Evelina Din, cunoscută în mediul online sub numele Evetastick, este invitata ediției de astăzi a emisiunii „Trends”, realizată de Adevărul și moderată de Alexandru Negrici. Creatoarea de conținut va comenta declarațiile controversate ale Liei Bugnar la podcastul lui Gojira, care au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Foto: Adevărul

Un alt subiect al ediției este scandalul din industria tehnologică americană, în care acuzațiile de infidelitate și relațiile cu angajate ale unei companii se intersectează cu suspiciuni de spionaj în favoarea Chinei.

Vali Stan, economist și specialist în inteligență artificială, va explica ce se află în spatele evaluărilor spectaculoase ale companiilor din industria AI și cât de justificată este teama investitorilor de spargerea unei bule speculative.

„Trends” este emisiunea săptămânală a Adevărul care analizează subiectele devenite virale în mediul online și influența acestora asupra societății.

Ediția de astăzi poate fi urmărită de la ora 18:00, în direct pe canalul de YouTube Adevărul. Spectatorii pot interveni cu întrebări și comentarii în chatul live.