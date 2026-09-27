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Două atacuri armate produse în noaptea de sâmbătă spre duminică în localuri din Africa de Sud s-au soldat cu 27 de morți și 26 de răniți, potrivit poliției sud-africane, citată de AFP și Reuters. O martoră a surprins momentele în care au început să se audă împușcături și toată lumea s-a lăsat la pământ pentru a se adăposti.

Cel mai grav atac a avut loc într-un bar din Wedela, localitate situată la sud-vest de Johannesburg, în provincia Gauteng.

Șaptesprezece persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite după ce mai mulți indivizi înarmați au deschis focul asupra clienților, conform Reuters.

Atacul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 21.30. Potrivit poliției, suspecții ar fi folosit puști de tip AK-47 și pistoale. Aceștia au tras mai întâi asupra persoanelor care stăteau pe terasă, după care au intrat în local și au continuat să tragă.

Cele două atacuri armate s-au soldat cu cel puțin 27 de morți. Foto: X/@TheTruthPanther

Cele 17 victime decedate, 13 bărbați și patru femei, au fost declarate moarte la fața locului de echipele serviciilor de urgență. Alte 15 persoane, rănite prin împușcare, au fost transportate la spitale.

Poliția nu a stabilit deocamdată motivul atacului și nu a anunțat nicio arestare. Operațiunea de căutare a suspecților a fost declanșată.

Un al doilea atac, în apropiere de Cape Town

La câteva ore distanță, un alt atac armat a avut loc într-un club de noapte din Lwandle, localitate situată în apropiere de Cape Town.

Mai mulți bărbați înarmați au pătruns în local la ora 1.46 și au deschis focul asupra clienților. Zece persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost rănite.

Deocamdată, autoritățile sud-africane nu au oferit informații nici despre motivul celui de-al doilea atac sau identitatea agresorilor.