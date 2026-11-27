Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, la Ploiești, că hotărârea de Guvern pentru suplimentarea cu peste 800 a locurilor la rezidențiat ar putea fi aprobată săptămâna viitoare. Totodată, ministrul a declarat că documentul legislativ privind actualizarea tarifelor pentru gărzile din spitalele publice este finalizat, iar măsura ar urma să intre în vigoare din ianuarie.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Locuri suplimentare și posibilitatea realegerii specialității

Potrivit ministrului, proiectul de hotărâre este publicat pe portalul Ministerului Sănătății și vizează absolvenții care au obținut punctajul minim de promovare la examen, dar au rămas fără un loc. După aprobarea actului normativ, ministerul va organiza o redistribuire. Rogobete a precizat că intenționează să suplimenteze locurile doar pentru ultimele trei specialități alese, pentru a limita inechitățile față de candidații care au optat deja pentru o specialitate, scrie News.

„Cred că săptămâna viitoare, în prima ședință de Guvern, se va aproba această Hotărâre de Guvern, după care Ministerul Sănătății va face o redistribuție și vom avea grijă pentru a reduce cât se poate de mult efectul de discriminare pentru alegerea locurilor”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a dat exemplul medicinei de urgență, despre care a spus că a fost ultima specialitate aleasă. O altă variantă aflată în analiză este ca rezidenții care și-au ales deja specialitatea să poată opta din nou, dacă doresc. Detaliile vor fi clarificate după adoptarea hotărârii de Guvern, a precizat acesta.

Rogobete a afirmat că, în ultimii patru ani, nu a mai existat un număr atât de mare de absolvenți care să obțină punctajul minim, dar să nu poată alege un loc la rezidențiat. În opinia sa, estimarea inițială a numărului de locuri a fost subdimensionată.

Tarifele gărzilor ar urma să fie actualizate din ianuarie

În privința gărzilor din spitalele publice, ministrul a anunțat că proiectul prevede actualizarea tarifelor la nivelul anului 2026 și includerea medicilor rezidenți în plata actualizată. El a susținut că, în prezent, gărzile sunt remunerate la nivelul valorii din 2018 și că schimbarea ar urma să se aplice din ianuarie.

„E o primă măsură care va reduce presiunea și care va stimula, alături de creșterea numărului de posturi, reintrarea personalului medical în spitalele publice”, a declarat ministrul Sănătății.

Impactul bugetar al actualizării tarifelor ar fi de aproximativ 500 de milioane de lei anual, potrivit lui Rogobete. Ministrul a raportat această sumă la un sistem despre care a spus că gestionează peste 120 de miliarde de lei.