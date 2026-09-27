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Stadionul Cotroceni a fost refăcut, Cupa Regelui s-a desfășurat acolo

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Aflat în centrul Bucureștiului, Stadionul Cotroceni n-a mai fost folosit din 2009, când FC Național a intrat în faliment. Ieri (sâmbătă, 26 septembrie), pe arena deținută de Banca Națională a României s-au desfășurat meciuri de oină, iar astăzi, la 11.00, tot acolo va avea loc Cupa Unirii.

Stadionul Cotroceni a găzduit meciuri de oină
Stadionul Cotroceni a găzduit meciuri de oină Foto: Federația Română de Oină

Terenul pe care se află actuala bază sportivă din Cotroceni a fost donat prin decret domnesc, în decembrie 1865, de Alexandru Ioan Cuza primei grupări cu caracter sportiv din România, Societatea de Dare la Semn Tirul. Iar în 30 octombrie 1939, „Gazeta Sporturilor” a anunțat că Tennis Club Român și-a făcut teren de rugby acolo. Acesta se afla pe strada Carol Davila, acolo unde se afla și locul unde se fondase gruparea. Și unde acum se ridică Arenele BNR și stadionul Cotroceni...

Trebuie spus că în anii 70 acolo s-a amenajat o arenă de tenis cu 6.000 de locuri, aceasta găzduind finala Cupei Davis între România și SUA (americanii s-au impus cu 3-2). Treptat au mai apărut și alte construcții, dintre care cea mai importantă pentru desfășurarea activităților sportive a fost Sala de Jocuri.

Actualul stadion de fotbal a fost inaugurat în 1995, fiind primul construit în România după evenimentele din decembrie 1989. În 1998 a fost unul dintre cele trei stadioane (alături de Steaua și „Lia Manoliu”) pe care au avut loc meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal sub 21 de ani.

În 2009, pe arena BNR s-a desfășurat meciul de fotbal Progresul - Otopeni 1-3
În 2009, pe arena BNR s-a desfășurat meciul de fotbal Progresul - Otopeni 1-3 Foto: Razvan Pasarica

Stadionul Cotroceni avea o capacitate de 14.540 de locuri pe scaune, iar suprafața de joc cu gazon natural măsura 105 x 70 metri. Arena dispunea de una dintre cele mai puternice instalații de nocturnă din țară (1.670 de lucși), beneficiind și de o sonorizare de talie europeană.

Pe Arena din Cotroceni s-au desfășurat și alte evenimente importante. Sunt de amintit un meci amical al echipei naționale de fotbal (1-1 cu Polonia, în 16 august 2000), finale ale Cupei României la fotbal (Dinamo București – Oțelul Galați 2–0, în 5 iunie 2004, Dinamo București – Farul Constanța 1–0, în 11 mai 2005), meciul de rugby România – Franța 14–62, în 17 iunie 2006, concertele Deep Purple (31 octombrie 2007), Kylie Minogue (17 mai 2008), Metallica (23 iulie 2008), Iron Maiden (4 august 2008).

Stejarii și Lupii s-au antrenat în 2024 și 2025 pe stadionul Cotroceni
Stejarii și Lupii s-au antrenat în 2024 și 2025 pe stadionul Cotroceni Foto: Marian Valentin Burlacu

În septembrie 2024, pe stadionul Cotroceni s-a desfășurat un prim antrenament al echipei de rugby a României. Ulterior, Stejarii, dar și Lupii României s-au mai pregătit acolo.

Federația Română de Oină a mulțumit BNR pentru că i-a pus la dispoziție baza din Cotroceni
Federația Română de Oină a mulțumit BNR pentru că i-a pus la dispoziție baza din Cotroceni Foto: Federația Română de Oină

În ceea ce privește competiția organizată în acest weekend pe arena deținută de Banca Națională a României de Federația Română de Oină trebuie spus că a atras spectatori, mulți dintre aceștia fiind copii. În prima partidă a zilei de ieri, ACS Galicea Mare (jud. Dolj) a cucerit Cupa Reginei, după 10-7 în finala cu CS Hida Sălaj. Apoi, CSM Râmnicu Sărat a învins-o cu 19-13, în finala Cupei Regelui, pe CS Biruința Gherăești (jud. Neamț). Ambele competiții s-au desfășurat sub Înaltul Patronaj al Casei Regale.

Oina este sport național la noi, însă puțini români au practicat acest sport
Oina este sport național la noi, însă puțini români au practicat acest sport Foto: Federația Română de Oină

Astăzi, de la ora 11.00, acolo se va desfășura Cupa Unirii la oină seniori, între echipele României și Republicii Moldova.

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