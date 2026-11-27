Un studiu internațional coordonat de Centrul Național pentru Cercetări Cardiovasculare (CNIC) din Spania a identificat mecanismul care împiedică inima adultă să se regenereze după o leziune, oferind o posibilă direcție pentru viitoare terapii destinate pacienților cu infarct sau insuficiență cardiacă.

Inima își sacrifică propria vindecare pentru a ne ține în viață Foto: Shutterstock

Spre deosebire de organe precum pielea sau ficatul, care își pot înlocui relativ ușor celulele afectate, inima își pierde rapid această capacitate după naștere, pe măsură ce începe să funcționeze la capacitate maximă pentru a susține organismul, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Rezultatele cercetării, publicate în revista Nature Cardiovascular Research, arată că însăși funcția care menține organismul în viață poate deveni principala barieră în calea regenerării țesutului cardiac.

Potrivit cercetătorilor, celulele musculare cardiace, cunoscute sub numele de cardiomiocite, renunță la capacitatea de a se multiplica pentru a putea susține contracțiile permanente ale inimii.

„Mecanismul care permite cardiomiocitelor să se contracte şi să menţină viaţa este tocmai cel care le împiedică să se dividă şi să înlocuiască ţesutul deteriorat. Inima a evoluat pentru a acorda prioritate funcţionării sale continue în detrimentul regenerării”, a explicat Florian Weinberger, coordonator al Laboratorului de Inginerie a Țesuturilor Cardiace și Terapii Regenerative din cadrul CNIC.

Pentru a înțelege legătura dintre activitatea mecanică a inimii și regenerarea celulară, echipa de cercetare a analizat cardiomiocite umane obținute din celule stem, țesuturi cardiace, fragmente de miocard și modele animale.

Oamenii de știință au descoperit că blocarea temporară a contracției acestor celule le permite să își recapete capacitatea de regenerare. Efectul dispare însă imediat ce contracțiile sunt reluate.

„În acest studiu prezentăm dovezi că potenţialul regenerativ al celulelor musculare cardiace este suprimat în mod activ de contracţie. Înţelegerea acestei relaţii deschide calea către dezvoltarea unor noi strategii de reparare cardiacă”, a declarat cercetătorul Rajiven Srikantharajah.

Autorii studiului susțin că descoperirea demonstrează rolul-cheie al contracției în limitarea regenerării inimii și ar putea contribui, în viitor, la dezvoltarea unor tratamente capabile să stimuleze refacerea țesutului cardiac după un infarct.

„Dacă învățăm să deblocăm temporar capacitatea de proliferare a cardiomiocitelor fără a compromite funcţia cardiacă, am putea să stimulăm potenţialul regenerativ natural al inimii”, a explicat Nancy Shehata, cercetătoare implicată în proiect.

Deși descoperirea nu va conduce imediat la noi tratamente, cercetătorii consideră că aceasta reprezintă un pas important spre găsirea unor metode prin care inima să poată fi ajutată să se repare după leziuni severe.