Trump își contrazice propriul Departament de Justiție în cazul piscinei de la Memorialul Lincoln

Donald Trump respinge concluziile Departamentului de Justiție al propriei administrații, potrivit cărora problemele apărute la piscina reflectorizantă de la Memorialul Lincoln au fost provocate de lucrări defectuoase, nu de vandalism.

Donald Trump contestă concluziile propriului Departament de Justiție în cazul deteriorărilor apărute la piscina reflectorizantă de la Memorialul Lincoln din Washington. Președintele american susține că pagubele au fost provocate de vandali, deși procurorii au ajuns la concluzia că problemele au apărut în urma unor lucrări defectuoase și au cerut închiderea dosarului împotriva unui fost olimpic acuzat inițial că ar fi deteriorat instalația.

Biroul procurorului federal Jeanine Pirro a solicitat vineri, 31 iulie, instanței renunțarea la acuzațiile formulate împotriva lui David Hearn, fost canotor olimpic, acuzat că ar fi rupt intenționat o bucată din stratul de protecție al piscinei după renovarea acesteia.

Donald Trump a reacționat imediat pe rețelele sociale și a spus că nu este de acord cu evaluarea făcută de Jeanine Pirro. Președintele american a admis că „este posibil să fi existat unele probleme ale constructorului” în procesul de montare a noii membrane a piscinei, dar a insistat că deteriorările importante au fost provocate de vandali.

„Nu sunt de acord 100% cu Jeanine Pirro, procurorul federal pentru Districtul Columbia, în legătură cu piscina reflectorizantă”, a scris Trump sâmbătă, 1 august.

Departamentul de Justiție inițial susținuse acuzațiile privind un act de vandalism și prezentase cazul drept o acțiune împotriva celor responsabili pentru deteriorarea unuia dintre obiectivele emblematice ale capitalei americane. Ulterior, noi informații au schimbat perspectiva asupra incidentului.

În documentele depuse în instanță, procurorii au arătat că informațiile furnizate ulterior de Departamentul de Interne indică faptul că problemele au fost cauzate de instalarea defectuoasă a stratului de protecție, dar și de presiunea de a finaliza lucrările înaintea evenimentelor organizate pentru aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite, notează AFP.

O inspecție recentă a arătat că deteriorările nu erau limitate la o singură zonă a piscinei, ci apăreau pe suprafețe extinse, inclusiv în partea centrală. Procurorii au apreciat că este puțin probabil ca un vandal să fi încercat să desprindă stratul de protecție într-o zonă atât de expusă.

„Având în vedere toate aceste informații descoperite recent, este dificil să atribuim deteriorările extinse ale piscinei reflectorizante unui act de vandalism, cu atât mai puțin să demonstrăm acest lucru dincolo de orice îndoială rezonabilă”, a transmis Jeanine Pirro în documentul prin care a cerut clasarea cazului.

Ce dovezi prezintă Donald Trump

David Hearn fusese acuzat că ar fi desprins o bucată de aproximativ 60 de centimetri din membrana piscinei.

Donald Trump a publicat sâmbătă și o înregistrare video despre care spune că provine de la o cameră de supraveghere. În imagini apar trei persoane cu mâinile în apă, iar una dintre ele rămâne în acea poziție pentru o perioadă mai lungă.

Președintele american susține că imaginile arată că „materialul este tăiat cu un cuțit sau cu un cutter”.

Totuși, înregistrarea, filmată de la distanță, nu permite stabilirea clară a unui act de vandalism. În apropiere apar și muncitori care nu par să observe ceva neobișnuit.

Problemele de la piscina reflectorizantă au apărut la scurt timp după finalizarea unui proiect de renovare anunțat de Trump în luna mai. Apa a fost evacuată, iar președintele american a cerut ca fundul piscinei să fie vopsit într-o nuanță pe care a numit-o „albastru de steag american”.

La câteva zile după redeschidere, bucăți din noul strat de protecție au început să se desprindă. Trump a acuzat atunci vandalii, iar Serviciul Național al Parcurilor a anunțat Poliția Parcurilor din SUA că, pe 9 iunie, ar fi existat un incident în care stratul piscinei ar fi fost tăiat cu un obiect ascuțit.

Piscina reflectorizantă de la Memorialul Lincoln face parte dintr-o serie de proiecte promovate de Trump pentru transformarea peisajului urban din Washington. Printre cele mai controversate inițiative ale sale se numără demolarea aripii de est a Casei Albe pentru construirea unei săli de bal estimată la 400 de milioane de dolari, precum și planul de ridicare a unui arc monumental între Memorialul Lincoln și Cimitirul Național Arlington.