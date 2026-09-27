Șase persoane au murit după explozia din centrul istoric al Atenei. Patru dintre victime erau cetățeni americani, au precizat oficiali din Statele Unite. Autoritățile elene suspectează că deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze.

Explozia s-a produs vineri, într-o zonă turistică din centrul capitalei Greciei, cunoscută pentru hoteluri și locuințe închiriate în regim hotelier. Zona se află în apropierea unora dintre cele mai importante obiective turistice ale Atenei, inclusiv Acropole și Templul lui Zeus.

Echipele de intervenție au căutat printre ruine cu ajutorul câinilor de salvare, camerelor video și senzorilor. Trupurile celor șase victime au fost descoperite în timp ce pompierii îndepărtau molozul, a declarat purtătorul de cuvânt al serviciului grec de pompieri, Vassilis Vathrakogiannis, citat de Reuters.

Șase persoane au murit după explozia din centrul istoric al Atenei. Foto: captură video X

Salvatorii căutau un cuplu în vârstă care locuia într-unul dintre apartamente și patru turiști aflați într-o altă locuință. Cei patru turiști, două cupluri de cetățeni americani, urmau să se prezinte vineri după-amiază la aeroportul din Atena pentru îmbarcare, potrivit unei surse din cadrul poliției.

„Sunt profund îndurerată să aflu despre decesul a patru cetățeni americani în explozia de ieri din centrul Atenei”, a transmis pe X Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia.

La locul tragediei a fost trimisă și unitatea specializată în investigații a pompierilor, după ce autoritățile au primit sesizări privind un miros de gaz în zonă.

Primarul Atenei, Haris Doukas, a declarat că primele indicii conduc către o „explozii provocată de o scurgere importantă de gaze naturale”, care ar fi declanșat deflagrația.

Explozia a afectat și clădirile din apropiere, magazine și mai multe mașini. Bucăți de beton și alte fragmente provenite din imobil, precum și cioburi de sticlă, au fost proiectate până la aproximativ trei străzi distanță.

Forța deflagrației a distrus complet clădirea, transformând-o într-un morman de beton, țigle și elemente metalice contorsionate.