 Trump își contrazice propriul Departament de Justiție în cazul piscinei de la Memorialul Lincoln | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 1 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump își contrazice propriul Departament de Justiție în cazul piscinei de la Memorialul Lincoln

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Donald Trump respinge concluziile Departamentului de Justiție al propriei administrații, potrivit cărora problemele apărute la piscina reflectorizantă de la Memorialul Lincoln au fost provocate de lucrări defectuoase, nu de vandalism.

Piscina de la Memorialul Lincoln. FOTO: White House (X)
Piscina de la Memorialul Lincoln. FOTO: White House (X)

Donald Trump contestă concluziile propriului Departament de Justiție în cazul deteriorărilor apărute la piscina reflectorizantă de la Memorialul Lincoln din Washington. Președintele american susține că pagubele au fost provocate de vandali, deși procurorii au ajuns la concluzia că problemele au apărut în urma unor lucrări defectuoase și au cerut închiderea dosarului împotriva unui fost olimpic acuzat inițial că ar fi deteriorat instalația.

Biroul procurorului federal Jeanine Pirro a solicitat vineri, 31 iulie, instanței renunțarea la acuzațiile formulate împotriva lui David Hearn, fost canotor olimpic, acuzat că ar fi rupt intenționat o bucată din stratul de protecție al piscinei după renovarea acesteia.

Donald Trump a reacționat imediat pe rețelele sociale și a spus că nu este de acord cu evaluarea făcută de Jeanine Pirro. Președintele american a admis că „este posibil să fi existat unele probleme ale constructorului” în procesul de montare a noii membrane a piscinei, dar a insistat că deteriorările importante au fost provocate de vandali.

„Nu sunt de acord 100% cu Jeanine Pirro, procurorul federal pentru Districtul Columbia, în legătură cu piscina reflectorizantă”, a scris Trump sâmbătă, 1 august.

Departamentul de Justiție  inițial susținuse acuzațiile privind un act de vandalism și prezentase cazul drept o acțiune împotriva celor responsabili pentru deteriorarea unuia dintre obiectivele emblematice ale capitalei americane. Ulterior, noi informații au schimbat perspectiva asupra incidentului.

În documentele depuse în instanță, procurorii au arătat că informațiile furnizate ulterior de Departamentul de Interne indică faptul că problemele au fost cauzate de instalarea defectuoasă a stratului de protecție, dar și de presiunea de a finaliza lucrările înaintea evenimentelor organizate pentru aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite, notează AFP.

O inspecție recentă a arătat că deteriorările nu erau limitate la o singură zonă a piscinei, ci apăreau pe suprafețe extinse, inclusiv în partea centrală. Procurorii au apreciat că este puțin probabil ca un vandal să fi încercat să desprindă stratul de protecție într-o zonă atât de expusă.

„Având în vedere toate aceste informații descoperite recent, este dificil să atribuim deteriorările extinse ale piscinei reflectorizante unui act de vandalism, cu atât mai puțin să demonstrăm acest lucru dincolo de orice îndoială rezonabilă”, a transmis Jeanine Pirro în documentul prin care a cerut clasarea cazului.

Ce dovezi prezintă Donald Trump

David Hearn fusese acuzat că ar fi desprins o bucată de aproximativ 60 de centimetri din membrana piscinei.

Donald Trump a publicat sâmbătă și o înregistrare video despre care spune că provine de la o cameră de supraveghere. În imagini apar trei persoane cu mâinile în apă, iar una dintre ele rămâne în acea poziție pentru o perioadă mai lungă.

Președintele american susține că imaginile arată că „materialul este tăiat cu un cuțit sau cu un cutter”.

Totuși, înregistrarea, filmată de la distanță, nu permite stabilirea clară a unui act de vandalism. În apropiere apar și muncitori care nu par să observe ceva neobișnuit.

Problemele de la piscina reflectorizantă au apărut la scurt timp după finalizarea unui proiect de renovare anunțat de Trump în luna mai. Apa a fost evacuată, iar președintele american a cerut ca fundul piscinei să fie vopsit într-o nuanță pe care a numit-o „albastru de steag american”.

