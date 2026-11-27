Prețurile carburanților au scăzut în ultima lună: vineri, 27 noiembrie, cea mai ieftină benzină din România era 8,89 lei pe litru, în timp ce motorina rămânea la peste 10 lei.

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Potrivit Peco Online, cel mai mic preț la benzină se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, cu 8,88 lei pe litru, iar motorina ajungea la 10,19 lei pe litru.

În marile orașe, cele mai mici prețuri la benzină erau de 8,92 lei pe litru, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț era în Timișoara, unde un litru costa 10,23 lei.

În București, Iași și Constanța, prețul minim era de 10,26 lei, iar în Cluj-Napoca ajungea la 10,24 lei.

GPL-ul era cel mai ieftin în București, cu un preț de 4,78 lei pe litru. În Cluj-Napoca, acesta costa 4,84 lei, în timp ce în Timișoara și Iași ajungea la 4,85 lei. În Constanța, prețul minim era de 4,83 lei pe litru.

Site-ul citat mai arată că, față de luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 11,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 57,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 5,6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 30,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.