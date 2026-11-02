 Scandal la Washington: Trump, revoltat de contractul de peste 50 de milioane de dolari obținut de fosta sa avocată: „Este inacceptabil” | adevarul.ro
search
Luni, 2 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat la „Interviurile Adevărul”

Scandal la Washington: Trump, revoltat de contractul de peste 50 de milioane de dolari obținut de fosta sa avocată: „Este inacceptabil”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Președintele american Donald Trump a criticat public contractul de peste 50 de milioane de dolari pe care fosta sa avocată, Alina Habba Mildon, l-ar fi obținut în timp ce lucra la Departamentul de Justiție al SUA. Liderul de la Casa Albă a calificat situația drept „revoltătoare” și „inacceptabilă”, după dezvăluirile publicate de presa americană.

Alina Habba Mildon, fostă avocată a lui Trump.
Alina Habba Mildon, fostă avocată a lui Trump. Foto: X/@arabnews

„Mi s-a părut absolut revoltător, scandalos, și este inacceptabil”, a declarat Donald Trump sâmbătă, în fața reporterilor, la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida. Președintele a susținut că i-a transmis fostei sale avocate că nu dorește ca aceasta să fie plătită și a descris episodul drept „teribil”.

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, familia lui Julio Herrera Velutini, un bancher venezuelean acuzat de luare de mită în Statele Unite, i-ar fi garantat Alinei Habba Mildon peste 50 de milioane de dolari pentru o perioadă de patru ani. Înțelegerea ar fi prevăzut o remunerație anuală de 10 milioane de dolari, la care se adăugau bonusuri.

Contractul, semnat în timp ce ocupa o funcție la Departamentul Justiției

Alina Habba Mildon ocupa funcția de procuror federal interimar în New Jersey când a semnat contractul cu Concord Partners, compania familiei Herrera, la sfârșitul lunii octombrie 2025. Conform publicației americane, acordul a fost înregistrat cu câteva zile înainte de semnarea documentului.

La momentul respectiv, o instanță o declarase deja ineligibilă pentru funcția de procuror federal. Habba Mildon și-a dat demisia pe 8 decembrie 2025 și a fost numită în aceeași zi consilier principal al procurorului general. Potrivit The New York Times, ea se afla încă în această funcție când și-a început activitatea la Concord Partners, pe 1 ianuarie.

Donald Trump l-a grațiat pe Julio Herrera Velutini la 15 ianuarie 2026, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Departamentului de Justiție.

Fosta avocată neagă că ar fi fost plătită pentru grațiere

Alina Habba Mildon a respins săptămâna trecută orice legătură între contractul său și grațierea bancherului venezuelean. Ea a declarat că nu a primit bani pentru obținerea grațierii, că nu s-a întâlnit cu reprezentanți ai Casei Albe sau ai Departamentului de Justiție în acest scop și că nu a făcut demersuri pentru ca Herrera Velutini să fie grațiat.

Departamentul de Justiție al SUA nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia luată de cel mai mare furnizor de internet
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Grindeanu, explicații după petrecerea PSD de la Timișoara: „Înțeleg criticile în contextul social dificil al țării” / „Nici pe mine nu m-a făcut bucuros ce am văzut”
gandul.ro
image
Dezinformarea despre vaccinuri nu se oprește la graniță. Avertismentul unui expert internațional despre românii din diaspora
mediafax.ro
image
„Lui Pancu i s-a impus să-l bage pe Șucu Jr.!”. Declarația care aruncă în aer butoiul cu pulbere de la Rapid
fanatik.ro
image
Roderich Kiesewetter, politician german (CDU): „În Germania, foști ofițeri Stasi și unele personalități influente din politică doresc menținerea legăturii cu Moscova”
libertatea.ro
image
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”, susține Mihai Demetriade, cercetător CNSAS htt
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
digisport.ro
image
Claudia Ion, apariție sexy de ziua ei! În ce oraș celebru a ales să petreacă concurentă de la Insula Iubirii
click.ro
image
O familie de români conduce de generații o cofetărie în New York: "Bunicul și tata au deschis în 1982. Ținem rețetele super autentice"
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
"Natasha, rămâi în viață!" Scene dramatice după ce un microbuz cu 20 de oameni s-a răsturnat în Iași
observatornews.ro
image
Ce meserie practică mama Claudiei Ion? Deși concurenta Insula iubirii a spus că e polițistă, femeia se ocupă cu altceva
cancan.ro
image
Când intră pensia, indemnizațiile și alocațiile în noiembrie? Se vor vira bursele pe două luni
newsweek.ro
image
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
prosport.ro
image
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Ciolacu, și ce afaceri are. Cât ar fi costat, de fapt, blana care a atras toate privirile
playtech.ro
image
Nicolescu a anunțat suma pentru care Armstrong poate pleca de la Dinamo în iarnă: „Nu ai cum să refuzi o astfel de ofertă”
fanatik.ro
image
A venit ziua judecății pentru Trump: America începe lupta împotriva revoluției președintelui SUA
ziare.com
image
Se rescrie istoria! Avem un nou lider în clasamentul ATP
digisport.ro
image
Ce venituri au românii fără facultate și de ce mulți consideră că o diplomă le-ar fi schimbat viața: „Nimănui nu-i pasă de o diplomă”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Este anunţul momentului în România. Răsturnare de situaţie în politică!
romaniatv.net
image
Horoscop 2 noiembrie 2026. Noiembrie începe cu ambiții mari și planuri date peste cap! Cine pornește de la zero și ce zodii au un avantaj neașteptat
mediaflux.ro
image
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari
actualitate.net
image
Vacanța de vis din Bali s-a transformat într-un coșmar! Influenceriță, diagnosticată cu o boală gravă. A ajuns la terapie intensivă cu creierul inflamat
click.ro
image
Marcel Ciolacu, adevărul despre blana Sorinei Docuz. Cât a costat și de unde a fost cumpărată, de fapt: „O presupunere nu ține loc de documentare”
click.ro
image
Martha Stewart, obligată să își ceară scuze după ce costumul ei de Halloween a stârnit un val uriaș de critici. „A fost lipsit de sensibilitate și nu a fost deloc amuzant”
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Nunta regală dintre Prințesa Maria Immaculata de Liechtenstein și Zurab Dzidziguri Instagram jpg
Nuntă regală ortodoxă la Viena! Mireasa face parte din cea mai bogată familie regală europeană
okmagazine.ro
Diverse obiecte găsite în aceeași groapă, alături de coiful de bronz de tip Berru (1), inclusiv o coasă de fier (2) și patru tesle (3a–d)
Un coif celtic rar, vechi de peste 2.000 de ani, descoperit pe ruta chihlimbarului, departe de teritoriul celților
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Carmen Harra a prezis că Lora va divorța de Ionuț Ghenu. Reacția neașteptată a artistei: „Nu îmi venea să cred”
image
Vacanța de vis din Bali s-a transformat într-un coșmar! Influenceriță, diagnosticată cu o boală gravă. A ajuns la terapie intensivă cu creierul inflamat

OK! Magazine

image
Abilitățile de amantă iscusită au salvat-o de sărăcie! Regina neîncoronată a curtezanelor pariziene a ajuns contesă și muză