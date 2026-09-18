 Miliardarii din tehnologie vor să trăiască veșnic. Un fizician spune că își pierd timpul | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 19 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Miliardarii din tehnologie vor să trăiască veșnic. Un fizician spune că își pierd timpul

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Miliardarii din industria tehnologiei care investesc sume uriașe pentru a încetini îmbătrânirea și a-și prelungi viața „își pierd timpul”, consideră fizicianul britanic Jim Al-Khalili. Cercetătorul spune că oamenii au la dispoziție un interval limitat de timp și ar trebui să se concentreze mai degrabă pe felul în care îl trăiesc.

tinerete batranete pixabay jpg
Foto: Pixabay

„Avem un interval finit de timp în care existăm în univers. Cu cât studiez mai mult natura timpului, cu atât îmi dau seama că vreau doar să profit la maximum de timpul pe care îl am”, a declarat Al-Khalili pentru The Guardian.

Fizicianul a făcut referire la miliardarii care încearcă să prelungească radical viața. Printre aceștia se numără antreprenorul Bryan Johnson, cunoscut pentru experimentele sale antiîmbătrânire. Johnson a încercat inclusiv transfuzii cu plasmă provenită de la fiul său adolescent, însă ulterior a spus că nu a observat beneficii.

„Suntem aici cât o clipire din ochi în comparație cu vârsta universului. Dacă petrec acea clipire încercând să o extind la două clipiri, nu sunt sigur că merită să-mi petrec viața făcând asta”, a spus Al-Khalili.

De ce timpul nu curge la fel pentru toată lumea

Fizicianul, care va susține în acest an tradiționalele prelegeri de Crăciun ale Royal Institution despre natura timpului, explică faptul că percepția obișnuită asupra timpului este mult mai simplă decât realitatea descrisă de fizică.

Teoria relativității a lui Albert Einstein arată că timpul nu trece cu aceeași viteză pentru toți observatorii. Viteza și gravitația pot modifica ritmul în care este măsurat timpul.

„Pentru mine, cel mai uimitor aspect este că timpul trece cu viteze diferite în funcție de cât de puternică este gravitația”, a explicat cercetătorul.

Al-Khalili va vorbi și despre posibilitatea călătoriei în timp. Din punct de vedere matematic, întoarcerea în trecut nu este exclusă de anumite soluții ale ecuațiilor relativității, însă apar probleme legate de paradoxurile pe care le-ar genera o asemenea călătorie.

Călătoria în viitor este, cel puțin teoretic, mai simplă. Un obiect care se deplasează cu viteze apropiate de cea a luminii sau care se află într-un câmp gravitațional extrem de puternic poate experimenta trecerea timpului diferit față de un observator aflat pe Pământ.

Fizicianul spune că a găsit răspunsul la „săgeata timpului”

Una dintre întrebările centrale pe care Al-Khalili intenționează să le abordeze este motivul pentru care timpul pare să aibă o singură direcție.

Obiectele se degradează, bateriile se descarcă, oamenii îmbătrânesc, iar lucrurile tind să devină mai dezordonate. Toate acestea sugerează existența unei „săgeți a timpului”. În același timp, ecuațiile fundamentale ale fizicii nu indică în mod evident o direcție privilegiată.

Problema l-a preocupat pe cercetător ani la rând, iar acum susține că a găsit o explicație.

„La prelegeri voi oferi o explicație pentru rezolvarea acestei probleme. Nu voi da spoilere, asta este pentru prelegerea de Crăciun. Am rezolvat problema săgeții timpului”, a declarat Jim Al-Khalili.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Jurnalistele românce de la Bloomberg care amenință cu „junk” pentru a forța instalarea Guvernului Mureșan sunt aceleași care l-au promovat intens pe Bolojan. În 2025, Bolojan le declara, tot în Bloomberg, că România e aproape de faliment. Acum, cele două aplică aceeași rețetă pentru Siegfried Mureșan
gandul.ro
image
Grindeanu îl dinamitează pe premierul desemnat: Acest lucru nu poate fi iertat
mediafax.ro
image
Bucuria Dianei și lui Dan Șucu după primul gol al fiului Andrei pentru Rapid! Lacrimi de bucurie în loja din Giulești. Video - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
Ce se întâmplă dacă Nicușor Dan dizolvă Parlamentul? Conf. dr. Marius Bălan explică cum ar trebui modificată Constituția pentru a nu mai avea astfel de crize politice
libertatea.ro
image
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
FOTO Decizie total neașteptată: Romina Gingașu a șters tot ”cu buretele” și a lăsat doar ȘAPTE cuvinte
digisport.ro
image
Ziua Bucureștiului, sărbătorită pe 20 septembrie. Ce reprezintă aceasta zi
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Încă un oraș din România face pași pentru a renunța la banii cash. Plăți doar cu cardul la Permise
observatornews.ro
image
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de premier desemnat
playtech.ro
image
Emerllahu, transfer la FCSB: impresarul confirmă discuții informale cu Becali și MM Stoica
fanatik.ro
image
Vremea se va răci brusc, iar ploile vor acoperi mare parte din țară. Temperaturi sub normalul perioadei
ziare.com
image
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să ”trădeze”
digisport.ro
image
Cine ar fi plătit, de fapt, înmormântarea Mădălinei Apostol. Costurile s-ar fi apropiat de 10.000 de euro: „Sicirul a fost scump”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
1.281 de lei la pensie. Acte necesare pentru pensia minimă garantată
mediaflux.ro
image
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-au pus suporterii în cap
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră”
click.ro
image
Laura Lavric împlinește 80 de ani. Mesajul lui Gheorghe Turda: „Pari mai tinerică în costum popular!” O mai recunoști, pe stradă?
click.ro
image
Ce i-a spus soțul Mirelei Vaida când a început difuzarea Asia Express: „Să nu-i facem de râs”. Vedeta dezvăluie secretul unei căsnicii fericite, după 21 de ani de relație
click.ro
Prințul Harry GettyImages jpg
Cu burtă, chel și cu trăsături înăsprite. Adevărata față a lui Harry, după 6 ani de exil, la prima lui apariție publică în UK
okmagazine.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Raluca Dumitru rupe tăcerea! Ce se întâmpla, de fapt, între Mădălina Apostol și Nick Rădoi: „A vrut doar să păstreze o relație bună”
image
Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră”

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca