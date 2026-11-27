Codin Maticiuc este ținta criticilor internauților după arestarea preventivă a fraților Cămătaru, joi, 26 noiembrie. Aceștia îi reproșează că a prezentat într-o lumină favorabilă un personaj din lumea interlopă, în ciuda condamnărilor sale pentru infracțiuni grave și că nu a oferit nicio reacție după arestarea preventivă a fraților Cămătaru.

Foto: Facebook

Frații Cămătaru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, camătă, trafic de persoane, muncă forțată și proxenetism. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare sau comunicare.

Avocatul lui Nuțu Cămătaru, Robert Bică, a declarat pentru Antena 3 CNN că a contestat deja măsura arestării preventive.

Polițiștii și procurorii DIICOT au găsit, în urma celor 45 de percheziții desfășurate pe 25 noiembrie în dosarul fraților Cămătaru, bani în lei și valută în valoare de aproximativ 420.000 de euro, trei arme neletale și trei autoturisme de lux, puse sub sechestru.

Nouă persoane, printre care Nuțu și Sile Cămătaru și mai mulți membri ai familiilor acestora, au fost reținute, iar procurorii au cerut arestarea lor preventivă.

Ancheta vizează două grupări infracționale care ar fi încercat să controleze activitatea unor interpreți de muzică lăutărească prin amenințări și intimidări, obligându-i inclusiv să cânte gratuit sau pentru sume mult mai mici decât cele obișnuite.

Printre artiștii menționați în dosar se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu și Luis Gabriel.

Între timp, internauții au început să îl critice pe Codin Maticiuc, în contextul în care regizorul a publicat, în 2021, cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”.

Ulterior, Maticiuc a contribuit și la realizarea documentarului „Cămătarii”. În cadrul emisiunii online „Întrebarea mesei rotunde”, Anghel Damian, producătorul și realizatorul documentarului, a declarat că Maticiuc a fost cel care i-a facilitat accesul la frații Cămătaru, potrivit PRO TV.

„Cine sunt fraierii, Codine?”

Într-o postare pe Facebook, investitorul Marius Alexe i-a reproșat lui Maticiu că „pare să fi rămas brusc fără cuvinte după arestarea preventivă a fraților Cămătaru.”

„Cine sunt fraierii, Codine? Noi, cei care muncim, plătim taxe și ne învățăm copiii să meargă la școală și să respecte legea? Și Codin spune că vrea să le ofere copiilor un viitor mai bun, așa că strânge bani pentru ei. Apare când cu copiii, când cu interlopii, important e sa apară.

Omul care își dă cu părerea despre orice și ne ține lecții de moralitate pare să fi rămas brusc fără cuvinte după arestarea preventivă a fraților Cămătaru”, a spus acesta.

Marius Alexe îl critică pe Codin Maticiuc pentru că a prezentat într-o lumină admirativă familia Cămătaru în cartea „Dresor de lei și de fraieri”, deși frații aveau deja condamnări definitive pentru infracțiuni grave. Alexe îi reproșează că a ignorat victimele acestora și familiile distruse de acțiunile lor și întreabă de ce nu este prezentată și perspectiva celor care au avut de suferit.

Totodată, critică PRO TV pentru că le dedică un documentar fraților Cămătaru, fără să abordeze suferința celor pe spatele cărora aceștia s-ar fi îmbogățit.

„Nu înțeleg nici cum marile corporații acceptă această contradicție morală, donând bani în campaniile lui Maticiuc și asociindu-și imaginea cu un om care a făcut vedete din interlopi.

PRO TV a trecut de la «Imperiul Leilor» la imperiul dresorilor de fraieri. Antreprenorii care muncesc pentru visurile lor nu mai sunt suficient de interesanți. Sa nu ii vadă copiii, sa vrea sa se facă antreprenori. Pușcăriașii care au făcut bani încălcând legea merită un serial.

Codine, înainte să mai ceri bani pentru viitorul copiilor din România, întreabă-te dacă ți-ai dori ca propriii copii să crească lângă oamenii pe care îi promovezi.”

În secțiunea de comentarii a ultimului videoclip publicat de Codin Maticiuc pe Facebook, mai multe persoane l-au criticat pentru felul în care i-a prezentat pe frații Cămătaru.

„Tu faci reclamă cămătarilor?! Prezintă și familiile distruse de ei de-a lungul timpului.”

„Șerifule, mai fă, te rog io’, cărți și cu alți interlopi. Pare că ajută. Mulțumim mult.”

„Cam nimic de prietenii tăi despre care ai scris și o carte.”