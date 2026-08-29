 Tragedie la un festival creștin. Un bărbat a murit după ce un panou s-a prăbușit peste participanți | adevarul.ro
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Tragedie la un festival creștin. Un bărbat a murit după ce un panou s-a prăbușit peste participanți

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Un bărbat în vârstă de 41 de ani a murit, iar cel puțin alte șase persoane au fost rănite după ce un panou de mari dimensiuni s-a prăbușit la un festival creștin din West Sussex, a anunțat poliția.

Incidentul a avut loc la un festival creștin
Incidentul a avut loc la un festival creștin Foto: christopher werrett www.cwphotographics.com

Bărbatul, originar din Eastbourne, East Sussex, a fost declarat mort la fața locului în urma incidentului produs vineri după-amiază, la festivalul Big Church, în apropiere de Steyning, relatează The Guardian.

Familia victimei a fost informată și beneficiază de sprijin din partea unor ofițeri specializați, a precizat Poliția din Sussex.

Forțele de ordine au adăugat că cel puțin alte șase persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

DCS Richard McDonagh a declarat: „Este un incident tragic, iar gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii bărbatului în aceste momente incredibil de dificile”.

Poliția le-a cerut persoanelor care dețin informații despre incident sau imagini video relevante să ia legătura cu autoritățile.

Într-o postare publicată pe Instagram la scurt timp după ora 17.30, organizatorii le-au transmis participanților că spectacolul a fost anulat și că toți cei care veniseră pentru o singură zi „trebuie să părăsească zona”.

Ulterior, organizatorii au anunțat că au decis să anuleze restul festivalului, care urma să se desfășoare până duminică.

„Suntem devastați de incidentul grav care a avut loc astăzi la festivalul Big Church 2026, în urma căruia un panou s-a prăbușit, rănind cel puțin șapte persoane, dintre care una și-a pierdut în mod tragic viața”, au transmis reprezentanții festivalului într-un comunicat publicat online.

Ofițerii au rămas la fața locului vineri seară, iar oamenii au fost sfătuiți să evite zona.

Incidentul a fost raportat Autorității pentru Sănătate și Securitate (Health and Safety Executive - HSE) și autorității locale, a precizat Poliția din Sussex.

McDonagh a adăugat: „Înțeleg suferința profundă pe care acest incident le-a provocat oamenilor aflați la festival și colaborăm cu mai mulți parteneri în timp ce încercăm să stabilim cu exactitate ce s-a întâmplat.

„Știm că la festival se aflau mii de oameni și îi îndemnăm pe toți cei care au informații sau imagini video relevante să se adreseze poliției.”

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