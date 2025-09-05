Un bărbat de 37 de ani, originar din Rusia, a fost găsit mort în zona de camping a festivalului Burning Man, în Deșertul Black Rock din Nevada, SUA. Tatăl victimei a transmis mesaje emoționante despre fiul său și a respins zvonurile legate de droguri.

Biroul Medicului Legist Regional din comitatul Washoe a confirmat miercuri, pe baza amprentelor digitale, că victima suspectată de omucidere este Vadim Kruglov, originar din Rusia și rezident în statul Washington, potrivit Biroului Șerifului din comitatul Pershing.

Kruglov a fost găsit mort „zăcând într-o baltă de sânge” puțin înainte de ora 21:15, sâmbătă seara, în zona de camping a festivalului, chiar în momentul în care efigia de lemn era incendiată, a declarat șeriful Jerry Allen, într-un comunicat transmis duminică, citat de The Independent.

Prietena sa, Sofiia Shcherbakova, a confirmat că bărbatul a fost declarat decedat în jurul orei 23:40. În același timp, o campanie GoFundMe a strâns peste 25.000 de dolari pentru repatrierea trupului în Omsk, oraș aflat aproape de granița dintre Rusia și Kazahstan.

Tatăl victimei rupe tăcerea

Joi, tatăl lui Kruglov, Igor Dmitrievici Kruglov, a transmis două declarații legate de moartea fiului său, prin intermediul Sofiiei Shcherbakova și al unui prieten apropiat.

„Cuvintele nu pot exprima ceea ce simt. Sunt mândru de fiul meu, acum cunoscut în toată lumea. Lumea l-a văzut așa cum a fost cu adevărat”, a spus el, într-un videoclip postat pe Facebook de prietenul lui Kruglov, Vlad Rostov, tradus din rusă în engleză. „Simțea profund nedreptatea și a luptat mereu pentru echitate”.

„Lumea aceasta este adesea nedreaptă, dar, fiind un om pașnic, caut dreptatea. Vreau ca cei vinovați să răspundă în fața consecințelor”, a adăugat tatăl.

Mesaj clar despre reputația fiului său

Într-o altă postare pe Instagram, Igor Kruglov a dorit să respingă zvonurile care ar putea „păta” reputația fiului său. „Fiul meu a fost o persoană incredibil de onestă și excepțională. Nu voi permite nimănui să-i murdărească reputația cu acuzații false legate de droguri sau alte lucruri neadevărate”, a precizat el.

Anchetă în desfășurare

Moartea lui Vadim Kruglov a declanșat o anchetă de omucidere, condusă de autoritățile locale și federale. Șeriful Allen a declarat că mai mulți participanți aflați în apropierea locului au fost deja intervievați, iar autoritățile caută orice informație care ar putea conduce la arestarea făptașului.

Prietena victimei, Sofiia Shcherbakova, a lansat joi seara un apel public, cerând informații despre persoane care ar fi fost văzute în apropierea cortului lui Kruglov. Cu o zi înainte, aceasta l-a comemorat pe rețelele sociale, numindu-l „adevărat erou al Burning Man” și scriind: „Energia și contribuția lui vor rămâne pentru totdeauna parte din istoria acestui festival”.

Într-o altă postare, Shcherbakova a confirmat că toate mesajele sale au fost aprobate de autorități și de familie și a rugat publicul și presa să nu răspândească zvonuri neverificate. „De îndată ce vor exista informații clare și confirmate, le vom publica direct noi”, a spus ea.