La câteva zile după redeschidere, bucăți din noul strat de protecție au început să se desprindă. Trump a acuzat atunci vandalii, iar Serviciul Național al Parcurilor a anunțat Poliția Parcurilor din SUA că, pe 9 iunie, ar fi existat un incident în care stratul piscinei ar fi fost tăiat cu un obiect ascuțit.

Piscina reflectorizantă de la Memorialul Lincoln face parte dintr-o serie de proiecte promovate de Trump pentru transformarea peisajului urban din Washington. Printre cele mai controversate inițiative ale sale se numără demolarea aripii de est a Casei Albe pentru construirea unei săli de bal estimată la 400 de milioane de dolari, precum și planul de ridicare a unui arc monumental între Memorialul Lincoln și Cimitirul Național Arlington.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
digi24.ro
image
Guvernul cere reducerea consumului de energie. România încearcă să evite importurile mari în următoarea perioadă
stirileprotv.ro
image
Seceta de pe Dunăre aduce trecutul la suprafață: O navă de război nazistă a apărut în Serbia, iar rămășițele fostului pod Franz Joseph au devenit vizibile în Ungaria
gandul.ro
image
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune
mediafax.ro
image
Dat afară din lot! Atacantul preferat al lui Gigi Becali a fost scos din echipă din cauza unui cartonaş!
fanatik.ro
image
Ce cumpără românii înainte de concediu. Un produs a explodat în vânzări
libertatea.ro
image
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
digi24.ro
image
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
gsp.ro
image
Italienii au tras concluzia, după ce l-au văzut 90 de minute pe Radu Drăgușin în Real Madrid - Fiorentina
digisport.ro
image
Ce să mănânci când ești stresat. Alimentele recomandate de nutriționiști pentru mai multă energie și mai puține pofte
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Cea mai fierbinte zi de 31 iulie din istorie. România se pregătește pentru temperaturi și mai mari
observatornews.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
cancan.ro
image
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Cât timp trebuie să păstrezi boarding pass-ul după vacanță și de ce este important
playtech.ro
image
UEFA a luat decizia! Ce se întâmplă la meciul KuPS – U Craiova, din turul 3 preliminar al Europa League
fanatik.ro
image
Un român a cumpărat o casă în Japonia cu 10.000 de euro. Cât a plătit pentru factura la curent
ziare.com
image
Cristi Chivu și-a spus nemulțumirea, după Manchester City - Inter
digisport.ro
image
Suma dată de doi români pentru trei porții de mâncare în Thasos: „Cantitate suficientă, gustos și, zic eu, foarte ieftin”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Roxana Nemeș, imagini de colecție cu gemenii la plajă. Cântăreața a dezvăluit cum a rămas gravidă!
romaniatv.net
image
Luminița Anghel, mândră de performanțele fiului său, Filip. Unde a fost admis tânărul
mediaflux.ro
image
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
INTERVIU | Marcela Rădulescu, fostă profesoară de Arte din Brașov, la 83 de ani: „Diferența dintre libertate și dictatură este de la cer la pământ. Tineretul trebuie să aibă grijă să nu se lase păcălit și dus pe un drum greșit”
actualitate.net
image
Suma dată de doi români pentru trei porții de mâncare în Thasos: „Cantitate suficientă, gustos și, zic eu, foarte ieftin”
click.ro
image
Dana Nicolaescu, de nerecunoscut la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Cum arată acum „văduva albă”
click.ro
image
Un danez a mers aproape 14 ore prin România cu un vagon CFR fabricat în 1959. Concluzia lui i-a surprins pe mulți: „Simt că am fost transportat înapoi în timp”
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Efectul Regina Letizia în vacanță. Toți îi admiră ținutele, iar multe dintre piesele sale sunt mai accesibile decât ai crede
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce s-a întâmplat în vacanța lui Alexandru Ciucu cu fiicele sale: „S-au pus multe întrebări”
image
Suma dată de doi români pentru trei porții de mâncare în Thasos: „Cantitate suficientă, gustos și, zic eu, foarte ieftin”

OK! Magazine

image
Socrii băgăreți. Tensiuni la Palat din cauza părinților lui Kate Middleton: au o „influență enormă” asupra viitorilor regi

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?