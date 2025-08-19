Rusia a lansat critici la adresa europenilor după summit-ul de la Casa Albă de luni, 18 august, la care au participat președintele Donald Trump, omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și principalii lideri europeni.

Medvedev: „Europa i-a mulțumit și l-a lingușit”

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că liderii europeni nu au reușit să îl „înfrunte” pe Donald Trump.

„Coaliția războinică anti-rusă, «Coaliția bunăvoinței» (Coalition of the Willing), nu a reușit să îl învingă pe @POTUS (Donald Trump) pe terenul său”, a scris Medvedev, în limba engleză, pe platforma socială X. „Europa i-a mulțumit și l-a lingușit”, a adăugat el, potrivit Reuters.

Medvedev a mai spus că întrebarea este „ce melodie” va cânta Zelenski acasă „despre garanții și teritorii, odată ce își va pune din nou uniforma militară verde”.

Lavrov: „Au insistat la fiecare pas doar asupra unui armistițiu”

La rândul său, Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat că întâlnirea dintre Trump și Vladimir Putin din Alaska, de săptămâna trecută, a fost „foarte bună”, însă despre liderii europeni a afirmat că „au insistat la fiecare pas doar asupra unui armistițiu și că, după aceea, vor continua să furnizeze arme Ucrainei”.

„A fost clar că șeful Statelor Unite și echipa sa, în primul rând, doresc sincer să obțină un rezultat pe termen lung, sustenabil și viabil”, a a susținut el, potrivit Sky News.

La summit-ul SUA-Ucraina-UE de la Washington, s-a stabilit că Ucraina va primi garanții de securitate, iar Trump a spus că va intermedia o întâlnire între Putin și Zelenski.

Zaharova: „Helsinki trebuie să se opună regimului nazist din Ucraina”

Nu în ultimul rând, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a calificat afirmația președintelui Finlandei, Alexander Stubb, privind similitudinea situației actuale din Ucraina cu cea din Finlanda în 1944, drept „iad”.

„Helsinki trebuie să se opună regimului nazist din Ucraina, la fel cum a refuzat să colaboreze cu Hitler și naziștii și a intrat în război de partea URSS”, a transmis Zaharova

„Marea întrebare este dacă Stubb a înțeles pe deplin gravitatea afirmației sale. Dacă Stubb a decis să acționeze ca în 1944, atunci trebuie să se opună foștilor săi aliați naziști și să înceapă să combată regimul de la Kiev”, a scris Zaharova pe canalul Telegram, transmite presa rusă.

Aceasta a adăugat că, între 1939 și 1940 și între 1941 și 1944, Finlanda s-a aflat în conflict armat cu URSS și a jucat un rol important de sprijin pentru grupul german „Nord” în perioada blocadei Leningradului.

Ca urmare a armistițiului de la Moscova din 1944, Helsinki a renunțat la naziști și a intrat în război de partea Uniunii Sovietice.

„Istoricii sunt convinși că Finlanda nu a avut de ales. Armata Roșie victorioasă începea să măture Reichul și aliații săi pe toată linia frontului, iar finlandezii vicleni au decis să încheie un pace separată cu URSS, pentru a nu se trezi înfrânți la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a subliniat Zaharova.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu principalii lideri europeni pentru a discuta pașii către încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv posibile garanții de securitate pentru Ucraina.

Trump a avut o discuție telefonică cu liderul rus Vladimir Putin și a convenit ca în termen de două săptămâni să aibă o întâlnire cu Zelenski. În ciuda unei unități mai mari a Occidentului în sprijinul Ucrainei, analiștii subliniază că problemele-cheie, precum cererile teritoriale ale Rusiei și garanțiile de securitate pentru Ucraina, sunt departe de a fi rezolvate.