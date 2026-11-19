Jared Kushner, emisarul special al lui Donald Trump, susține că SUA sunt dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate similare celor prevăzute de Articolul 5 al NATO, afirmând că Rusia ar fi acceptat deja acest principiu.

SUA sunt dispuse să ofere Ucrainei protecție de tip NATO, susține Kushner Foto: Arhivă

Emisarul american a făcut declarațiile joi, la Berlin, unde a participat, alături de Steve Witkoff, la reuniunea Coaliției Voinței pentru Ucraina. La conferința de presă organizată după întâlnire, Kushner a explicat că președintele Donald Trump este deschis ideii unor garanții de securitate pentru Kiev inspirate de mecanismul de apărare colectivă al NATO, transmite Agerpres.

„Din perspectiva Statelor Unite, acordarea unei garanții de securitate similare cu cea prevăzută în Articolul 5 (din Tratatul Atlanticului de Nord) este o decizie cu adevărat, cu adevărat importantă”, a declarat Kushner.

El a precizat că disponibilitatea liderului de la Casa Albă depinde și de interesele Washingtonului.

„Cred că președintele Trump este deschis acestei idei, dar este evident că aceasta trebuie să servească intereselor Statelor Unite”, a adăugat emisarul american.

Kushner a susținut că discuțiile au înregistrat progrese și că partea rusă ar fi fost convinsă să accepte principiul unor garanții de securitate pentru Ucraina construite după modelul Articolului 5 al NATO.

„Acesta este un pas înainte semnificativ pe care l-am realizat și cred că am reușit să-i convingem pe ruși de acest concept, conform căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5”, a afirmat el.

În eventualitatea încheierii unui acord de pace, Kievul solicită garanții de securitate care să descurajeze Rusia să lanseze o nouă invazie, după atacul pe scară largă început în februarie 2022.

Trump vrea un acord cu Ucraina alături de Europa

Jared Kushner a mai dezvăluit că Donald Trump a luat legătura telefonic cu liderii prezenți la reuniunea de la Berlin și urmărește încheierea unui acord privind Ucraina împreună cu partenerii europeni.

Emisarul american a insistat că Washingtonul nu intenționează să negocieze separat de aliații europeni.

„Este evident că vrem să ne asigurăm că toate acțiunile noastre se înscriu într-un demers coerent. De asemenea, aș dori să reiterez că președintele Trump dorește să ajungă la un acord cu Europa alături. Nu încearcă să impună nimic unilateral”, a declarat Kushner.

El a mai susținut că pozițiile Statelor Unite și ale statelor europene în privința Ucrainei sunt tot mai apropiate.