Dezbatere electorală fără candidați în Rusia. Cum arată scrutinul dominat de partidul lui Putin

O dezbatere electorală televizată din Rusia a ajuns să fie difuzată fără niciun candidat în platou. Toți cei șase politicieni înscriși în cursa electorală într-o circumscripție din Riazan au lipsit de la emisiunea organizată de postul public Rusia 1, lăsând în urmă un studio cu pupitre goale.

Dezbatere electorală fără candidați în Rusia. Foto: Captură Video Rusia 1

„Candidații nu s-au prezentat în studioul nostru, așa că îmi iau rămas-bun pentru moment”, le-a spus telespectatorilor prezentatoarea Elizaveta Dorokhina, înainte ca emisiunea să intre în pauză publicitară, notează CNN.

Episodul are loc în timpul alegerilor parlamentare desfășurate în Rusia între 18 și 20 septembrie. Alegătorii desemnează cei 450 de membri ai Dumei de Stat, însă partidul Rusia Unită, formațiunea care îl susține pe Vladimir Putin, este așteptat să își păstreze majoritatea.

Scrutinul are loc într-un climat politic în care principalii adversari ai Kremlinului nu mai pot participa la alegeri sau au părăsit Rusia.

Partidul liberal Iabloko, una dintre puținele formațiuni care au criticat deschis războiul din Ucraina și au cerut încetarea focului, a fost eliminat din cursă la scurt timp după ce fusese autorizat să participe. Curtea Supremă a Rusiei a decis excluderea partidului în urma unei acțiuni inițiate de formațiunea naționalistă Rodina.

Grigori Iavlinski, cofondator al Iabloko, a susținut că formațiunea a atras atenția autorităților după ce mesajul său anti-război a început să primească sprijin, inclusiv în rândul tinerilor.

„Încă nu avem democrație în Rusia. Ne-am început reformele acum 30 de ani, dar am eșuat complet; de aceea avem un sistem autoritar care nu este pregătit pentru alegeri democratice”, a declarat Iavlinski pentru CNN.

Votul se desfășoară și în teritoriile ocupate din Ucraina

Pentru prima dată de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, rușii sunt chemați la urne pentru alegerea parlamentului. Scrutinul se desfășoară timp de trei zile și include și vot electronic.

Autoritățile ruse organizează alegeri și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, inclusiv în Crimeea, Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. Ucraina și comunitatea internațională contestă organizarea alegerilor în aceste teritorii.

Un element important al scrutinului este participarea foștilor militari. 186 de veterani ai războiului din Ucraina candidează pentru un loc în Duma de Stat, iar peste 1.500 de foști militari candidează pentru funcții regionale și municipale.

Programul „Timpul Eroilor”, lansat de Vladimir Putin în 2024, urmărește pregătirea veteranilor cu experiență de luptă pentru ocuparea unor funcții în administrația publică.

„Nu contează cine votează, ci cine numără voturile”

Înaintea scrutinului, CNN a vorbit cu mai mulți alegători din Moscova despre așteptările lor. Unii au spus că își doresc în primul rând pace și stabilitate.

„Probabil aș spune ce ar spune mulți oameni: pașnic. Îmi doresc foarte mult ca totul să se termine”, a declarat o alegătoare identificată drept Raisa.

Marina Alexandrovna, în vârstă de 73 de ani, a spus că nu știe încă pentru cine va vota, dar că merge întotdeauna la urne. „Nu contează cine votează, ci cine numără voturile”, a afirmat ea.

În paralel, autoritățile din Moscova oferă stimulente sub forma unor puncte care pot fi transformate în premii pentru alegătorii care folosesc votul electronic. Sistemul este criticat de opozanții Kremlinului, care susțin că votul online este mai puțin transparent decât cel pe hârtie.