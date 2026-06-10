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Ce au descoperit anchetatorii în cazul elevei din Cluj care reclamă că a fost drogată și violată. Primele rezultate ale analizelor toxicologice

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Ancheta în cazul elevei de 18 ani din Cluj care a reclamat că a fost drogată și agresată sexual de trei colegi după balul de absolvire continuă, iar primele rezultate ale analizelor toxicologice au fost transmise anchetatorilor.

Primele rezultate în cazul elevei din Cluj. FOTO: Shutterstock
Primele rezultate în cazul elevei din Cluj. FOTO: Shutterstock

Potrivit unor surse din anchetă citate de Observator, testele efectuate pe probele biologice recoltate de la tânără nu au indicat prezența unor substanțe psihoactive în organism.

Cercetările au fost demarate după ce adolescenta a sesizat autoritățile că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale în noaptea de după balul de absolvire.

În cadrul investigației, anchetatorii au dispus recoltarea de probe biologice pentru a stabili dacă tânăra s-a aflat sub influența unor substanțe psihoactive la momentul producerii incidentului reclamat.

„Referitor la evenimentul din data de 6 iunie a.c., în care o tânără de 18 ani a sesizat faptul că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, precizăm că, în cadrul activităților desfășurate pentru clarificarea situației de fapt, au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii unei eventuale influențe a substanțelor psihoactive”, au transmis surse din anchetă.

Potrivit acestora, concluziile specialiștilor nu au confirmat prezența unor astfel de substanțe.

„În urma analizelor toxicologice efectuate de specialiști, rezultatele au indicat faptul că nu au fost identificate substanțe psihoactive în organismul acesteia”, au precizat aceleași surse.

Anchetatorii subliniază însă că rezultatul analizelor toxicologice reprezintă doar unul dintre elementele investigate în dosar și nu stabilește, de unul singur, împrejurările în care s-ar fi produs faptele reclamate de tânără.

Polițiștii și procurorii continuă administrarea probelor și audierea persoanelor implicate pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat după petrecerea de absolvire.

Dosarul rămâne în lucru, iar cercetările sunt desfășurate pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-ar fi produs incidentul sesizat de elevă.

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