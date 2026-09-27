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Președintele american Donald Trump a avut o nouă situație tensionată cu presa, sâmbătă, înainte de a pleca de la Casa Albă spre Tennessee, unde urma să asiste la un meci de fotbal american. Liderul de la Washington i-a cerut unei jurnaliste să tacă, după ce aceasta l-a întrebat dacă își dorește ca în grupul de presă de la Casa Albă să fie incluse doar publicațiile care îl susțin.

Întrebarea jurnalistei Akayla Gardner, de la MS NOW, a venit după ce administrația Trump a restricționat accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă. Un judecător federal a blocat joi această decizie, însă CNN a fost ulterior exclus de la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, fiind înlocuit cu LindellTV.

„Nu, nu. Vreau știri adevărate, nu știri false ca tine”, a răspuns Trump, susținând că își dorește o presă liberă și deschisă. Președintele american a continuat să susțină că CNN și MS NOW au audiențe scăzute.

Când aceeași jurnalistă l-a întrebat dacă nu își dorește întrebări dificile, Trump a întrerupt-o și i-a spus: „Stai, stai, liniște”, ridicând degetul arătător.

Trump, relație dificilă cu presa de-a lungul timpului

Trump are de mult timp o relație conflictuală cu presa și a acuzat în repetate rânduri jurnaliștii că reflectă părtinitor activitatea administrației sale. În trecut, președintele american a avut și schimburi tensionate cu mai multe jurnaliste, relatează Independent.co.uk.

În iunie, el a criticat-o pe jurnalista CNN Kaitlan Collins, afirmând că vede „ură în ochii ei” și reproșându-i că nu zâmbește. Anterior, Trump o numise „stupidă și răutăcioasă” după întrebările acesteia referitoare la sala de bal a Casei Albe.

În noiembrie anul trecut, Trump i-a spus unei jurnaliste Bloomberg „Taci, porcușorule”, după ce aceasta a încercat să-l întrebe despre Jeffrey Epstein.

Trump respinge afirmația lui Obama privind femeile în guvernare

În timpul discuției cu presa de sâmbătă, Trump a fost întrebat și despre o declarație făcută de fostul președinte Barack Obama. Acesta afirmase recent că, dacă femeile ar conduce toate guvernele timp de aproximativ doi ani, lumea ar putea funcționa mai bine, chiar dacă nu ar fi perfectă.

Trump a respins afirmația. „Este ridicolă”, a spus președintele american. „Iubesc femeile. Cred că sunt grozave. Dar este o afirmație ridicolă.”

Trump a abordat și alte subiecte în discuția cu jurnaliștii. El a declarat că Statele Unite nu vor pune „frâne” dezvoltării inteligenței artificiale, pe care a descris-o din nou drept „superinteligență”.

De asemenea, președintele american i-a cerut liderului ucrainean Volodimir Zelenski să ajungă la un acord pentru încheierea războiului declanșat de Rusia și a afirmat că Statele Unite au „control total” asupra strâmtorii Ormuz.