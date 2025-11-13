Președintele Nicuşor Dan, la 10 ani de la atacurile teroriste din Paris: „Împreună rămânem uniţi în faţa urii”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, pe X, un mesaj la 10 ani de la atacurile teroriste din Paris, în care a subliniat nevoia unităţii în faţa atacurilor motivate de ură.

"Astăzi comemorăm 10 ani de la atentatele tragice de la Bataclan, Stade de France şi de pe terasele pariziene. Ne reculegem alături de Franţa. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, către familiile lor şi către toţii cei ale căror vieţi au fost îndoliate. Este esenţial să colaborăm pentru a clădi societăţi mai sigure şi mai tolerante. Împreună rămânem uniţi în faţa urii", a scris şeful statului, pe platforma online.

Turnul Eiffel, Primăria din Paris şi Statuia Republicii au fost iluminate miercuri seară în albastru, alb şi roşu, culorile drapelului francez, în semn de omagiu adus victimelor atacurilor jihadiste din 13 noiembrie 2015, scrie Agerpres.

Această iluminare simbolică va fi repetată joi pentru a comemora zece ani de la cele mai grave atacuri de pe teritoriul francez după cel de-al Doilea Război Mondial, soldate cu 132 de morţi, pe lângă cele două persoane care şi-au luat viaţa din cauza stresului post-traumatic, sute de răniţi şi mii de persoane traumatizate.