 Tesla renunță la producția Cybertruck. Încă un pariu ratat pentru Elon Musk, după alegerile din SUA | adevarul.ro
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Tesla renunță la producția Cybertruck. Încă un pariu ratat pentru Elon Musk, după alegerile din SUA

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După probleme tehnice repetate și vânzări sub așteptări, Elon Musk se pregătește să tragă frâna de mână la Cybertruck. Nici pariul electoral de peste 400 de milioane de dolari nu i-a adus rezultatele dorite.

Cybertruck va fi scus de pe linia de producţie.
Cybertruck va fi scus de pe linia de producţie. Foto: arhivă

După ani de controverse, rechemări în service și rezultate comerciale sub așteptări, Elon Musk  a deciz soarta clebrului Cybertruck: Tesla va opri producția modelului și își va concentra eforturile asupra dezvoltării taxiurilor autonome.

Anunțul a fost făcut vineri, 6 noiembrie, chiar de Elon Musk, care a scris pe platforma X că fabrica Tesla din Texas, cunoscută drept „Gigafactory”, va începe să reducă treptat producția Cybertruck, procesul urmând să se încheie până la jumătatea anului 2027, potrivit DailyMail.

Vestea a stârnit nemulțumirea unor fani ai mărcii, care nu înțeleg decizia de a renunța la un vehicul pe care îl consideră performant. Unul dintre ei a descris momentul drept „sfârșitul unei ere”. Miliardarul a ţinut însă să-l asigure că exemplarele deja vândute vor mai circula „mult timp de acum înainte”.

De la lansarea din 2023, au fost vândute aproximativ 70.000 de Cybertruck-uri.

Nici alți admiratori ai modelului nu au primit bine vestea.

„Este un plan groaznic, dacă nu aveți de gând să lansați un alt vehicul de mari dimensiuni”, a comentat un utilizator. „Este o nebunie, Elon. Oamenii vor un vehicul Tesla pe care să-l poată controla în afara drumurilor amenajate”, a scris un alt fan.

Deocamdată, Elon Musk nu a precizat dacă Tesla va continua să asigure service-ul și să furnizeze piese de schimb pentru Cybertruck după oprirea producției, programată pentru 2027. Nici posibilitatea mutării producției într-o altă fabrică nu a fost clarificată.

Compania are unități de producție în California, China și Germania, însă fabrica din Texas este singura care asamblează acest model.

Un model controversat încă de la lansare

Cybertruck a stârnit discuții aprinse încă din 2019, când a fost prezentat publicului. Unul dintre cele mai stânjenitoare momente ale evenimentului a fost demonstrația în care geamul vehiculului, descris drept „indestructibil”, s-a spart după ce a fost lovit cu o bilă metalică.

Livrările au început abia patru ani mai târziu, iar lansarea comercială nu a decurs tocmai cum spera excentricul miliardar. Prețurile au fost mai mari decât cele anunțate inițial, autonomia a fost mai mică decât cea promisă, iar problemele tehnice au dus la numeroase rechemări în service.

Nici vânzările nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

De la intrarea pe piață, pe 30 noiembrie 2023, Cybertruck a fost rechemat în service de 11 ori. Potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA), printre probleme s-au numărat o bară luminoasă care se putea desprinde, defecțiuni ale ștergătoarelor de parbriz, elemente de finisaj care se slăbeau și o problemă la pedala de accelerație, al cărei ornament se putea bloca. Au fost semnalate și nereguli legate de intensitatea luminilor de poziție.

Majoritatea autovehiculelor Tesla Cybertruck, rechemate în service. Pun în pericol siguranța rutieră

Cele mai multe dintre aceste probleme au fost remediate prin actualizări gratuite de software, instalate de la distanță sau prin vizite la centrele Tesla, unde piesele defecte au fost înlocuite fără costuri pentru proprietari.

O altă problemă a vizat prezoanele roților, care se puteau desprinde în timpul utilizării. În aprilie, compania a fost nevoită să recheme în service 173 de vehicule din acest motiv.

Caroseria angulară, realizată din oțel inoxidabil, a transformat Cybertruck într-unul dintre cele mai ușor de recunoscut modele de pe piață, dar și într-o țintă pentru protestatari. Mai multe vehicule au fost vandalizate sau au fost vizate de tentative de distrugere, pe fondul nemulțumirilor legate de colaborarea lui Musk cu administrația Trump și cu Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE).

Tesla mizează pe taxiurile autonome

Odată cu anunțul privind retragerea Cybertruck, Elon Musk a vorbit și despre planurile pe care le are pentru Tesla: producția de taxiuri autonome, cunoscute sub numele de Cybercab.

Aceste vehicule electrice au două locuri și sunt proiectate să transporte pasageri fără un șofer la volan. Cybercab, numit și Robotaxi, este conceput special pentru servicii de transport la comandă, iar în Austin, Texas, astfel de mașini sunt deja folosite pentru curse comerciale destinate publicului.

Decizia privind Cybertruck vine la doar câteva zile după ce au apărut informații potrivit cărora Elon Musk ar fi pierdut peste 445 de milioane de dolari încercând să sprijine campaniile electorale ale unor candidați la alegerile intermediare din SUA.

Rezultatele nu au fost cele așteptate: dintre cei 37 de candidați republicani pentru Camera Reprezentanților susținuți de miliardar, doar trei au câștigat. În cursa pentru Senat, șase dintre cei șapte candidați sprijiniți de Musk au pierdut.

Renunțarea la Cybertruck nu este privită cu ochi buni nici de unii proprietari, care spun că nu vor mai avea motive să cumpere o altă mașină Tesla, mai ales că producătorul nu are în prezent în ofertă un alt vehicul de dimensiuni comparabile.

„Sunt dezamăgit că am cumpărat ceva atât de extraordinar, iar două luni mai târziu aflu că nu voi mai putea cumpăra altul”, a declarat un proprietar de Cybertruck.

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