Roboți în locul soldaților. Operațiunea secretă prin care Ucraina a ucis 3.000 de militari ruși fără trupe proprii pe teren

Ucraina a pus în aplicare o tactică militară fără precedent, folosind drone pentru a lansa roboți tereștri explozivi în spatele liniilor rusești, în cadrul unei operațiuni secrete numite „Vivaldi”.

Foto: captură 3rd Army Corps / The Telegraph

Potrivit comandanților din Corpul 3 Armată, această strategie ar fi permis eliminarea a aproximativ 3.000 de militari ruși și recuperarea a 48 de mile pătrate de teritoriu ocupat, relatează The Telegraph.

Într-o misiune desfășurată în nordul regiunii Donetsk, o dronă ucraineană a traversat frontul în timpul nopții, transportând sub ea un robot pe roți, încărcat cu explozibil. Aparatul a fost eliberat la peste 10 mile în interiorul teritoriului controlat de Rusia, unde a fost ghidat de la distanță către pozițiile inamice, detonându-se în apropierea trupelor ruse.

Operațiunea „Vivaldi”

Comandanții ucraineni afirmă că nicio altă armată nu a folosit până acum roboți tereștri lansați din aer pentru atacuri în adâncimea dispozitivului advers. Robotul, numit „Gryphon”, este parte dintr-o nouă generație de vehicule fără pilot folosite atât pentru transport logistic, cât și pentru atacuri directe.

Pentru a reuși să trimită robotul în spatele liniilor rusești, unitățile ucrainene au combinat războiul electronic, tirurile de artilerie și acoperirea întunericului. Scopul a fost să „orbească” dronele de supraveghere ale Rusiei și să forțeze infanteria adversă să se adăpostească, astfel încât transportul aerian al robotului să nu poată fi observat sau atacat.

Comandantul unității, cunoscut sub indicativul Darwin, a explicat că „dronele nu au frică, iar pierderea lor nu pune în pericol vieți omenești”.

Pe frontul din Donețk, cerul este supravegheat constant: până la 100 de drone rusești pot trece zilnic peste pozițiile ucrainene. De aceea, operațiunile sunt extrem de dificile, iar fiecare deplasare necesită coordonare între drone, artilerie și echipe de război electronic.

Comandanții ruși, luați prin surprindere

Roboții au ajuns chiar și la 12 mile în spatele liniilor rusești, suficient de adânc încât unii comandanți ruși au refuzat să creadă că au fost loviți de un dispozitiv ucrainean.

Într-o comunicare interceptată, un ofițer rus ar fi spus că „mai degrabă propriii soldați i-au lovit” decât „khokholii”, termenul peiorativ folosit pentru numirea ucrainenilor.

După atacurile roboților, infanteria ucraineană a avansat pentru a ocupa pozițiile eliberate, consolidând terenul câștigat.

Tactica este lentă, dar eficientă, spun comandanții ucraineni, și este deja predată altor brigăzi.

Darwin, care luptă din 2017, spune că războiul modern a fost transformat radical de drone și roboți: unitățile mari nu mai pot manevra liber, iar fiecare mișcare este urmărită din aer.

Cu toate dificultățile, el rămâne convins că „victoria este inevitabilă pentru Ucraina”.