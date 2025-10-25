search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Planurile mărețe ale lui Musk: „Optimus va elimina sărăcia și va fi un chirurg incredibil”. Ce spune despre Robotaxi

0
0
Publicat:

Tesla a reușit să revină la livrări record de vehicule în al treilea trimestru al anului 2025, dar Elon Musk nu sărbătorește, fiind „fixat pe roboți”, vehicule autonome și pe asigurarea unei puteri de vot suficiente pentru a împiedica „teroriștii din corporație” să-l dea afară de la conducere.

Robotul umanoid Optimus, produs de Tesla
Elon Musk are planuri mărețe. Foto Getty Images

În timpul conferinței privind rezultatele financiare, Musk a declarat că serviciul Robotaxi, fără șoferi de siguranță, ar trebui să înceapă înainte de sfârșitul anului în Austin, capitala Texasului, dar compania rămâne prudentă. Tesla se așteaptă, de asemenea, ca Robotaxi-urile sale să fie prezente în opt sau zece zone metropolitane înainte de finalul lui 2025.

În ceea ce privește roboții, Musk a anunțat planuri de a lansa Optimus V3 în primul trimestru al anului 2026, menționând că acesta va arăta mai degrabă ca o persoană în costum de robot decât ca un robot tradițional. El a prevăzut, de asemenea, că Optimus va evolua devenind o mașinărie extrem de capabilă, care ar putea îndeplini în viitor sarcini complexe, cum ar fi operațiile chirurgicale. Potrivit lui Musk, astfel de progrese ar putea juca un rol major în extinderea accesului generalizat la servicii medicale de nivel ridicat.

Însă Optimus se confruntă cu o concurență puternică din partea mai multor firme de robotică de top. Boston Dynamics, Agility Robotics și Figure AI rămân principalii rivali occidentali, fiecare dintre aceste companii promovând umanoizi comerciali precum Atlas, Digit și Figure 03 pentru utilizare în producție și logistică. Între timp, jucători chinezi precum Unitree, XPeng Robotics și Agibot își extind rapid producția și vizează obiective industriale similare. Alți concurenți, printre care Sanctuary AI și Apptronik, dezvoltă, de asemenea, umanoizi de nouă generație care urmăresc să combine inteligența artificială cu comportamentul uman pentru a fi utilizați în fabrici, depozite și medii casnice.

În ansamblu, deși Tesla a înregistrat o creștere puternică a veniturilor, alimentată de livrări record și implementări în zona de energie, presiunile continue asupra marjelor și creșterea costurilor reprezintă provocări semnificative într-un moment în care compania își continuă strategiile ambițioase de creștere și automatizare. Cu toate acestea, creșterea vânzărilor din trimestrul al treilea poate reflecta în mare măsură o creștere punctuală înainte de expirarea creditelor fiscale pentru vehiculele electrice din SUA, și nu o revenire reală a cererii. Odată cu dispariția stimulentelor și apariția pe piață a unor concurenți mai ieftini, menținerea ritmului de creștere pare dificilă”, a declarat Bogdan Maioreanu, analist eToro.

Revenirea vânzărilor Tesla maschează scăderea profiturilor

Tesla a vândut 497.099 de vehicule între iulie și septembrie, generând venituri din industria auto de 21,2 miliarde de dolari - cea mai puternică performanță din ultimul an, potrivit technology.org. Cumpărătorii americani s-au grăbit să profite de creditul fiscal federal pentru vehicule electrice înainte ca acesta să expire. Însă profiturile spun o altă poveste. Tesla a câștigat doar 1,4 miliarde de dolari, cu puțin cu 200 de milioane de dolari mai mult decât în ​​trimestrul precedent și cu 37% mai puțin decât a câștigat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 50% față de trimestrul al treilea din 2024. Dezvoltarea inteligenței artificiale, proiectele de cercetare și cheltuielile de „restructurare” de aproape 240 de milioane de dolari au afectat profitul. Compania nu a specificat ce au acoperit aceste costuri de restructurare, deși anularea recentă a proiectului său de supercomputer Dojo, vechi de șase ani, a jucat probabil un rol.

Tarifele au adăugat o altă povară. Directorul financiar Vaibhav Taneja a estimat daunele vamale la aproximativ 400 de milioane de dolari în timpul conferinței telefonice de miercuri. Musk cheltuise aproximativ 300 de milioane de dolari susținând campania prezidențială care, în cele din urmă, a impus aceste bariere comerciale.

Trimestrul trei a oferit o ușurare temporară după un început brutal de 2025, când vânzările au scăzut parțial din cauza reacțiilor negative la adresa activităților politice ale lui Musk în administrația Trump. Dar răgazul ar putea fi de scurtă durată.

Citește și: Piața robotaxi începe să prindă contur. Mai mulți giganți auto anunță lansarea unor vehicule autonome

Tesla are nevoie de încă un trimestru record - și chiar mai mult - doar pentru a egala cifrele de livrare din 2024 sau 2023. Versiunile simplificate ale Modelului 3 și Modelului Y lansate recent ar putea ajuta, dar compania a abandonat orice pretenție de a atinge rata anuală de creștere de 50% pe care a promis-o cândva investitorilor.

Musk vrea ca lumea să nu mai cumpere mașini

Musk vrea ca lumea să nu mai numere mașini. A petrecut ani de zile redirecționând atenția către vehiculele autonome și Optimus, robotul umanoid despre care crede că va depăși vânzările oricărui produs din istorie. El crede că o flotă de Tesla autonome poate concura cu Uber. El își imaginează că Optimus va elimina sărăcia și va efectua intervenții chirurgicale.

„Ne aflăm într-un punct critic de inflexiune pentru Tesla și pentru strategia noastră de viitor, pe măsură ce aducem inteligența artificială în lumea reală”, a declarat Musk în conferința telefonică. Compania se află „la începutul scalării, destul de masive, a conducerii autonome complete și a robotaxi-urilor și la schimbarea fundamentală a naturii transportului”, a spus el.

Scrisoarea acționarilor de miercuri a oferit puține detalii despre ambele programe. Musk a menționat că Tesla ar putea începe producția celei de-a treia versiuni a modelului Optimus la începutul anului 2026. Anterior, el promisese mii de unități până la sfârșitul acestui an, dar producția s-a confruntat cu dificultăți, potrivit The Information.

Aducerea pe piață a lui Optimus este o sarcină incredibil de dificilă, ca să fim clari. Nu este o plimbare în parc”, a spus Musk.

Apoi s-a lansat în predicții abstracte. „Puteți crea o lume în care nu va exista sărăcie, în care toată lumea va avea acces la cele mai bune îngrijiri medicale”, a spus el. „Optimus va fi un chirurg incredibil.”

Aceste ambiții vor consuma mai mulți bani. Taneja a confirmat că cheltuielile de capital vor crește „substanțial” în 2026 pentru inteligență artificială, robotică și Cybercab-ul cu două locuri. Remunerația angajaților a crescut, de asemenea, pe măsură ce Tesla concurează pentru talentele din domeniul inteligenței artificiale.

Citește și: Tesla prezintă cele mai impresionante imagini cu robotul umanoid Optimus. Face treburi casnice ca un om

Pachetul de compensații de 1 trilion de dolari

Toate acestea se desfășoară pe fundalul unui vot al acționarilor privind pachetul de compensații de 1 trilion de dolari al lui Musk. Întâlnirea are loc peste câteva săptămâni. Firmele de consultanță ISS și Glass Lewis se opun acordului, dar sprijinul puternic al acționarilor din voturile anterioare sugerează că acesta va fi adoptat.

Musk a amenințat că va părăsi Tesla dacă acționarii vor respinge pachetul. Miercuri, el a precizat că îi pasă mai puțin de bani decât de controlul voturilor pe care îl oferă.

Pur și simplu nu mă simt confortabil să construiesc o armată de roboți aici și apoi să fiu înlăturat din cauza unor recomandări stupide de la ISS și Glass Lewis, care habar n-au. Adică, tipii ăia sunt teroriști corporativi”, a spus Musk.

Deconectarea dintre afacerea actuală a Tesla și viitorul lui Musk, bazat pe inteligență artificială, nu a fost niciodată mai accentuată. Compania vinde mașini. CEO-ul vrea să construiască roboți și robotaxi-uri. Această prăpastie nu va face decât să se adâncească pe măsură ce cheltuielile pentru proiecte futuriste se accelerează, în timp ce profiturile din industria auto stagnează.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
stirileprotv.ro
image
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică
gandul.ro
image
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
mediafax.ro
image
Afacerea de succes, cu care Dan Șucu face bani mulți, a luat o ampoare și mai mare în România. A investit masiv într-un oraș pe care foarte mulți români îl adoră
fanatik.ro
image
Gest misterios: un „prieten” anonim al lui Donald Trump a donat Pentagonului 130 de milioane de dolari pentru plata salariilor
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Familia lui Felix Baumgartner a luat decizia, la trei luni de la tragedie: 900.000 de euro!
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Ce favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile speciale
observatornews.ro
image
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică din România. Pe cine trebuie să alegi pentru a face economie la curent
playtech.ro
image
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Prognoza meteo de weekend. ANM anunță ce zone vor fi lovite de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
click.ro
image
Lupu Rednic ține cură de slăbire, la 56 de ani: „Grăsimea-i bună numai în tigaie!”. Secretul sănătății: un păhărel de horincă și untură de porc de Mangalița. Cât costă dieta?
click.ro
image
Tânăra de 16 ani care a întors toate scaunele la „Vocea României” încă de la primele note. Smiley: „Eu nu am mai auzit niciodată așa ceva”
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță

OK! Magazine

image
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?