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Emiratele Arabe Unite rup relațiile comerciale cu Iranul după un presupus atac cu rachete

Război în Orientul Mijlociu
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Emiratele Arabe Unite (EAU) au impus un embargo comercial pe termen nedeterminat asupra Iranului, acuzând Teheranul că a lansat două rachete balistice asupra teritoriului țării. 

FOTO: News.ro
FOTO: News.ro

Potrivit Al Jazeera, Emiratele Arabe Unite au impus un embargo comercial pe termen nedeterminat asupra Iranului, după ce au acuzat forțele iraniene că au lansat două rachete balistice asupra teritoriului țării, acuzație respinsă de Teheran.

Miercuri dimineață, 19 august, Ministerul de Externe al EAU anunța că decizia a fost luată „în contextul escaladărilor care subminează pacea și securitatea în regiune”.

„Toate activitățile comerciale, schimburile comerciale și tranzacțiile financiare cu Iranul au fost suspendate până la noi ordine”, a precizat ministerul.

Ministerul Apărării din EAU a anunțat că a detectat două rachete balistice lansate din Iran, una căzând în afara apelor teritoriale, iar cealaltă în interiorul acestora. Abu Dhabi susține că rachetele vizau traficul maritim, acuzație respinsă de Teheran drept „nefondată”.

Iranul a acuzat, la rândul său, SUA și Israelul de „acțiuni rău intenționate”.

Atacul de marți a avut loc la o zi după expirarea perioadei de 60 de zile stabilite pentru negocierile de pace dintre SUA și Iran, fără ca părțile să ajungă la un progres, în contextul conflictului care durează de peste cinci luni.

Președintele SUA, Donald Trump, a respins îngrijorările potrivit cărora arsenalul american ar fi fost afectat de aproape șase luni de lupte.

El a declarat pentru Fox News că armamentul utilizat de SUA împotriva Iranului până acum reprezintă „nimic”.

Președintele american a sugerat că o parte dintre munițiile americane mai avansate, inclusiv sistemele de apărare antiaeriană, au fost deja „date” Ucrainei în timpul mandatului predecesorului său, Joe Biden.

Afirmația amintește de avertismentele formulate de analiști militari la începutul războiului, potrivit cărora stocurile SUA și ale aliaților erau consumate într-un ritm mai rapid decât puteau fi refăcute.

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