 Trei persoane au murit după festivalul Burning Man din SUA. Autoritățile investighează decesele | adevarul.ro
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Video Trei persoane au murit după festivalul Burning Man din SUA. Autoritățile investighează decesele

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Trei persoane au murit după festivalul Burning Man, desfășurat în deșertul din Nevada, Statele Unite. Două dintre decese au avut loc în interiorul orașului temporar Black Rock City, iar o a treia persoană a murit în timp ce era transportată către un spital din Reno, au anunțat autoritățile.

Trei persoane au murit după festivalul Burning Man.
Trei persoane au murit după festivalul Burning Man. Foto: X/@WMCActionNews5

Jerry Allen, șeriful și medicul legist din comitatul Pershing, a confirmat luni, 7 septembrie, cele trei decese. În cazul celor două persoane care au murit în timpul festivalului, cauzele nu au fost încă stabilite. Rezultatele autopsiilor și ale analizelor toxicologice sunt așteptate în aproximativ șase-opt săptămâni.

În ceea ce privește al treilea caz, acesta s-a produs în afara comitatului Pershing, astfel că autoritățile din zona respectivă vor trebui să ofere informații suplimentare.

Primul participant a fost găsit inconștient pe o stradă

Primul deces a fost înregistrat joi, 3 septembrie. Potrivit biroului șerifului, autoritățile au fost alertate în jurul orei 18.30 cu privire la un posibil deces la Rampart, spitalul amenajat în incinta festivalului, notează San Francisco Chronicle. 

Victima a fost identificată drept Sampson Tshombe, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, potrivit organizației Burning Man Project, care organizează evenimentul.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul fusese găsit inconștient pe o stradă din interiorul complexului Burning Man. Personalul medical a efectuat manevre de resuscitare timp de câteva minute, însă un medic de la fața locului a constatat decesul.

Autoritățile nu au identificat semne vizibile care să indice că bărbatul ar fi fost victima unei agresiuni. Deoarece istoricul său medical nu era disponibil, trupul a fost transportat la Biroul medicului legist din comitatul Washoe pentru autopsie și analize toxicologice.

Un alt bărbat a fost găsit mort în rulota din tabără

Al doilea deces a avut loc sâmbătă, 5 septembrie. Craig Mann, în vârstă de 60 de ani, a fost găsit mort în jurul orei 15.00, în tabăra sa, potrivit Burning Man Project.

Bărbatul se afla într-o rulotă pe care o împărțea cu partenerul său. Și în acest caz, autoritățile au precizat că nu au fost observate semne vizibile ale unei crime.

Trupul lui Mann a fost, de asemenea, trimis la Biroul medicului legist din comitatul Washoe pentru autopsie și teste toxicologice.

Un șerif a declarat că numărul deceselor este neobișnuit pentru festival, în condițiile în care, în mod normal, la Burning Man este înregistrat aproximativ un deces pe an.

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Festivalul, afectat de ploi, noroi, praf și vânt

Ediția din 2026 a Burning Man a fost afectată și de condiții meteorologice dificile. Ploile, noroiul, praful și vântul au perturbat activitățile în ultimele zile ale festivalului.

Vineri, 4 septembrie, ploile au determinat închiderea temporară a căilor de acces și de ieșire din Black Rock City. Organizatorii le-au cerut participanților să nu intre cu mașinile pe playa, suprafața deșertică pe care este amplasat festivalul, până când condițiile nu s-au îmbunătățit.

Și aeroportul festivalului a fost închis temporar din cauza vremii.

DJ-ul și producătorul Diplo, care a susținut un spectacol la Burning Man, a povestit ulterior că a fost nevoit să meargă aproximativ 10 kilometri prin noroi pentru a ajunge la un drum, după ce condițiile meteorologice au perturbat transportul.

Zeci de arestări și alte incidente

Festivalul a fost marcat și de alte incidente. Un participant a fost rănit marți, 1 septembrie, după ce a căzut de la aproximativ 17 metri înălțime de pe Nest Tower, o structură aparținând taberei Square One. Persoana a fost transportată la spitalul Rampart pentru îngrijiri medicale.

Până vineri dimineață, 34 de persoane fuseseră arestate pentru presupuse fapte legate de vânzarea sau traficul de droguri, potrivit șerifului Allen.

De asemenea, organizatorii au evacuat din festival o tabără a unor misionari creștini, acuzând membrii acesteia că au încălcat în mod repetat regulile privind viața privată și consimțământul. Reprezentanții taberei au contestat explicația oferită de organizatori.

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Ediția din 2026 a Burning Man s-a încheiat oficial luni, 7 septembrie, la ora 18.00. Evacuarea participanților din Black Rock City continuă însă și după închiderea oficială a evenimentului, organizatorii avertizând că traficul din această zonă izolată a deșertului poate dura mai multe ore.

Cele trei decese au avut loc la un an după moartea lui Vadim Kruglov, în vârstă de 37 de ani, care a fost găsit înjunghiat mortal într-un cort la Burning Man, pe 30 august 2025. Ancheta în cazul morții sale este în continuare în desfășurare.

Burning Man este un festival anual de artă și cultură care se desfășoară în deșertul Black Rock din Nevada, având ca elemente centrale comunitatea, creativitatea și exprimarea de sine. Burning Man are loc în fiecare an, la sfârșitul verii, în Black Rock City, un oraș temporar construit în deșertul Black Rock, din Nevada. Festivalul a început în 1986, când o mică figurină din lemn a fost arsă pe o plajă din California, iar de atunci s-a transformat într-o mișcare culturală globală care atrage anual zeci de mii de participanți. Este organizat de Burning Man Project, o organizație non-profit dedicată promovării creativității, a legăturilor interumane și a spiritului comunitar, conform site-ului oficial.

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