statelor Unite. Documentul nu precizează însă explicit la care guvern se referă.

Teoretic, odată ce banii ajung pe teritoriul SUA, controlul asupra acestora ar trebui să revină Adunării Naţionale din 2015, în conformitate cu recunoaşterea oficială acordată de Washington în 2019, susţine expertul în drept internaţional Scott Anderson. Această interpretare complică relaţia de lucru cu Delcy Rodríguez, care a acceptat livrarea a 50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite.

Administraţia Trump controlează procesul de vânzare, iar secretarul Energiei, Chris Wright, a declarat că mecanismul va continua pe termen nedefinit, ca instrument de menţinere a presiunii asupra Caracasului.

Guverne paralele şi soluţii „juridice creative”

Secretarul de stat Marco Rubio a explicat în Congres că fondurile sunt păstrate temporar în Qatar, deoarece acest stat recunoaşte regimul Maduro, evitând astfel un blocaj legat de problema recunoaşterii guvernului legitim.

„Trebuie să recunoşti un guvern, dar noi nu recunoaştem acest guvern. Recunoaştem Adunarea Naţională din 2015 şi căutăm o modalitate juridică creativă de a respecta acest standard”, a spus Rubio.

Un oficial al administraţiei a declarat pentru CNBC că a fost deschis un cont dedicat guvernului Venezuelei la Trezoreria SUA, iar viitoarele venituri din resurse naturale vor tranzita acest cont. Primele 500 de milioane de dolari, păstrate temporar în Qatar, au fost deja transferate în Venezuela.

În continuare, administraţia americană va trebui, cel mai probabil, să stabilească împreună cu Adunarea Naţională din 2015 modul de utilizare a fondurilor.

„Guvernul Rodriguez nu are, teoretic, niciun cuvânt de spus în privinţa banilor depozitaţi în SUA,” a explicat Scott Anderson.

Cooperare pragmatică într-o „fază de tranziţie”

Marco Rubio a subliniat că Washingtonul a stabilit o linie „respectuoasă şi productivă” de comunicare cu Delcy Rodríguez, descriind cooperarea drept o abordare pragmatică într-o etapă de „tranziţie şi stabilizare” a Venezuelei. Există, de asemenea, un acord scris privind vânzarea petrolului venezuelean.

Mecanismul descris presupune ca autorităţile de la Caracas să transmită un buget, care va fi analizat de partea americană. Ulterior, sancţiunile ar urma să fie suspendate temporar pentru a permite utilizarea fondurilor din contul blocat, iar cheltuirea banilor va fi verificată prin audit. Exim Bank este una dintre instituţiile luate în calcul pentru acest rol, însă nu a fost luată încă o decizie finală.

Rubio a precizat că soluţia este una temporară, nu un aranjament permanent. Un oficial al administraţiei a arătat că obiectivul final rămâne crearea unei industrii petroliere funcţionale în Venezuela, capabilă să exporte direct pe piaţa globală.

Democraţii contestă legalitatea mecanismului

Democraţii din Congres ridică însă semne de întrebare privind respectarea legislaţiei americane. Aceştia avertizează că firmele americane implicate în vânzările de petrol venezuelean ar putea avea expuneri juridice, în lipsa unei justificări clare privind utilizarea legii IEEPA.

Legea permite preşedintelui SUA confiscarea bunurilor unui stat străin doar în caz de ostilităţi armate sau de atac asupra Statelor Unite – situaţii care nu se aplică în cazul Venezuelei, fapt recunoscut chiar de Marco Rubio.

„Nu confiscăm proprietatea Venezuelei. Banii nu intră niciodată în mâinile noastre. Doar controlăm modul în care sunt distribuiţi”, a declarat secretarul de stat în faţa Senatului.