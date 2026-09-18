 Un chatbot a identificat greșit încărcătura unei nave chineze. Armata SUA pregătea interceptarea înainte să descopere eroarea AI | adevarul.ro
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Un chatbot a identificat greșit încărcătura unei nave chineze. Armata SUA pregătea interceptarea înainte să descopere eroarea AI

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Un raport de informații generat cu ajutorul inteligenței artificiale a declanșat o operațiune militară americană împotriva unei nave chineze care se afla în Orientul Mijlociu. Militarii se pregăteau să urce la bordul vasului, iar avioane americane se aflau deja în aer, când oficialii au descoperit că informațiile despre încărcătura navei erau greșite.

Armata SUA pregătea interceptarea înainte să descopere eroarea AI
Armata SUA pregătea interceptarea înainte să descopere eroarea AI Foto: Shutterstock

Potrivit mai multor surse familiarizate cu situația, incidentul s-a produs în această primăvară, în perioada războiului dintre Statele Unite și Iran, și a pornit de la un raport întocmit de un analist din cadrul Comandamentului pentru Operațiuni Speciale al SUA.

Raportul indica faptul că nava chineză transporta componente despre care s-a considerat că ar fi destinate unui program de arme nucleare. Informația a fost tratată suficient de serios încât armata americană să înceapă pregătirile pentru interceptarea vasului.

Două dintre sursele citate de CNN afirmă că militari americani înarmați urmau să urce la bord. Alte surse spun că avioane militare erau deja în aer.

Eroarea a fost descoperită înainte de intervenție

Cu puțin timp înainte ca operațiunea să înceapă, oficialii au verificat raportul mai atent și au constatat că informațiile erau eronate.

Analistul folosise un chatbot pentru a interpreta date referitoare la manifestul de marfă al navei. Instrumentul a combinat informații din surse publice cu date clasificate provenite din bazele guvernamentale americane și a ajuns la o concluzie greșită privind materialele transportate.

Ulterior, același analist ar fi folosit din nou inteligența artificială pentru a transforma concluziile într-un raport standard de informații, document care a fost apoi distribuit în interiorul structurilor militare.

Una dintre sursele citate de CNN a descris raportul drept „complet fals” și a afirmat că situația „aproape a pornit un război”.

Nu este clar ce marfă transporta în realitate nava și nici dacă instrumentul AI folosit de analist era un produs comercial sau unul dezvoltat special pentru guvernul american.

Comandamentul pentru Operațiuni Speciale din Pacific și Pentagonul nu au răspuns solicitărilor CNN pentru comentarii.

Armata americană folosește tot mai mult inteligența artificială

Incidentul scoate în evidență una dintre problemele apărute odată cu extinderea rapidă a inteligenței artificiale în domeniul militar: viteza cu care sistemele pot analiza informații este însoțită de riscul ca erorile lor să fie preluate în decizii reale.

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Pentagonul și-a accelerat în 2026 strategia de integrare a AI în activitatea militară. Documentul oficial publicat în ianuarie prevede utilizarea extinsă a modelelor de inteligență artificială și eliminarea unor bariere birocratice pentru adoptarea lor în cadrul Departamentului Apărării.

Printre domeniile în care AI este folosită sau testată se numără analiza unor cantități foarte mari de date, sprijinirea procesului decizional, logistica și identificarea unor posibile ținte.

Problema este că aceste sisteme pot produce ceea ce specialiștii numesc „halucinații” – informații false prezentate într-o formă care poate părea credibilă.

În cazul navei chineze, eroarea a trecut inițial de etapa de analiză și a ajuns într-un document oficial de informații.

„Inteligența artificială te ajută să ajungi mai repede la o idee proastă”

Mai multe surse familiarizate cu utilizarea AI în structurile americane de securitate susțin că nu există peste tot aceleași reguli privind verificarea informațiilor generate automat.

Diferite instituții și structuri folosesc instrumente diferite, cu niveluri diferite de fiabilitate și cu propriile reguli de securitate. În lipsa unui sistem unitar de verificare, o informație greșită poate ajunge mai repede la factorii de decizie.

O altă problemă este presiunea pentru viteză. AI poate analiza și sintetiza informații mult mai rapid decât un analist uman, însă acest avantaj poate deveni un dezavantaj dacă rezultatul nu este verificat înainte de a fi folosit.

„Inteligența artificială te ajută să ajungi mai repede la o idee proastă”, a rezumat una dintre surse. 

Sursele citate de postul american afirmă și că analiștii mai tineri, obișnuiți cu utilizarea acestor instrumente, pot avea uneori mai multă încredere în rezultatele lor decât ar trebui.

Riscul este mai mare atunci când AI este folosită pentru ținte militare

Una dintre cele mai sensibile utilizări ale inteligenței artificiale este sprijinirea procesului de selectare a țintelor.

O sursă familiarizată cu politicile militare americane a declarat că folosirea AI în acest domeniu este într-o fază de extindere, însă există încă întrebări privind modul în care intervenția unui operator uman poate preveni victimele civile sau incidente de tip „friendly fire”.

Cazul navei chineze arată un risc diferit de scenariile în care inteligența artificială ar deveni autonomă: oamenii pot lua decizii greșite atunci când acordă prea multă încredere unor informații generate sau interpretate de sisteme automate.

În cazul de față, eroarea a fost descoperită înainte ca militarii americani să intercepteze nava. Dacă verificarea nu ar fi avut loc la timp, o operațiune împotriva unei nave chineze ar fi putut avea consecințe diplomatice și militare majore.

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