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„Viceregele” de pe WhatsApp. Șeful diplomației americane controlează finanțele, resursele și puterea în Venezuela

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La șase luni după înlăturarea lui Nicolás Maduro de către armata americană, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a preluat controlul de facto asupra finanțelor, resurselor naturale și guvernului Venezuelei. Informația provine dintr-o investigație publicată de The New York Times, care citează peste zece oficiali americani și venezueleni.

Secretarul de stat MArco Rubio/FOTO:X
Secretarul de stat MArco Rubio/FOTO:X

Conform jurnaliștilor americani, amploarea influenței lui Rubio asupra unui stat suveran este fără precedent, acesta fiind descris drept un „vicerege” de facto al țării. Deși nu a vizitat personal Venezuela de la schimbarea de regim, secretarul de stat coordonează activitatea zilnică a guvernului de la Caracas prin intermediul aplicației WhatsApp, menținând legătura cu Delcy Rodríguez. Fosta vicepreședintă din era Nicolas Maduro conduce în prezent țara cu aprobarea explicită a Washingtonului.

Reprezentantul Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că, prin restabilirea cooperării și o gestionare economică rațională, Venezuela poate redeveni un partener stabil și prosper, iar cetățenii săi vor beneficia de pe urma resurselor naturale vaste și a legăturilor consolidate cu SUA.

Monopol pe exporturi și control bugetar strict

În prezent, Departamentul Trezoreriei SUA colectează veniturile din cea mai mare parte a exporturilor venezuelene, fondurile fiind ulterior redirecționate către sistemul bancar de la Caracas în funcție de prioritățile stabilite de Washington.

Echipa condusă de Marco Rubio impune condiții stricte privind destinația banilor și persoanele care îi pot gestiona. Această strategie a blocat principalele scheme de corupție din Venezuela și a protejat veniturile țării de creditorii internaționali care solicită returnarea unor datorii de miliarde de dolari. Cu toate acestea, mecanismul a creat o dependență totală a administrației Rodríguez de deciziile SUA, blocând capacitatea executivului local de a plăti salarii sau de a susține moneda națională fără aprobarea prealabilă a fondurilor.

Pe lângă sectorul financiar, Rubio supraveghează aplicarea sancțiunilor americane și reforma industriei petroliere. De asemenea, numirile cheie în guvernul venezuelean, inclusiv cea a ministrului apărării, sunt coordonate direct cu oficialul american.

Restricții în politica externă

Influența Washingtonului se extinde și asupra poziționării internaționale a Venezuelei. În urma unui atac al SUA asupra Iranului, ministrul venezuelean de externe, Yván Gil, a publicat un mesaj moderat de condamnare a acțiunii împotriva fostului aliat de la Caracas. Administrația Trump a solicitat eliminarea textului și a avertizat conducerea interimară să nu mai exprime sprijin public pentru adversarii SUA. Mesajul a fost șters la câteva ore după publicare.

Un alt episod care ilustrează lipsa de autonomie a fost solicitarea unui interviu adresată lui Rodríguez de către jurnalistul Fox News, Bret Baier, oficialul venezuelean precizând că solicitarea trebuie aprobată personal de președintele Donald Trump.

Jurnaliștii de la The New York Times notează că actuala abordare reprezintă o schimbare majoră față de declarațiile anterioare ale lui Rubio, în care se poziționa ca un apărător al normelor democratice în America Latină. Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor continua să administreze țara până când se va putea realiza o tranziție de putere „sigură și rezonabilă”, estimând ulterior că acest proces ar putea dura ani de zile.

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