Video Garda Națională americană, înarmată pe străzile Washingtonului. Peste 2.200 de soldați au fost mobilizați la ordinul lui Donald Trump

Garda Națională a Statelor Unite a început duminică să patruleze înarmată în capitala Washington, unde peste 2.200 de soldați au fost desfășuraţi pentru a combate criminalitatea, la solicitarea președintelui Donald Trump.

„Începând cu seara zilei de 24 august 2025, soldaţii Forţei Operative Comune din Washington D.C. (JTF-DC) au început să poarte armele de serviciu”, a precizat Garda Națională într-un comunicat, menționând că aceștia sunt autorizați să facă uz de forță „doar ca ultimă soluţie şi numai ca răspuns la o ameninţare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă”, informează AFP, citat de Agerpres.

Președintele Trump a justificat mobilizarea prin necesitatea de a „curăţa” capitala, pe care a descris-o drept „invadată de bande violente”. Garda Naţională fusese mobilizată şi în iunie la Los Angeles, în timpul unor proteste împotriva politicii migratorii federale.

Statisticile poliţiei arată însă că infracţionalitatea violentă în Washington a scăzut între 2023 şi 2024, după o creştere accentuată în perioada post-Covid. Trump l-a acuzat pe primarul Muriel Bowser că „raportează cifre false” şi a ameninţat cu o posibilă preluare federală totală a oraşului.

Majoritatea trupelor mobilizate provin din state republicane, precum Virginia de Vest, Carolina de Sud, Ohio, Mississippi, Louisiana şi Tennessee. În mod obișnuit, Garda Națională este desfășurată în situații de urgență naţională, precum dezastre naturale, și nu are ca misiune intervenția împotriva criminalităţii, revoltelor sau manifestaţiilor.

Pe lângă aceste trupe, în capitală au fost desfăşuraţi şi agenţi federali ai FBI, ICE şi DEA, ceea ce sporeşte prezenţa forţelor federale în oraş.