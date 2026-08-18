Casa Albă şi Donald Trump au atacat-o pe jurnalista de la CNN Kristen Holmes, care i-a cerut preşedintelui american să reacţioneze după ce senatorul democrat din Georgia Jon Ossoff l-a acuzat, la un miting, de o relație apropiată cu o consilieră.

”Într-o zi, copiii dumneavoastră vor descoperi problema dezgustătoare şi inumană pe care o aveţi. Vor fi dezgustaţi”, a atacat-o pe Kristen Holmes administraţia americană, pe contul său X Rapid Response 47.

În alt mesaj, administrația o acuză pe corespondenta CNN la Casa Albă că i-a aplicat ”o lovitură josnică uneia dintre asistentele președintelui Trump” într-o întâlnire cu presa în Biroul Oval.

”Funcționarii publici sunt liberi să conteste informaţiile cu care nu sunt de acord, însă atacarea personală a jurnaliştilor din cauza întrebărilor lor este nedemnă de funcţie şi contrară libertăţii presei”, a reacționat într-un comunicat în care o susţine pe jurnalistă CNN.

Kristen Holmes l-a întrebat pe Donald Trump despre acuzaţii ale senatorului democrat din Georgia Jon Ossoff, la un miting, potrivit cărora miliardarul îşi favorizează interesele persoanle în detrimentul activităţii de preşedinte.

”El vrea să-şi construiască Sala de Bal şi să călătorească împreună cu Natalie”, a declarat senatorul, referindu-se la Natalie Harp, o asistentă despre care presa subliniază că este omniprezentă în viaţa lui Donald Trump.

Preşedintele american nu i-a răspuns atunci când Kristen Holmes i-a cerut să reacţioneze faţă de aceste acuzaţii.

Mai târziu, în timp ce jurnaliştii discutau în continuare cu preşedintele american, Donald Trump a atacat-o pe corespondenta CNN, care l-a întrebat despre dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

”Taci!”, i-a spus de mai multe ori miliardarul în vârstă de 80 de ani, cunoscut prin faptul că atacă jurnaliste extrem de virulent.

”Persoană zgomotoasă și turbulentă”

”Sunteţi o persoană zgmotoasă şi turbulentă”, a continuat Donald Trump, care a atacat şi postul CNN, pe care l-a acuzat de faptul că răspândeşte ”informaţii false”.

Declaraţiile lui Jon Ossoff au dat de furcă echipei de comunicare a Guvernului.

Directorul de comunicare al Casei Albe Steven Cheung a postat luni pe X un fragment din discursul în care Jon Ossoff a vorbit despre asustenta lui Donald Trump şi l-a insultat pe senatorul democrat.

El l-a acuzat că este un ”sărman micuţ” care-şi ”urăşte ţara”.

Un purtăror de cuvânt al Guvernului, Davis Ingle, l-a catalogat pe X pe Jon Ossoff drept ”o cantitate neglijabilă” şi un ”efeminat teatral”.