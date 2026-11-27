Minivacanța de 1 Decembrie începe cu ninsori viscolite, rafale de vânt de până la 70 km/h și temperaturi care vor coborî până la minus 14 grade Celsius. Meteorologii au emis atenționări Cod galben pentru 16 județe și București, iar în sud-vestul țării stratul de zăpadă va depăși, pe alocuri, 25 de centimetri. După un weekend în care viscolul va reduce vizibilitatea sub 100 de metri în mai multe regiuni, precipitațiile se vor opri, însă frigul se va accentua. De Ziua Națională, temperaturile maxime vor fi negative în cea mai mare parte a țării, coborând până la minus 8 grade în unele zone.

Se anunță ninsori și în București Foto: Mediafax

Rafale de până la 70 km/h, de sâmbătă dimineață

Prima atenționare este valabilă sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 2:00 și 15:00, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei. Vântul va avea rafale de 50–70 km/h. În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Galați, Brăila, Ialomița, Călărași, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, precum și Municipiul București.

Ninsoare viscolită în București și în sudul țării

O nouă atenționare Cod galben de vânt va fi în vigoare de sâmbătă, 28 noiembrie, ora 15:00, până duminică, 29 noiembrie, ora 10:00. În Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei sunt prognozate rafale de 50–70 km/h.

În același interval, în Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și București, precum și local în Ialomița și Constanța, intensificările vântului vor fi asociate temporar cu ninsoare. Cantitățile de precipitații vor fi de 5–15 l/mp și, izolat, în sudul Munteniei, de 20 l/mp. Va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri.

Strat consistent de zăpadă în Mehedinți, Dolj și Olt

Tot din 28 noiembrie, ora 15:00, până pe 29 noiembrie, ora 10:00, în județele Mehedinți, Dolj și Olt va ninge consistent. Se va depune un strat de zăpadă de 15–20 de centimetri, iar pe arii restrânse acesta va depăși 25 de centimetri. Echivalentul în apă al precipitațiilor va fi de 20–35 l/mp.

În aceste trei județe, vântul va avea temporar rafale de 45–50 km/h, va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Răcire accentuată a vremii în întreaga ţară, până duminică seara

Conform prognozei publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pe parcursul zilei de vineri (27 noiembrie), în jumătatea nordică a Moldovei şi în estul Transilvaniei vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, iar din orele serii va ninge în cea mai mare parte a Moldovei şi se va depune strat de zăpadă (în medie de 4 - 8 cm).

Cod galben de vânt puternic în București și mai multe județe

Totodată, din după-amiaza zilei de sâmbătă (28 noiembrie) va ninge şi în regiunile sudice, iar în Oltenia şi pe alocuri în sudul şi în sud-vestul Munteniei se va depune strat de zăpadă cu grosimi variabile (în general de 5 - 10 cm şi, izolat, de peste 15 cm).

La munte va continua să ningă şi, îndeosebi în Carpaţii Meridionali, se va depune strat de zăpadă, în general de 5 - 10 cm.

Potrivit meteorologilor, începând din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 noiembrie) vor fi intensificări ale vântului, la început în regiunile sud-estice, apoi şi în cele sudice şi în zona Carpaţilor de Curbură, cu rafale de 50 - 70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol şi vizibilitate scăzută.

La nivel naţional, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că, în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie), minimele vor fi negative în cea mai mare parte a ţării, cu cele mai mici valori (în jurul a -10 grade) în estul Transilvaniei, iar duminică (29 noiembrie), maximele se vor menţine negative în est, în sud şi în centru, cu cele mai mici temperaturi în nordul Moldovei şi în depresiuni (spre -6 grade).

Vremea în minivacanța de 1 Decembrie

"În mini-vacanţa din 30 noiembrie şi până pe 2 decembrie, nu vorbim sub nicio formă de precipitaţii de niciun fel. Vântul nu o să creeze probleme, însă va fi destul de frig atât dimineaţa, cât şi noaptea, dar şi pe parcursul zilei. Aşteptăm temperaturi sub cele normale perioadei în mai toate regiunile. Pentru ziua de 30 noiembrie, maximele pornesc cam de la minus 5, minus 4 grade prin nordul Moldovei, prin depresiuni, şi se opresc cam la un grad - două grade în Câmpia de Vest. În Capitală vor fi între -2 grade şi -1 grad. Pe parcursul nopţii, în noaptea de 30 noiembrie, spre minus 14 grade, în depresiunile din estul Transilvaniei, foarte probabil prin nordul Moldovei, cu minus 9, posibil minus 8 grade", a menţionat Catrina.

Potrivit specialistei, pe parcursul zilei de 1 Decembrie, regimul termic se va menţine mai rece decât ar fi normal pentru data din calendar, cu o valori termice ce vor ajunge chiar şi la -8 grade în unele zone.

"De Ziua Naţională, vorbim de temperaturi deosebit de scăzute, mai ales dimineaţa. Pe parcursul zilei, temperaturile mai cresc un pic, în jurul la minus 4 grade în nordul Moldovei, dar vorbim de temperaturi în jurul a minus 7 grade în sud-vestul Olteniei şi sudul ţării. Concret, temperaturile maxime în data de 1 Decembrie, vor fi de la minus 8 la 2 - 3 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Câmpia de Vest şi cele mai coborâte în extremitatea de sud-sud-vest a Olteniei, dar şi în sud-vestul Munteniei. În Capitală, se va înregistra o maximă de minus un grad, spre zero grade", a punctat meteorologul de serviciu.