Miliardarii din tehnologie vor să trăiască veșnic. Un fizician spune că își pierd timpul

Miliardarii din industria tehnologiei care investesc sume uriașe pentru a încetini îmbătrânirea și a-și prelungi viața „își pierd timpul”, consideră fizicianul britanic Jim Al-Khalili. Cercetătorul spune că oamenii au la dispoziție un interval limitat de timp și ar trebui să se concentreze mai degrabă pe felul în care îl trăiesc.

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„Avem un interval finit de timp în care existăm în univers. Cu cât studiez mai mult natura timpului, cu atât îmi dau seama că vreau doar să profit la maximum de timpul pe care îl am”, a declarat Al-Khalili pentru The Guardian.

Fizicianul a făcut referire la miliardarii care încearcă să prelungească radical viața. Printre aceștia se numără antreprenorul Bryan Johnson, cunoscut pentru experimentele sale antiîmbătrânire. Johnson a încercat inclusiv transfuzii cu plasmă provenită de la fiul său adolescent, însă ulterior a spus că nu a observat beneficii.

„Suntem aici cât o clipire din ochi în comparație cu vârsta universului. Dacă petrec acea clipire încercând să o extind la două clipiri, nu sunt sigur că merită să-mi petrec viața făcând asta”, a spus Al-Khalili.

De ce timpul nu curge la fel pentru toată lumea

Fizicianul, care va susține în acest an tradiționalele prelegeri de Crăciun ale Royal Institution despre natura timpului, explică faptul că percepția obișnuită asupra timpului este mult mai simplă decât realitatea descrisă de fizică.

Teoria relativității a lui Albert Einstein arată că timpul nu trece cu aceeași viteză pentru toți observatorii. Viteza și gravitația pot modifica ritmul în care este măsurat timpul.

„Pentru mine, cel mai uimitor aspect este că timpul trece cu viteze diferite în funcție de cât de puternică este gravitația”, a explicat cercetătorul.

Al-Khalili va vorbi și despre posibilitatea călătoriei în timp. Din punct de vedere matematic, întoarcerea în trecut nu este exclusă de anumite soluții ale ecuațiilor relativității, însă apar probleme legate de paradoxurile pe care le-ar genera o asemenea călătorie.

Călătoria în viitor este, cel puțin teoretic, mai simplă. Un obiect care se deplasează cu viteze apropiate de cea a luminii sau care se află într-un câmp gravitațional extrem de puternic poate experimenta trecerea timpului diferit față de un observator aflat pe Pământ.

Fizicianul spune că a găsit răspunsul la „săgeata timpului”

Una dintre întrebările centrale pe care Al-Khalili intenționează să le abordeze este motivul pentru care timpul pare să aibă o singură direcție.

Obiectele se degradează, bateriile se descarcă, oamenii îmbătrânesc, iar lucrurile tind să devină mai dezordonate. Toate acestea sugerează existența unei „săgeți a timpului”. În același timp, ecuațiile fundamentale ale fizicii nu indică în mod evident o direcție privilegiată.

Problema l-a preocupat pe cercetător ani la rând, iar acum susține că a găsit o explicație.

„La prelegeri voi oferi o explicație pentru rezolvarea acestei probleme. Nu voi da spoilere, asta este pentru prelegerea de Crăciun. Am rezolvat problema săgeții timpului”, a declarat Jim Al-Khalili.