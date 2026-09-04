 Buzăul devine, timp de opt zile, scena cinematografiei de autor. Filme din peste 20 de țări, la BUZZ IFF 2026 | adevarul.ro
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Buzăul devine, timp de opt zile, scena cinematografiei de autor. Filme din peste 20 de țări, la BUZZ IFF 2026

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Cea de-a șasea ediție a Buzău International Arts Festival a adus în fața publicului o selecție internațională de scurtmetraje, documentare, filme studențești și lungmetraje. Competiția BUZZ IFF 2026 reunește producții din peste 20 de țări, într-un program dedicat cinematografiei de autor, iar accesul publicului este gratuit.

Filme românești și internaționale, la Buzău. BUZZ IFF 2026 reunește producții din peste 20 de țări
Filme românești și internaționale, la Buzău. BUZZ IFF 2026 reunește producții din peste 20 de țări Foto: sursa: BUZZ IFF 2026

Într-o perioadă în care marile producții comerciale domină ecranele, festivalurile rămân spațiul în care își găsesc publicul poveștile personale și perspectivele cinematografice care ies din tiparele consacrate. La Buzău, astfel de filme au avut, timp de opt zile, propriul loc de întâlnire cu spectatorii.

Competiția internațională de film BUZZ IFF 2026, organizată în cadrul Buzău International Arts Festival, a adus la Buzău producții din peste 20 de țări. Filmele au fost înscrise în patru secțiuni competitive: scurtmetraj, documentar, film studențesc și lungmetraj. Selecția reunește creații din România, Franța, Italia, Spania, Grecia, Polonia, Finlanda, Estonia, Albania, Malta, Croația, Slovacia, Belgia, Elveția, Statele Unite și alte cinematografii europene.

Mihaela Constantinescu, coordonatoarea BUZZ IFF și una dintre fondatoarele Buzău International Arts Festival, spune că, dincolo de competiție, evenimentul urmărește să apropie cinematografia de public.

„Am vrut ca Buzăul să aibă un eveniment cinematografic internațional, un loc în care oamenii să poată vedea filme pe care, poate, nu le-ar întâlni în mod obișnuit și, la fel de important, să se poată întâlni direct cu cei care le fac. Pentru mine, BUZZ IFF a pornit și dintr-o nevoie personală: când eram elevă, mi-aș fi dorit să existe în Buzău un astfel de eveniment. Astăzi, mă bucur că putem să-l construim împreună cu publicul orașului.”, a declarat aceasta.

Accesul cât mai larg la cultură a fost una dintre direcțiile susținute constant de coordonatoarea festivalului. Mihaela Constantinescu explică faptul că proiectul a pornit din dorința de a crea la Buzău un eveniment cultural de amploare, al cărui format să se adreseze unui public cât mai larg.

Selecția BUZZ IFF 2026 reflectă această misiune. Competiția de scurtmetraj a adus filme diferite ca stil și tematică, de la producțiile franceze A Young Sofiane, Creaky Chompers și My Bellyaching Skin până la filmele românești Aici a fost un parc și Bucla.

Documentarul are, la rândul său, un loc important în program. Printre titlurile prezentate se numără Breaking The Circle, din Grecia, LIFE MareNatura, din Italia, Early Saturday Morning, din Croația, și Something Familiar, coproducție România–Marea Britanie.

Festivalul Internațional de Film Buzău – BUZZ IFF și Festivalul Internațional de Teatru Independent COMIC 7 B s-au unit în 2021, punând bazele Buzău International Arts Festival. Fuziunea celor două evenimente a dus la crearea unui festival cultural amplu, care reunește, la Buzău, filmul, teatrul, muzica, literatura, artele vizuale și arta stradală.

Parteneri și susținători

Parteneri: Primăria Municipiului Buzău, Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, Consiliul Județean Buzău

Parteneri instituționali: Muzeul Județean Buzău · Centrul de Cultură și Artele Spectacolului ”George Ciprian”

Parteneri: Buzău Shopping City · RER SUD · MediaTrust

Partener mobilitate: General Autocom

Sponsori: Winmarkt · Eximprod Grup · Camera Notarilor Publici Ploiești · Hotel Pietroasa · Lucsor · Birou Notarial Vasile Victor și Asociații

Parteneri media (Buzău & regional): UZPR · Opinia · Buzau.net · Campus TV · Campus Radio · TV Buzău · Reporterbuzoian · Buzaumedia

Parteneri media (național & online): RFI · IQAds · Observator Cultural · Filmecarti · Smark · CineFan · Metropolis · Psychologies · DailyCulture · Happ · Agerpres · Kiss FM · Euronews · Apostrof · Radio Cultural · Radio România Actualități · Libertatea · Știri Mondene · TV Mania · Wall-Street · Kudika · Garbo · Zile și Nopți · Liternet · Adevărul · Dilema Veche · Movienews.ro · AARC

Despre BIAF — Buzău International Arts Festival

Buzău International Arts Festival (BIAF) este fondat în 2021 prin fuziunea BUZZ IFF – Festivalul  Internațional de Film Buzău și COMIC 7 B – Festivalul Internațional de Teatru Independent. BIAF reunește anual, pe parcursul unei luni întregi, film, teatru, arte vizuale, literatură, muzică, artă stradală și programe dedicate copiilor.

Cu etichetă EFFEA (Europe for Festivals, Festivals for Europe) – rețeaua europeană a festivalurilor de artă de excelență – BIAF este recunoscut la nivel european pentru calitate artistică, incluziune comunitară și deschidere internațională.

biaf.ro | Facebook: BiafRomania | Instagram & TikTok: @biaf.ro

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