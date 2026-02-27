Documente FBI în care o femeie susține că a fost abuzată de Trump pe când era minoră ar fi dispărut. Departamentul de Justiție: „Nimic nu a fost șters”

Trei note FBI din 2019, care descriu patru interviuri cu o femeie ce susține că ar fi fost abuzată sexual de Donald Trump pe când era minoră în anii ’80, cu implicarea lui Jeffrey Epstein, nu au fost incluse în setul de milioane de documente publicate de Departamentul de Justiție începând din decembrie 2025. Trump neagă orice acuzație de abuz asupra unui minor și de implicare în dosarele Epstein.

Documentele lipsă au fost inițial semnalate de jurnalistul independent Roger Sollenberger și confirmate ulterior de NPR, provocând reacții puternice în Washington și determinând demararea unei anchete de către democrații din Congres.

The Guardian a obținut formularele 302 ale FBI-ului, care cuprind 25 de pagini de note ale agenților despre interviurile din vara și toamna lui 2019. Primele note, care nu menționau numele lui Trump, fuseseră incluse în publicarea oficială, în timp ce celelalte au rămas nepublicate. Jurnalul nu a dezvăluit identitatea femeii.

Acuzațiile nu au fost verificate, iar FBI nu a întreprins niciun demers penal în acest sens. Unele afirmații contrazic informații cunoscute despre viața lui Epstein în anii ’80. Donald Trump a respins constant orice acuzație, afirmând săptămâna trecută: „Nu am făcut nimic”.

Un oficial al administrației a confirmat autenticitatea celor trei rapoarte obținute de Guardian, iar Departamentul Justiției a susținut că „nimic nu a fost șters” și că materialele reținute erau fie duplicat, fie privilegiat, o explicație similară fiind oferită și publicației Breitbart.

Femeia ar fi fost abuzată sexual de Epstein și prezentată lui Trump

Documentele detaliază acuzații conform cărora femeia ar fi fost abuzată sexual de Epstein între 13 și 15 ani, transportată în clădiri din New York sau New Jersey, unde ar fi fost prezentată lui Trump și altor asociați. În interviuri, ea a povestit despre tentative de agresiune sexuală și despre presupuse discuții despre șantaj și spălare de bani. De asemenea, a relatat despre abuzuri și trafic de substanțe din partea lui Epstein și despre presiuni asupra mamei sale pentru a plăti un șantaj.

Aceste detalii nu au putut fi verificate independent. Femeia identificată de Guardian a fost implicată în mai multe cazuri penale în Washington și Georgia, însă rezultatele acestora nu sunt clare. În 2020, o persoană anonimă cu date biografice similare a depus o acțiune împotriva moștenirii lui Epstein, dar ulterior și-a retras plângerea.

Reacțiile politice nu au întârziat. Congresmanul democrat Robert Garcia a cerut un raport complet privind motivul reținerii fișierelor și a acuzat Departamentul Justiției din SUA de „blocarea ilegală a interviurilor FBI cu o supraviețuitoare care l-a acuzat pe președintele Trump de crime grave”. Președintele republican al comitetului de supraveghere, James Comer, a anunțat că va investiga de asemenea dispariția documentelor.

Garcia a declarat pentru NBC News: „Există, în opinia mea, dovezi că s-ar fi produs o mușamalizare. FBI a investigat clar, iar acum acele documente lipsesc.”