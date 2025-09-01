Trump, comparat cu Ceauşeşcu de un editorialist britanic: „Răzbunător, vanitos, încăpățânat și înconjurat de mediocri ambițioși”

Un editorialist de la Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu, denunțând lingușirea excesivă a cabinetului și măsurile autoritare care, pas cu pas, subminează democrația americană.

Președintele american Donald Trump este comparat cu fostul dictator român Nicolae Ceaușescu într-un editorial semnat de Gideon Rachman, editorialist-șef pentru afaceri externe la Financial Times.

Jurnalistul britanic argumentează că atmosfera creată în jurul lui Trump amintește de regimurile autoritare, în special de cel al lui Nicolae Ceauşescu, unde liderul este slăvit public, iar instituțiile statului își pierd independența.

Asemănarea între „Geniul Carpaților" şi „cel mai bun candidat la Prmiul Nobel pentru Pace"

„Apetitul lui Trump pentru laude este insațiabil. Funcționarii săi s-au umilit, unul câte unul. Steve Witkoff, nefericitul trimis al păcii al lui Trump, i-a spus președintelui că este «cel mai bun candidat din toate timpurile» pentru Premiul Nobel pentru Pace. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a exclamat: «Ați salvat această țară».

Insistența asupra lingușirii absurde și publice a liderului este o trăsătură caracteristică a autoritarismului. Nicolae Ceaușescu, fostul dictator al României, era numit în mass-media oficială «Geniul Carpaților»”. Acoliții lui Stalin omagiau «geniului său călăuzitor»”, scrie jurnalistul în editorialul intitulat „Cabinetul servil al lui Trump și amenințarea la adresa democrației americane”.

Gazetarul aminteşte şi momentul în care Donald Trump însuși a afirmat, în cadrul ședinței în care era ridicat în slăvi, că are „dreptul să facă orice dorește”, justificându-se prin ideea că ar putea acționa oricum dacă ar considera că „țara este în pericol”.

Afirmațiile lui Trump au venit în contextul unui discurs incoerent, în care el a negat de fapt că ar vrea să fie dictator – folosind formularea familiară «majoritatea oamenilor spun» – pentru a sugera că un dictator ar putea să nu fie o idee atât de rea până la urmă, notează jurnalistul.

Pentru el, această atitudine reflectă două idei esențiale ale dictaturii: menținerea permanentă a sentimentului de criză și concentrarea puterii absolute în mâinile unui singur om.

Sub Donald Trump, SUA au ajuns la dictatură

Editorialul arată că nu există neapărat un moment anume care să fi consfințit trecerea Americii într-un regim autoritar, Donald Trump adoptând pas cu pas numeroase măsuri ce erodează normele democratice.

Exemplele recente includ concedierea guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook, a șefei Centrului pentru Controlul Bolilor, Susan Monarez, și a directorului Agenției de Informații a Apărării. Șeful Biroului de Statistică a Muncii a fost, de asemenea, demis pentru publicarea unui raport nefavorabil.

„Iată o listă a măsurilor recente luate de administrația Trump. Săptămâna trecută, președintele a anunțat că o concediază pe Lisa Cook, guvernatoare la Rezerva Federală, „cu efect imediat” – intensificând astfel atacul său asupra independenței băncii centrale.

Apoi, Casa Albă a concediat-o pe Susan Monarez, șefa Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. Pentagonul tocmai l-a demis și pe șeful Agenției de Informații a Apărării – care l-a supărat pe Trump pentru că nu a susținut afirmația că programul nuclear al Iranului a fost distrus. Șeful Biroului de Statistică a Muncii a fost concediat la începutul lunii august pentru că a publicat un raport privind locurile de muncă care nu i-a plăcut președintelui. Tulsi Gabbard, directorul serviciilor naționale de informații, a anunțat recent că retrage autorizațiile de securitate a 37 de înalți oficiali ai serviciilor de informații americane, care erau aparent suspectați de lipsă de loialitate, potrivit sursei citate.

În paralel, Trump a ordonat desfășurarea Gărzii Naționale la Washington și intenționează să aplice măsuri similare la Chicago, a atacat dur programul de vize pentru studenţii străini şi educaţia.

Practic, preşedintele Donald Trump i-a înlăturat pe cei care au îndrăznit să-l critice şi s-a înconjurat de „linguşitori şi mediocri”. Atacurile asupra criticilor personali au continuat: fostul consilier pentru securitate națională John Bolton a fost vizat de o descindere FBI, iar un imigrant deportat din greșeală a fost reținut din nou.

„Trump este răzbunător. Nimeni nu îi ține piept și scapă basma curată”, notează jurnalistul britanic, arătând că președintele aplică aceeași duritate atât împotriva unor foști oficiali de rang înalt, cât și împotriva unor oameni simpli.

Diferența față de primul mandat este că acum Donald Trump și-a instalat loiali în fruntea instituțiilor-cheie: Kash Patel - la FBI, Pete Hegseth - la Pentagon și Tulsi Gabbard - la Consiliul Național de Informații, iar aceștia, spune editorialistul, îi execută necondiționat ordinele.

„Acest tip de lingușire forțată nu este doar ridicol, ci și periculos. El semnalează că la putere se află un megaloman și că nimeni nu se simte în stare să i se opună. Într-un astfel de climat, fiecare capriciu al lui Trump va fi satisfăcut. «Să trimitem Garda Națională la Washington? Desigur». «Să-l anchetăm pe fostul președinte Obama pentru conspirație trădătoare? Ne ocupăm imediat, domnule!», semnalează Gideon Rachman comportamentul slugarnic al multor oficiali din administraţia Trump.

„Răzbunător, vanitos, încăpățânat și înconjurat de mediocri ambițioși, Trump este din ce în ce mai greu de controlat. Liderii narcisiști și autoritari au provocat daune teribile altor țări. Nu există niciun motiv să credem că America va fi diferită”, conchide editorialul Financial Times.