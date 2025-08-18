Trump atacă presa înaintea întâlnirii cu Zelenski: „Am rezolvat 6 războaie în 6 luni. N-am nevoie de sfaturi”

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a scris luni, pe rețeaua Truth, că va rezolva problema războiului din Ucraina.

Donald Trump, președintele SUA, a criticat din nou presa de peste Ocean, după ce a primit reproșuri în legătură cu întrevederea sa cu Vladimir Putin, întâlnire considerată un eșec de către analiști.

Trump a invocat din nou că războiul din Ucraina i se datorează fostului președinte Joe Biden și că el îl va opri.

”Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, unul dintre ele fiind un posibil dezastru nuclear, și totuși trebuie să citesc și să ascult Wall Street Journal și mulți alții care nu au habar despre nimic și îmi spun tot ce fac greșit în problema Rusiei/Ucrainei, care este războiul lui Sleepy Joe Biden, nu al meu. Sunt aici doar pentru a-l opri, nu pentru a-l continua. Nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte. Știu exact ce fac și nu am nevoie de sfaturile unor oameni care lucrează de ani de zile la toate aceste conflicte și nu au reușit niciodată să facă nimic pentru a le opri. Sunt oameni „PROȘTI”, fără bun simț, inteligență sau înțelegere, și nu fac decât să îngreuneze și mai mult rezolvarea actualului dezastru. În ciuda tuturor criticilor mei foarte geloși, voi rezolva problema – întotdeauna o fac!!!”, a scris Donald Trump.