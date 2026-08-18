 Trump și Casa Albă atacă furibund o jurnalistă CNN după ce aceasta l-a întrebat pe președinte dacă are o relație „apropiată” cu o consilieră | adevarul.ro
search
Marți, 18 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Trump și Casa Albă atacă furibund o jurnalistă CNN după ce aceasta l-a întrebat pe președinte dacă are o relație „apropiată” cu o consilieră

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Casa Albă şi Donald Trump au atacat-o pe jurnalista de la CNN Kristen Holmes, care i-a cerut preşedintelui american să reacţioneze după ce senatorul democrat din Georgia Jon Ossoff l-a acuzat, la un miting, de o relație apropiată cu o consilieră.

Donald Trump, președintele SUA
Donald Trump, președintele SUA FOTO: Profimedia

”Într-o zi, copiii dumneavoastră vor descoperi problema dezgustătoare şi inumană pe care o aveţi. Vor fi dezgustaţi”, a atacat-o pe Kristen Holmes administraţia americană, pe contul său X Rapid Response 47.

În alt mesaj, administrația o acuză pe corespondenta CNN la Casa Albă că i-a aplicat ”o lovitură josnică uneia dintre asistentele președintelui Trump” într-o întâlnire cu presa în Biroul Oval.

”Funcționarii publici sunt liberi să conteste informaţiile cu care nu sunt de acord, însă atacarea personală a jurnaliştilor din cauza întrebărilor lor este nedemnă de funcţie şi contrară libertăţii presei”, a reacționat într-un comunicat în care o susţine pe jurnalistă CNN.

image

Kristen Holmes l-a întrebat pe Donald Trump despre acuzaţii ale senatorului democrat din Georgia Jon Ossoff, la un miting, potrivit cărora miliardarul îşi favorizează interesele persoanle în detrimentul activităţii de preşedinte.

”El vrea să-şi construiască Sala de Bal şi să călătorească împreună cu Natalie”, a declarat senatorul, referindu-se la Natalie Harp, o asistentă despre care presa subliniază că este omniprezentă în viaţa lui Donald Trump.

Preşedintele american nu i-a răspuns atunci când Kristen Holmes i-a cerut să reacţioneze faţă de aceste acuzaţii.

Mai târziu, în timp ce jurnaliştii discutau în continuare cu preşedintele american, Donald Trump a atacat-o pe corespondenta CNN, care l-a întrebat despre dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

”Taci!”, i-a spus de mai multe ori miliardarul în vârstă de 80 de ani, cunoscut prin faptul că atacă jurnaliste extrem de virulent.

”Persoană zgomotoasă și turbulentă”

”Sunteţi o persoană zgmotoasă şi turbulentă”, a continuat Donald Trump, care a atacat şi postul CNN, pe care l-a acuzat de faptul că răspândeşte ”informaţii false”.

Declaraţiile lui Jon Ossoff au dat de furcă echipei de comunicare a Guvernului.

Directorul de comunicare al Casei Albe Steven Cheung a postat luni pe X un fragment din discursul în care Jon Ossoff a vorbit despre asustenta lui Donald Trump şi l-a insultat pe senatorul democrat.

El l-a acuzat că este un ”sărman micuţ” care-şi ”urăşte ţara”.

Un purtăror de cuvânt al Guvernului, Davis Ingle, l-a catalogat pe X pe Jon Ossoff drept ”o cantitate neglijabilă” şi un ”efeminat teatral”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
digi24.ro
image
Bolojan, despre banii datorați sportivilor, după mesajul lui David Popovici: „Întotdeauna s-au făcut aceste alocări”
stirileprotv.ro
image
Liber pentru Comisia de Constituţionalitate de la Senat să ancheteze întâlnirea dintre preşedinta CCR şi premierul demis Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Marea Neagră înaintează pe Dunăre. Apa sărată poate ajunge la 25 km în interiorul Deltei. Pericol pentru apa potabilă
mediafax.ro
image
Pleacă Șumudică înainte de CFR – FCSB?! „Suntem prima candidată la retrogradare. Trebuie 6-7 jucători”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ministrul economiei, despre șansa ca fabricile de stat să livreze Armatei muniție tip NATO de calibru 155 mm: „Dacă v-aș spune că știu exact cum, unde, la ce termen, v-aș minți”
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorţat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
digisport.ro
image
Mama Alinei Pușcău, devastată de problemele de sănătate ale fiicei sale. Se pregătește să plece în America
click.ro
image
Surse: Se amână facerea unui guvern. Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier după 1 septembrie
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Un turist a fost arestat după ce a făcut un grătar în vila în care era cazat, în Creta
observatornews.ro
image
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
cancan.ro
image
Nemulțumit de pensia primită după Marea Recalculare? Cum poate ajunge dosarul tău pe masa CCR. Exemplu concret
newsweek.ro
image
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
prosport.ro
image
Ce legătură au stickerele IPA cu Poliția. Motivul pentru care unii șoferi le afișează pe mașini
playtech.ro
image
„E deja la antrenament”. Informații exclusive despre ultimele două transferuri ala Rapidului. Bomba de 600.000 de euro!
fanatik.ro
image
Facturile la curent vor fi mai mari și pentru cei care au economisit energie. Mecanismul care va sta la baza noilor prețuri, din toamnă
ziare.com
image
"Ridicol!" / "Totul e o făcătură!" Reacții dure, după meciul Sorana Cîrstea - Anna Kalinskaya
digisport.ro
image
Ce se întâmplă cu bărbații după o despărțire. Cercetătorii au descoperit o perioadă de risc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE din apartamentul lui Maurice Munteanu. Locuința lui este plină de obiecte vintage, de mare valoare. Doar baia are aspecte moderne / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Nicușor Dan prezintă raportul privind anularea alegerilor din 2024. Ce va conține, în afara datelor despre Călin Georgescu
mediaflux.ro
image
La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin s-a apucat de un nou sport
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă”
click.ro
image
Coreeanul care și-a lăsat țara natală pentru România. Ce afacere inedită a pus pe picioare în Prahova
click.ro
image
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mă furnică să zic mai multe”
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
FotoJet (82) jpg
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească
okmagazine.ro
Descoperirea trupului regelui Ludovic al II-lea, după Bătălia de la Mohács. Pictură de Bertalan Székely (© Wikimedia Commons)
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
image
Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă”

OK! Magazine

image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească