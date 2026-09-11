Trump, la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie: „Nu vom uita niciodată. De aceea luptăm şi astăzi. Nu avem de ales”

Statele Unite au marcat vineri împlinirea a 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, soldate cu moartea a aproape 3.000 de persoane. Cu acest prilej, președintele american Donald Trump a transmis că memoria victimelor rămâne vie, iar lupta împotriva terorismului continuă.

La ceremonia organizată la Pentagon, una dintre țintele atacurilor de acum un sfert de secol, liderul de la Casa Albă a afirmat că americanii își reînnoiesc angajamentul față de cei 2.977 de oameni care și-au pierdut viața în atentate, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Astăzi, reînnoim jurământul sacru pe care l-am făcut pentru prima dată în numele lor, în urmă cu un sfert de secol. Nu vom uita niciodată. De aceea luptăm şi astăzi. Nu avem de ales. Nu poate exista decât victorie”, a declarat Donald Trump.

În întreaga țară au avut loc ceremonii de comemorare. La New York, rudele victimelor au citit numele celor uciși în atacul asupra World Trade Center, în timp ce autoritățile au păstrat momente de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în atentate.

Trump a ținut un discurs la ceremonie Foto: youtube.com/@fox4news

Atentatele din 11 septembrie 2001 au fost comise de teroriști ai rețelei Al-Qaida, care au deturnat patru avioane de pasageri. Două dintre acestea au lovit Turnurile Gemene din New York, iar un al treilea a fost îndreptat către Pentagon.

Un al patrulea avion s-a prăbușit într-o zonă împădurită din statul Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să preia controlul aparatului de zbor de la teroriști. La 25 de ani de la tragedie, ținta exactă vizată de cei care au deturnat avionul rămâne necunoscută.

Prăbușirea Turnurilor Gemene și incendiile care au urmat au eliberat în atmosferă cantități uriașe de substanțe toxice, inclusiv azbest, fibră de sticlă, beton pulverizat și materiale plastice arse, iar zona a rămas periculoasă timp de mai multe săptămâni după atacuri.