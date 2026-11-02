Scandal la Washington: Trump, revoltat de contractul de peste 50 de milioane de dolari obținut de fosta sa avocată: „Este inacceptabil”

Președintele american Donald Trump a criticat public contractul de peste 50 de milioane de dolari pe care fosta sa avocată, Alina Habba Mildon, l-ar fi obținut în timp ce lucra la Departamentul de Justiție al SUA. Liderul de la Casa Albă a calificat situația drept „revoltătoare” și „inacceptabilă”, după dezvăluirile publicate de presa americană.

Alina Habba Mildon, fostă avocată a lui Trump. Foto: X/@arabnews

„Mi s-a părut absolut revoltător, scandalos, și este inacceptabil”, a declarat Donald Trump sâmbătă, în fața reporterilor, la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida. Președintele a susținut că i-a transmis fostei sale avocate că nu dorește ca aceasta să fie plătită și a descris episodul drept „teribil”.

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, familia lui Julio Herrera Velutini, un bancher venezuelean acuzat de luare de mită în Statele Unite, i-ar fi garantat Alinei Habba Mildon peste 50 de milioane de dolari pentru o perioadă de patru ani. Înțelegerea ar fi prevăzut o remunerație anuală de 10 milioane de dolari, la care se adăugau bonusuri.

Contractul, semnat în timp ce ocupa o funcție la Departamentul Justiției

Alina Habba Mildon ocupa funcția de procuror federal interimar în New Jersey când a semnat contractul cu Concord Partners, compania familiei Herrera, la sfârșitul lunii octombrie 2025. Conform publicației americane, acordul a fost înregistrat cu câteva zile înainte de semnarea documentului.

La momentul respectiv, o instanță o declarase deja ineligibilă pentru funcția de procuror federal. Habba Mildon și-a dat demisia pe 8 decembrie 2025 și a fost numită în aceeași zi consilier principal al procurorului general. Potrivit The New York Times, ea se afla încă în această funcție când și-a început activitatea la Concord Partners, pe 1 ianuarie.

Donald Trump l-a grațiat pe Julio Herrera Velutini la 15 ianuarie 2026, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Departamentului de Justiție.

Fosta avocată neagă că ar fi fost plătită pentru grațiere

Alina Habba Mildon a respins săptămâna trecută orice legătură între contractul său și grațierea bancherului venezuelean. Ea a declarat că nu a primit bani pentru obținerea grațierii, că nu s-a întâlnit cu reprezentanți ai Casei Albe sau ai Departamentului de Justiție în acest scop și că nu a făcut demersuri pentru ca Herrera Velutini să fie grațiat.

Departamentul de Justiție al SUA nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile.