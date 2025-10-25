Planurile mărețe ale lui Musk: „Optimus va elimina sărăcia și va fi un chirurg incredibil”. Ce spune despre Robotaxi

Tesla a reușit să revină la livrări record de vehicule în al treilea trimestru al anului 2025, dar Elon Musk nu sărbătorește, fiind „fixat pe roboți”, vehicule autonome și pe asigurarea unei puteri de vot suficiente pentru a împiedica „teroriștii din corporație” să-l dea afară de la conducere.

În timpul conferinței privind rezultatele financiare, Musk a declarat că serviciul Robotaxi, fără șoferi de siguranță, ar trebui să înceapă înainte de sfârșitul anului în Austin, capitala Texasului, dar compania rămâne prudentă. Tesla se așteaptă, de asemenea, ca Robotaxi-urile sale să fie prezente în opt sau zece zone metropolitane înainte de finalul lui 2025.

În ceea ce privește roboții, Musk a anunțat planuri de a lansa Optimus V3 în primul trimestru al anului 2026, menționând că acesta va arăta mai degrabă ca o persoană în costum de robot decât ca un robot tradițional. El a prevăzut, de asemenea, că Optimus va evolua devenind o mașinărie extrem de capabilă, care ar putea îndeplini în viitor sarcini complexe, cum ar fi operațiile chirurgicale. Potrivit lui Musk, astfel de progrese ar putea juca un rol major în extinderea accesului generalizat la servicii medicale de nivel ridicat.

Însă Optimus se confruntă cu o concurență puternică din partea mai multor firme de robotică de top. Boston Dynamics, Agility Robotics și Figure AI rămân principalii rivali occidentali, fiecare dintre aceste companii promovând umanoizi comerciali precum Atlas, Digit și Figure 03 pentru utilizare în producție și logistică. Între timp, jucători chinezi precum Unitree, XPeng Robotics și Agibot își extind rapid producția și vizează obiective industriale similare. Alți concurenți, printre care Sanctuary AI și Apptronik, dezvoltă, de asemenea, umanoizi de nouă generație care urmăresc să combine inteligența artificială cu comportamentul uman pentru a fi utilizați în fabrici, depozite și medii casnice.

„În ansamblu, deși Tesla a înregistrat o creștere puternică a veniturilor, alimentată de livrări record și implementări în zona de energie, presiunile continue asupra marjelor și creșterea costurilor reprezintă provocări semnificative într-un moment în care compania își continuă strategiile ambițioase de creștere și automatizare. Cu toate acestea, creșterea vânzărilor din trimestrul al treilea poate reflecta în mare măsură o creștere punctuală înainte de expirarea creditelor fiscale pentru vehiculele electrice din SUA, și nu o revenire reală a cererii. Odată cu dispariția stimulentelor și apariția pe piață a unor concurenți mai ieftini, menținerea ritmului de creștere pare dificilă”, a declarat Bogdan Maioreanu, analist eToro.

Revenirea vânzărilor Tesla maschează scăderea profiturilor

Tesla a vândut 497.099 de vehicule între iulie și septembrie, generând venituri din industria auto de 21,2 miliarde de dolari - cea mai puternică performanță din ultimul an, potrivit technology.org. Cumpărătorii americani s-au grăbit să profite de creditul fiscal federal pentru vehicule electrice înainte ca acesta să expire. Însă profiturile spun o altă poveste. Tesla a câștigat doar 1,4 miliarde de dolari, cu puțin cu 200 de milioane de dolari mai mult decât în ​​trimestrul precedent și cu 37% mai puțin decât a câștigat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 50% față de trimestrul al treilea din 2024. Dezvoltarea inteligenței artificiale, proiectele de cercetare și cheltuielile de „restructurare” de aproape 240 de milioane de dolari au afectat profitul. Compania nu a specificat ce au acoperit aceste costuri de restructurare, deși anularea recentă a proiectului său de supercomputer Dojo, vechi de șase ani, a jucat probabil un rol.

