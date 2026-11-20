Întâlnirile dintre președintele american Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, desfășurate în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat la Shenzhen, nu au produs rezultate concrete în privința principalelor tensiuni comerciale și geopolitice din regiune.

Trilaterala Putin-Xi-Trump din China Foto: X@areamilitarof

Reuniunea trilaterală de joi, prima la care au participat simultan cei trei lideri, a avut în prim-plan reducerea riscurilor nucleare și planurile de creștere a producției de petrol. Cu toate acestea, analiștii consideră că rezultatele discuțiilor au fost modeste în raport cu amploarea și importanța diplomatică a evenimentului.

„Imaginea este impresionantă, dar nu se întâmplă prea multe lucruri”, a declarat Ian Bremmer, președintele Eurasia Group, într-o intervenție la CNBC. Acesta a atras atenția că orice eventuală soluție pentru încheierea războiului din Ucraina trebuie să implice atât președintele Volodimir Zelenski, cât și aliații europeni.

Anterior întâlnirii trilaterale, Donald Trump și Xi Jinping au avut cea de-a treia întrevedere bilaterală din acest an. Discuțiile nu au fost însă urmate de anunțarea unor acorduri majore privind reducerea tarifelor vamale, menținerea exporturilor chinezești de pământuri rare după termenul-limită din ianuarie sau relaxarea restricțiilor tehnologice.

Gary Dvorchak, director general al companiei Blueshirt, a subliniat că cele mai mari incertitudini sunt legate tocmai de subiectele care nu au fost discutate public. Printre acestea se numără Taiwanul, situația Coreei de Nord și extinderea rolului Asiei de Sud-Est în lanțurile globale de producție industrială, scrie News.ro.

Taiwanul, prezent la APEC în calitate de economie membră, a fost reprezentat de Stan Shih, fondatorul grupului Acer. Cu toate acestea, statutul insulei, revendicată de Beijing, nu a reprezentat un subiect central al discuțiilor publice, în contextul apropierii alegerilor locale programate pentru 28 noiembrie.

Nici o eventuală întâlnire între Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un nu a mai avut loc, deși înaintea vizitei existaseră speculații în acest sens. De asemenea, Coreea de Nord nu a fost menționată în declarația comună referitoare la riscurile nucleare.

Un alt subiect sensibil a vizat compania Nvidia și fostul său director general, Jensen Huang, în contextul unor informații privind presupuse legături cu o femeie suspectată de conexiuni cu serviciile de informații chineze. Acuzațiile nu au fost demonstrate public, însă cazul a alimentat preocupările Congresului american referitoare la eficiența restricțiilor impuse exporturilor de cipuri avansate către China.

Donald Trump a declarat pentru Fox News că situația Nvidia a fost abordată pe scurt în discuțiile cu Xi Jinping, fără să ofere detalii despre eventuale înțelegeri privind cooperarea tehnologică.

Totodată, absența lui Elon Musk de la principalele evenimente ale summitului a atras atenția presei. Deși oficialii americani anunțaseră că șeful Tesla și SpaceX urma să facă parte din delegația președintelui american, acesta nu a fost observat nici la banchetul oficial de miercuri, nici la reuniunea liderilor economici de joi.

În schimb, Musk a vizitat joi fabrica Tesla din Shanghai și a apărut într-o înregistrare video alături de Ren Hongbin, președintele Consiliului Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional. Reprezentanții Tesla și ai Casei Albe nu au oferit, până în prezent, comentarii pe această temă.

În paralel cu dialogul purtat cu Beijingul, administrația americană încearcă să își consolideze relațiile economice și strategice cu ceilalți parteneri din regiunea asiatică. Marți, Donald Trump a participat în Filipine la o reuniune a grupului Quad, alături de liderii Australiei, Indiei și Japoniei. Agenda discuțiilor a inclus comerțul, accesul la minerale critice și cooperarea regională.

Ambasadorul SUA pe lângă ASEAN, Kevin Kim, a evidențiat importanța strategică a Asiei de Sud-Est pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, subliniind necesitatea unor reglementări care să permită utilizarea tehnologiilor americane în condiții compatibile cu interesele Washingtonului.

Premierul japonez Sanae Takaichi a catalogat reuniunea Quad drept principalul succes diplomatic al săptămânii. Liderii celor patru state au transmis că se opun oricărei modificări unilaterale a statu-quoului prin forță sau constrângere, precum și aplicării unor controale arbitrare asupra exporturilor.

Relațiile dintre Tokyo și Beijing rămân însă tensionate, în special după declarațiile premierului japonez din noiembrie 2025, potrivit cărora un eventual atac al Chinei asupra Taiwanului ar putea determina o intervenție militară a Japoniei. Joi, Takaichi a reafirmat că poziția țării sale față de Taiwan rămâne neschimbată și respectă principiile stabilite în comunicatul bilateral din 1972.

În ciuda intensificării contactelor diplomatice la cel mai înalt nivel, mediul de afaceri continuă să fie afectat de lipsa de predictibilitate a relațiilor comerciale dintre Statele Unite și China.

„Încă nu avem o soluție durabilă pentru disputa comercială dintre SUA și China. Companiile au nevoie de certitudine, nu doar de ceremonii”, a concluzionat Gary Dvorchak.