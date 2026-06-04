Trump îl propune pe fostul său avocat Todd Blanche pentru funcția de procuror general al SUA

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că intenționează să îl nominalizeze pe Todd Blanche pentru funcția de procuror general al Statelor Unite.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei recepții organizate la Casa Albă. Potrivit presei americane, nominalizarea oficială urmează să fie transmisă Senatului joi, scrie Associated Press.

„Îl vom face procuror general permanent”, a declarat Trump.

Blanche conduce în prezent Departamentul Justiției în regim interimar, după demiterea lui Pam Bondi din funcție în luna aprilie.

Fost avocat al lui Trump

Todd Blanche este un fost procuror federal care a devenit cunoscut la nivel național după ce a făcut parte din echipa juridică a lui Donald Trump, inclusiv în procesul privind plățile făcute pentru a cumpăra tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți.

După revenirea lui Trump la Casa Albă, Blanche a fost numit adjunct al procurorului general și ulterior a preluat conducerea interimară a Departamentului Justiției.

Associated Press notează că acesta a respins în repetate rânduri acuzațiile potrivit cărora ar acționa ca avocat personal al președintelui și a susținut că încearcă să corecteze ceea ce consideră a fi abuzuri comise de administrația precedentă.

Controverse la Departamentul Justiției

Mandatul său interimar a fost marcat de mai multe controverse. Criticii administrației îl acuză că a accelerat investigații care îi vizează pe adversarii politici ai lui Trump și că a folosit Departamentul Justiției pentru a promova agenda președintelui.

Blanche s-a aflat recent în centrul unei dispute legate de un fond în valoare de aproape 1,8 miliarde de dolari, denumit „Anti-Weaponization Fund”. Potrivit administrației, acesta urma să ofere compensații persoanelor care consideră că au fost investigate sau urmărite penal pe nedrept de administrațiile anterioare.

Propunerea a stârnit critici atât din partea democraților, cât și a unor republicani, după ce au apărut întrebări privind posibilitatea ca persoane condamnate pentru participarea la atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 să poată beneficia de astfel de plăți.

Associated Press notează că Departamentul Justiției a renunțat în această săptămână la proiect, după reacțiile negative din Congres.

În perioada în care a condus instituția, Blanche a dispus și deschiderea unor investigații care vizează persoane considerate de Trump adversari politici. Printre acestea se numără și fostul director al FBI, James Comey, pus sub acuzare în aprilie într-un dosar pe care acesta l-a calificat drept motivat politic.

Nominalizarea lui Todd Blanche trebuie să fie aprobată de Senatul Statelor Unite pentru ca acesta să devină procuror general cu drepturi depline.