Tarifele au adăugat o altă povară. Directorul financiar Vaibhav Taneja a estimat daunele vamale la aproximativ 400 de milioane de dolari în timpul conferinței telefonice de miercuri. Musk cheltuise aproximativ 300 de milioane de dolari susținând campania prezidențială care, în cele din urmă, a impus aceste bariere comerciale.

Trimestrul trei a oferit o ușurare temporară după un început brutal de 2025, când vânzările au scăzut parțial din cauza reacțiilor negative la adresa activităților politice ale lui Musk în administrația Trump. Dar răgazul ar putea fi de scurtă durată.

Tesla are nevoie de încă un trimestru record - și chiar mai mult - doar pentru a egala cifrele de livrare din 2024 sau 2023. Versiunile simplificate ale Modelului 3 și Modelului Y lansate recent ar putea ajuta, dar compania a abandonat orice pretenție de a atinge rata anuală de creștere de 50% pe care a promis-o cândva investitorilor.

Musk vrea ca lumea să nu mai cumpere mașini

Musk vrea ca lumea să nu mai numere mașini. A petrecut ani de zile redirecționând atenția către vehiculele autonome și Optimus, robotul umanoid despre care crede că va depăși vânzările oricărui produs din istorie. El crede că o flotă de Tesla autonome poate concura cu Uber. El își imaginează că Optimus va elimina sărăcia și va efectua intervenții chirurgicale.

„Ne aflăm într-un punct critic de inflexiune pentru Tesla și pentru strategia noastră de viitor, pe măsură ce aducem inteligența artificială în lumea reală”, a declarat Musk în conferința telefonică. Compania se află „la începutul scalării, destul de masive, a conducerii autonome complete și a robotaxi-urilor și la schimbarea fundamentală a naturii transportului”, a spus el.

Scrisoarea acționarilor de miercuri a oferit puține detalii despre ambele programe. Musk a menționat că Tesla ar putea începe producția celei de-a treia versiuni a modelului Optimus la începutul anului 2026. Anterior, el promisese mii de unități până la sfârșitul acestui an, dar producția s-a confruntat cu dificultăți, potrivit The Information.

„Aducerea pe piață a lui Optimus este o sarcină incredibil de dificilă, ca să fim clari. Nu este o plimbare în parc”, a spus Musk.

Apoi s-a lansat în predicții abstracte. „Puteți crea o lume în care nu va exista sărăcie, în care toată lumea va avea acces la cele mai bune îngrijiri medicale”, a spus el. „Optimus va fi un chirurg incredibil.”

Aceste ambiții vor consuma mai mulți bani. Taneja a confirmat că cheltuielile de capital vor crește „substanțial” în 2026 pentru inteligență artificială, robotică și Cybercab-ul cu două locuri. Remunerația angajaților a crescut, de asemenea, pe măsură ce Tesla concurează pentru talentele din domeniul inteligenței artificiale.

Pachetul de compensații de 1 trilion de dolari

Toate acestea se desfășoară pe fundalul unui vot al acționarilor privind pachetul de compensații de 1 trilion de dolari al lui Musk. Întâlnirea are loc peste câteva săptămâni. Firmele de consultanță ISS și Glass Lewis se opun acordului, dar sprijinul puternic al acționarilor din voturile anterioare sugerează că acesta va fi adoptat.

Musk a amenințat că va părăsi Tesla dacă acționarii vor respinge pachetul. Miercuri, el a precizat că îi pasă mai puțin de bani decât de controlul voturilor pe care îl oferă.

„Pur și simplu nu mă simt confortabil să construiesc o armată de roboți aici și apoi să fiu înlăturat din cauza unor recomandări stupide de la ISS și Glass Lewis, care habar n-au. Adică, tipii ăia sunt teroriști corporativi”, a spus Musk.

Deconectarea dintre afacerea actuală a Tesla și viitorul lui Musk, bazat pe inteligență artificială, nu a fost niciodată mai accentuată. Compania vinde mașini. CEO-ul vrea să construiască roboți și robotaxi-uri. Această prăpastie nu va face decât să se adâncească pe măsură ce cheltuielile pentru proiecte futuriste se accelerează, în timp ce profiturile din industria auto stagnează.