search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Documente FBI în care o femeie susține că a fost abuzată de Trump pe când era minoră ar fi dispărut. Departamentul de Justiție: „Nimic nu a fost șters”

0
0
Publicat:

Trei note FBI din 2019, care descriu patru interviuri cu o femeie ce susține că ar fi fost abuzată sexual de Donald Trump pe când era minoră în anii ’80, cu implicarea lui Jeffrey Epstein, nu au fost incluse în setul de milioane de documente publicate de Departamentul de Justiție începând din decembrie 2025. Trump neagă orice acuzație de abuz asupra unui minor și de implicare în dosarele Epstein.

Trump neagă orice acuzație de abuz. FOTO: AFP
Trump neagă orice acuzație de abuz. FOTO: AFP

Documentele lipsă au fost inițial semnalate de jurnalistul independent Roger Sollenberger și confirmate ulterior de NPR, provocând reacții puternice în Washington și determinând demararea unei anchete de către democrații din Congres.

The Guardian a obținut formularele 302 ale FBI-ului, care cuprind 25 de pagini de note ale agenților despre interviurile din vara și toamna lui 2019. Primele note, care nu menționau numele lui Trump, fuseseră incluse în publicarea oficială, în timp ce celelalte au rămas nepublicate. Jurnalul nu a dezvăluit identitatea femeii.

Acuzațiile nu au fost verificate, iar FBI nu a întreprins niciun demers penal în acest sens. Unele afirmații contrazic informații cunoscute despre viața lui Epstein în anii ’80. Donald Trump a respins constant orice acuzație, afirmând săptămâna trecută: „Nu am făcut nimic”.

Un oficial al administrației a confirmat autenticitatea celor trei rapoarte obținute de Guardian, iar Departamentul Justiției a susținut că „nimic nu a fost șters” și că materialele reținute erau fie duplicat, fie privilegiat, o explicație similară fiind oferită și publicației Breitbart.

Femeia ar fi fost abuzată sexual de Epstein și prezentată lui Trump 

Documentele detaliază acuzații conform cărora femeia ar fi fost abuzată sexual de Epstein între 13 și 15 ani, transportată în clădiri din New York sau New Jersey, unde ar fi fost prezentată lui Trump și altor asociați. În interviuri, ea a povestit despre tentative de agresiune sexuală și despre presupuse discuții despre șantaj și spălare de bani. De asemenea, a relatat despre abuzuri și trafic de substanțe din partea lui Epstein și despre presiuni asupra mamei sale pentru a plăti un șantaj.

Aceste detalii nu au putut fi verificate independent. Femeia identificată de Guardian a fost implicată în mai multe cazuri penale în Washington și Georgia, însă rezultatele acestora nu sunt clare. În 2020, o persoană anonimă cu date biografice similare a depus o acțiune împotriva moștenirii lui Epstein, dar ulterior și-a retras plângerea.

Reacțiile politice nu au întârziat. Congresmanul democrat Robert Garcia a cerut un raport complet privind motivul reținerii fișierelor și a acuzat Departamentul Justiției din SUA de „blocarea ilegală a interviurilor FBI cu o supraviețuitoare care l-a acuzat pe președintele Trump de crime grave”. Președintele republican al comitetului de supraveghere, James Comer, a anunțat că va investiga de asemenea dispariția documentelor.

Garcia a declarat pentru NBC News: „Există, în opinia mea, dovezi că s-ar fi produs o mușamalizare. FBI a investigat clar, iar acum acele documente lipsesc.”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
stirileprotv.ro
image
Meteorologii ANM anunță unde vor fi temperaturi mai mari decât cele normale. Prognoza detaliată
gandul.ro
image
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
mediafax.ro
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
Un polițist de la „Crimă Organizată” vrea daune morale de 500.000 de lei de la Agenția Națională de Integritate. „Avere nejustificată” demonstrată cu acte și martori
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Spectaculos! Are două trofee toată cariera și tocmai a devenit favorit la Balonul de Aur 2026
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Haos în imobiliare după adoptarea OUG 7. Mai multe contracte de vânzare, blocate din cauza unei prevederi
observatornews.ro
image
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Ce este bine să faci pe 1 martie ca să ai noroc tot anul. Nu doar purtarea mărţişoarelor este importantă
playtech.ro
image
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Marea "telenovelă" s-a încheiat: Messi i-a informat oficial pe cei din Barcelona!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Și în postul Paștelui poți mânca bine. Plăcințele ardelenești de post cu varză călită și boia. Delicioase, sățioase și ușor de preparat
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic