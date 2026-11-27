Statele Unite sunt singura economie dezvoltată care nu garantează prin legislația federală nici măcar o zi de concediu anual plătit pentru angajați. Spre deosebire de statele UE unde concediul de odihnă este un drept prevăzut de lege, în SUA acordarea acestui beneficiu depinde în mare măsură de politica fiecărui angajator.

Fiecare companie stabilește propriile reguli privind concediile Foto: Sjutterstock

Potrivit unei analize realizate de Center for Economic and Policy Research (CEPR), legislația federală americană nu obligă companiile să ofere concediu de odihnă plătit, iar acest aspect diferențiază Statele Unite de celelalte economii dezvoltate, relatează Știrile ProTV.

Deși majoritatea angajaților beneficiază în practică de zile de vacanță, accesul la acestea nu este garantat prin lege pentru toți salariații. Datele Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS) arată că, în martie 2026, aproximativ 80% dintre angajații din sectorul privat aveau acces la concediu de vacanță plătit, ceea ce înseamnă că aproape unul din cinci lucrători nu beneficia de acest avantaj.

În lipsa unei reglementări federale, fiecare companie stabilește propriile reguli privind concediile. Unele oferă un număr fix de zile pe an, în timp ce altele folosesc sisteme prin care angajații acumulează treptat zile libere în funcție de vechime și perioada lucrată.

În multe firme este utilizat sistemul PTO (Paid Time Off), care reunește într-un singur pachet concediul de odihnă, zilele pentru probleme personale și anumite forme de concediu medical.

Statisticile oficiale arată că numărul zilelor de vacanță crește, de regulă, odată cu vechimea în companie. Astfel, angajații care beneficiază de concediu plătit primesc, în medie, 11 zile după primul an de muncă, 16 zile după cinci ani și 20 de zile după două decenii de activitate.

Dacă un angajat dorește să plece în vacanță, acesta trebuie să respecte politica internă a companiei și să obțină aprobarea angajatorului. În cazul în care nu dispune de zile libere plătite, poate solicita concediu fără plată, însă aprobarea nu este obligatorie.

Există totuși excepții la nivel local. De exemplu, statul Maine impune anumitor angajatori să acorde concediu plătit acumulat, însă această obligație nu se aplică la nivel federal.

Conform unei analize realizate de Equal Futures, Statele Unite se numără printre puținele țări din lume care nu garantează prin lege un număr minim de zile de concediu anual plătit. Pe listă se mai află state precum Sri Lanka, Trinidad și Tobago, Tonga, Palau, Nauru, Insulele Marshall, Statele Federate ale Microneziei și Saint Vincent și Grenadinele.

În contrast, legislația europeană obligă statele membre să asigure minimum patru săptămâni de concediu anual plătit. În România, Codul muncii prevede un concediu de odihnă minim de 20 de zile lucrătoare pe an.