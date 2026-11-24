Într-un discurs politic neobişnuit ţinut luni la Departamentul Justiţiei, preşedintele SUA, Donald Trump, l-a criticat pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un potenţial candidat democrat la preşedinţie în 2028, pentru decizia acestuia de a comuta pedepsele cu moartea a 548 de deţinuţi.

Donald Trump, la Departamentul pentru Justiție Foto: X

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că a cerut Departamentului Justiţiei să solicite pedeapsa cu moartea în mod sistematic pentru persoanele condamnate pentru uciderea copiilor, viol, precum şi pentru traficanţii de persoane care îşi ucid victimele. Anunţul a fost făcut luni, în cadrul unui eveniment organizat la sediul Departamentului Justiţiei, la care au participat şi familii ale victimelor unor crime.

Cu această ocazie, Trump l-a criticat dur pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, după ce acesta a anunţat că intenţionează să comute toate cele 548 de condamnări la moarte din stat în pedepse cu închisoarea pe viaţă, fără posibilitatea eliberării condiţionate.

„Ne-am adunat aici pentru a ne opune acestei parodii de justiţie şi pentru a-i îmbrăţişa pe membrii familiilor victimelor, care au fost trădaţi atât de brutal de un guvern incompetent şi de sistemul nostru politic”, a declarat Trump, calificându-l pe Newsom drept un guvernator „îngrozitor”.

Preşedintele a anunţat că va semna un ordin executiv prin care va solicita Departamentului Justiţiei să ceară pedeapsa capitală pentru ucigaşii de copii, violatori şi traficanţii de persoane care îşi ucid victimele. De asemenea, documentul va prevedea accelerarea procedurilor de executare a condamnărilor la moarte la nivel federal.

„Guvernatorul Newsom a luat partea ucigaşilor şi a celor care omoară copii, dar astăzi le spunem americanilor că suntem alături de voi”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

La eveniment au participat procurorul general Todd Blanche şi directorul FBI, Kash Patel. Blanche a declarat că Departamentul Justiţiei a solicitat pedeapsa cu moartea de 49 de ori de la începutul actualei administraţii, precizând că instituţia va continua să ceară această sancţiune în cazurile în care o consideră justificată.

Newsom îşi apără decizia privind condamnările la moarte

Biroul guvernatorului Gavin Newsom a transmis, într-o postare pe platforma X, că persoanele ale căror pedepse vor fi comutate vor rămâne în închisoare pe viaţă. Într-un mesaj video publicat înaintea declaraţiilor lui Trump, Newsom l-a acuzat pe preşedinte de corupţie şi de folosirea Departamentului Justiţiei în scopuri politice.

Trump îl propune pe fostul său avocat Todd Blanche pentru funcția de procuror general al SUA

Guvernatorul Californiei a susţinut că pedeapsa capitală este imorală şi incompatibilă cu valorile statului. El a anunţat că intenţionează să transforme toate cele 548 de condamnări la moarte în pedepse cu închisoarea pe viaţă, fără posibilitatea eliberării condiţionate. O parte dintre aceste comutări necesită însă aprobarea Curţii Supreme din California.

California nu a mai efectuat nicio execuţie din 2006, iar alegătorii au respins, în 2012 şi 2016, două propuneri de abolire a pedepsei capitale.

Decizia lui Newsom a provocat reacţii contradictorii. Procurori şi familii ale unor victime au criticat iniţiativa, în timp ce susţinătorii abolirii pedepsei cu moartea au invocat costurile ridicate, aplicarea inegală a sancţiunii şi riscul condamnării unor persoane nevinovate.

Departamentul Justiţiei, în centrul controverselor politice

Vizita lui Donald Trump la Departamentul Justiţiei are loc într-un context tensionat, marcat de controverse privind independenţa instituţiei şi anchetele care îi vizează pe adversarii politici ai preşedintelui.

Trump a mai susţinut un discurs la sediul Departamentului Justiţiei în martie 2025, când a criticat anchetele care l-au vizat şi a promis dezvăluirea presupuselor abuzuri comise de oficialii implicaţi în acestea.

De atunci, Departamentul Justiţiei a continuat mai multe investigaţii care îi vizează pe adversarii percepuţi ai preşedintelui, însă unele dintre dosare au fost respinse de judecători sau de marile jurii.

Potrivit Reuters, faptul că Trump a criticat un adversar politic chiar în sediul Departamentului Justiţiei reprezintă un gest neobişnuit, în condiţiile în care instituţia a încercat în mod tradiţional să îşi păstreze independenţa faţă de Casa Albă, indiferent de partidul aflat la putere.

Dezbaterea privind pedeapsa capitală continuă în SUA

Deşi Donald Trump susţine extinderea aplicării pedepsei cu moartea la nivel federal, majoritatea condamnărilor şi execuţiilor din Statele Unite intră în competenţa autorităţilor statelor.

În prezent, pedeapsa capitală este abolită în 23 dintre cele 50 de state americane, iar în alte state există moratorii asupra execuţiilor.

Potrivit unui sondaj Gallup publicat la 10 noiembrie, sprijinul americanilor pentru pedeapsa cu moartea a ajuns la cel mai scăzut nivel din 1971, doar 49% dintre adulţi declarându-se în favoarea acesteia pentru persoanele condamnate pentru crimă.

În paralel, administraţia Trump a anunţat măsuri pentru facilitarea aplicării pedepsei capitale în dosarele federale, inclusiv prin extinderea metodelor de execuţie autorizate.

Disputa dintre Donald Trump şi Gavin Newsom readuce astfel în prim-plan una dintre cele mai controversate teme ale societăţii americane: rolul pedepsei cu moartea în sistemul de justiţie şi limitele intervenţiei politice în administrarea acestuia.