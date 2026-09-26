 Roboți în locul soldaților. Operațiunea secretă prin care Ucraina a ucis 3.000 de militari ruși fără trupe proprii pe teren | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 26 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Roboți în locul soldaților. Operațiunea secretă prin care Ucraina a ucis 3.000 de militari ruși fără trupe proprii pe teren

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ucraina a pus în aplicare o tactică militară fără precedent, folosind drone pentru a lansa roboți tereștri explozivi în spatele liniilor rusești, în cadrul unei operațiuni secrete numite „Vivaldi”.

image
Foto: captură 3rd Army Corps / The Telegraph

Potrivit comandanților din Corpul 3 Armată, această strategie ar fi permis eliminarea a aproximativ 3.000 de militari ruși și recuperarea a 48 de mile pătrate de teritoriu ocupat, relatează The Telegraph.

Într-o misiune desfășurată în nordul regiunii Donetsk, o dronă ucraineană a traversat frontul în timpul nopții, transportând sub ea un robot pe roți, încărcat cu explozibil. Aparatul a fost eliberat la peste 10 mile în interiorul teritoriului controlat de Rusia, unde a fost ghidat de la distanță către pozițiile inamice, detonându-se în apropierea trupelor ruse.

Operațiunea „Vivaldi”

Comandanții ucraineni afirmă că nicio altă armată nu a folosit până acum roboți tereștri lansați din aer pentru atacuri în adâncimea dispozitivului advers. Robotul, numit „Gryphon”, este parte dintr-o nouă generație de vehicule fără pilot folosite atât pentru transport logistic, cât și pentru atacuri directe.

Pentru a reuși să trimită robotul în spatele liniilor rusești, unitățile ucrainene au combinat războiul electronic, tirurile de artilerie și acoperirea întunericului. Scopul a fost să „orbească” dronele de supraveghere ale Rusiei și să forțeze infanteria adversă să se adăpostească, astfel încât transportul aerian al robotului să nu poată fi observat sau atacat.

Comandantul unității, cunoscut sub indicativul Darwin, a explicat că „dronele nu au frică, iar pierderea lor nu pune în pericol vieți omenești”.

Pe frontul din Donețk, cerul este supravegheat constant: până la 100 de drone rusești pot trece zilnic peste pozițiile ucrainene. De aceea, operațiunile sunt extrem de dificile, iar fiecare deplasare necesită coordonare între drone, artilerie și echipe de război electronic.

Comandanții ruși, luați prin surprindere

Roboții au ajuns chiar și la 12 mile în spatele liniilor rusești, suficient de adânc încât unii comandanți ruși au refuzat să creadă că au fost loviți de un dispozitiv ucrainean.

Într-o comunicare interceptată, un ofițer rus ar fi spus că „mai degrabă propriii soldați i-au lovit” decât „khokholii”, termenul peiorativ folosit pentru numirea ucrainenilor.

După atacurile roboților, infanteria ucraineană a avansat pentru a ocupa pozițiile eliberate, consolidând terenul câștigat.

Tactica este lentă, dar eficientă, spun comandanții ucraineni, și este deja predată altor brigăzi.

Darwin, care luptă din 2017, spune că războiul modern a fost transformat radical de drone și roboți: unitățile mari nu mai pot manevra liber, iar fiecare mișcare este urmărită din aer.

Cu toate dificultățile, el rămâne convins că „victoria este inevitabilă pentru Ucraina”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
digi24.ro
image
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
stirileprotv.ro
image
Gândul a avut dreptate! Programul de Guvernare al lui Siegfried Mureșan este scris cu Inteligența Artificială. Publicăm dovada din documente oficiale
gandul.ro
image
Doi generali de top au murit striviți. NICIUN supraviețuitor din delegația militară de elită
mediafax.ro
image
Ianis Hagi, fiu sau decar pentru selecționerul Gică Hagi? Şumudică, Edi Iordănescu și Lupu, analiză a căpitanului „tricolorilor” după meciul cu Suedia
fanatik.ro
image
Palatul în care încă mai tropăie fantomele Bucureștiului de altădată. Povestea casei lui Hermann Rieber
libertatea.ro
image
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
digisport.ro
image
Radu Miruță, enervat de blocajul de pe Valea Oltului. I-a tras la răspundere pe muncitori. „Stăteau și priveau”
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în Bucovina, în vacanţa de 1 Decembrie. Unii turişti vor avea parte de reduceri
observatornews.ro
image
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut!
cancan.ro
image
Pensionar cu pensie de 6.600 de lei deși s-a pensionat la doar 59 ani. Câte puncte de stabilitate a avut?
newsweek.ro
image
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
prosport.ro
image
Unde poți călători fără viză cu pașaport românesc. România, în clasamentul celor mai puternice pașapoarte
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea a acumulat 2,3 milioane de dolari în 2026: titlu WTA, sferturi la Roland Garros și optimi la US Open
fanatik.ro
image
O organizație de mediu reclamă România la Comisia Europeană și cere blocarea celui mai mare proiect de dezvoltare a unui domeniu schiabil
ziare.com
image
Transformată total în ultimul an, vedeta a răbufnit: "Nu folosesc așa ceva! Vă rog să mă lăsați în pace!"
digisport.ro
image
Cum să faci toast cu avocado și cremă de brânză. Un mic dejun delicios, gata în câteva minute
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 26-27 septembrie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Tânărul de 19 ani de la „Vocea României” pentru care toți jurații s-au bătut. Smiley și-a dat pălăria, iar Irina Rimes cardul
click.ro
image
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea
click.ro
image
Presley Gerber, incinerat la doar câteva zile de la moartea sa. Unde va fi păstrată cenușa fiului lui Cindy Crawford
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Dolores Del Rio foto Profimedia jpg
„Lolita” din Old Hollywood avea interzis la sex de la medici, dar asta n-a împiedicat-o să facă ravagii prin dormitoarele starurilor vremii
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Vica Blochina dezvăluie ce i-a fost cel mai greu de când relația ei amoroasă a devenit mai serioasă. „Sunt un om super liber”
image
Tânărul de 19 ani de la „Vocea României” pentru care toți jurații s-au bătut. Smiley și-a dat pălăria, iar Irina Rimes cardul

OK! Magazine

image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43