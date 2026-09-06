 Record la un festival din România: Peste 1.200 de chitariști au cântat au cântat în sincron la Sibiu | adevarul.ro
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Video Record la un festival din România: Peste 1.200 de chitariști au cântat au cântat în sincron la Sibiu

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Peste 1.200 de chitariști au cântat simultan sâmbătă, 5 septembrie, la Concertul Manifest din cadrul Guitar Meeting Festival 2026, desfășurat la Muzeul ASTRA din Sibiu.

Chitariști
Evenimentul din acest a adunat 1200 de chitariști Foto: Facebook/Guitar Meeting Festival

Ediția din acest an a stabilit un nou record de participare. Organizatorii au povestit că, la un moment dat, au fost nevoiți să oprească înscrierile, deoarece numărul doritorilor le-a depășit așteptărille. Ei speră ca anul viitor să fie doborât din nou recordul și spun că se vor pregăti pentru o participare și mai numeroasă.

„Cei peste 1.200 de chitariști au interpretat la unison 18 piese românești și internaționale, alături de artiștii invitați. Pe scenă au urcat Adrian „Moldo” Moldovan, Maria Cojocaru, Ronnie Romero, Dan Byron, Berti Barbera, Paul Radu de la Antract, Radu Almășan de la Bosquito, Andrei Găluț, Bobi Dumitraș de la Fără Zahăr, Alin „Coiotu’” Dincă de la Trooper și Adrian Despot de la Vița de Vie”, potrivit Turnul Sfatului.

Cel mai tânăr chitarist participant a avut numai patru ani.

Cei peste 1.200 de chitariști reuniți în acest an la Sibiu nu au așteptat doar momentul în care au cântat împreună, la Muzeul ASTRA. În timpul zilei, ei și-au scos instrumentele din huse și au transformat diferite spații din Sibiu în mici scene improvizate.

Ediția a XII-a Guitar Meeting Festival se încheie duminică, 6 septembrie, la Muzeul ASTRA, prin noi concerte.

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