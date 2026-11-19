Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au adoptat o declarație comună în patru puncte, prin care își asumă angajamente privind securitatea energetică, riscurile nucleare, imunitatea liderilor și reforma Organizației Națiunilor Unite.

SUA, Rusia și China au adoptat o declarație comună Foto: X@areamilitarof

Documentul, intitulat „Declarația șefilor de stat ai SUA, Rusiei și Chinei pentru pace”, a fost publicat joi, 19 noiembrie, pe site-ul Casei Albe, după prima reuniune trilaterală dintre cei trei lideri, desfășurată la Shenzhen, în China.

În introducerea declarației, cei trei șefi de stat afirmă că au avut un schimb aprofundat de opinii privind situația internațională și și-au asumat angajamentul de a menține stabilitatea strategică și securitatea internațională.

Reforma Organizației Națiunilor Unite

Primul punct al declarației vizează reforma Organizației Națiunilor Unite. Statele Unite, Rusia și China, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate, s-au angajat să susțină reformarea instituției, astfel încât aceasta să poată răspunde mai eficient provocărilor globale și să își îndeplinească misiunea fundamentală de menținere a păcii și securității internaționale.

Documentul nu precizează însă ce modificări instituționale ar trebui avute în vedere sau în ce direcție ar urma să fie realizată reforma.

Creșterea producției și aprovizionării cu produse petroliere

Al doilea angajament se referă la sectorul energetic. Cele trei state intenționează să majoreze producția și aprovizionarea cu produse petroliere rafinate, în beneficiul tuturor națiunilor.

Totodată, liderii au reafirmat importanța menținerii unor fluxuri energetice stabile.

Imunitatea oficialilor și limitele jurisdicției Curții Penale Internaționale

Un alt punct al declarației privește principiul consimțământului statelor și respectarea imunității oficialilor de stat, pe care cei trei lideri le consideră de o importanță fundamentală.

În acest context, aceștia afirmă că instituții precum Curtea Penală Internațională (CPI) nu trebuie să abuzeze de jurisdicția lor.

Dialog privind reducerea riscurilor nucleare

Ultimul punct al documentului vizează securitatea nucleară. Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au reafirmat că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată.

Cele trei state au anunțat, de asemenea, că vor purta un dialog privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor nucleare.

Declarația nu detaliază însă măsuri concrete de reducere a arsenalelor nucleare sau un calendar pentru discuțiile anunțate.

Ce se află în spatele angajamentelor celor trei lideri

Declarația celor trei lideri vine și în contextul expirării tratatului New START, în februarie 2026, care limita arsenalele nucleare strategice ale Statelor Unite și Rusiei. În lipsa acestui acord, nu mai există un cadru juridic bilateral care să stabilească limite pentru aceste arsenale. Washingtonul a susținut includerea Chinei într-un nou format de control al armamentului nuclear, în timp ce Beijingul a respins această abordare, invocând diferența dintre propriul arsenal și cele ale celor două puteri.

Reuniunea trilaterală dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin a avut loc joi, 19 noiembrie, la Shenzhen, în sudul Chinei, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Discuțiile dintre cei trei lideri s-au desfășurat la complexul Kylin Villa și au durat aproximativ o oră și 20 de minute. La finalul întâlnirii, niciunul dintre președinți nu a făcut declarații comune în fața presei.

Curtea Penală Internațională a emis, la 17 martie 2023, un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, pentru presupuse crime de război legate de deportarea ilegală și transferul copiilor ucraineni din teritoriile ocupate ale Ucrainei în Rusia. Moscova a respins decizia, susținând că aceasta nu are valoare juridică pentru Federația Rusă.