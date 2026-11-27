Românii care au bani puși deoparte au la dispoziție mai multe variante pentru a obține un venit din economii. Statul oferă dobânzi de până la 7,5% prin programul TEZAUR, în timp ce unele bănci au ajuns cu dobânzile la depozitele în lei la niveluri apropiate sau chiar peste aceste valori. Diferența se vede însă după impozitare, iar condițiile de acordare pot schimba calculul.

Unele bănci oferă dobânzi mai bune la depozite decât statul la titlurile de stat Foto: Adevărul

În noiembrie 2026, titlurile de stat TEZAUR au dobânzi anuale de 6,5% pentru scadența de un an, 7% pentru trei ani și 7,5% pentru cinci ani. Dobânzile sunt neimpozabile, astfel că investitorii încasează integral sumele promise, dacă păstrează titlurile până la scadență.

Băncile oferă, la rândul lor, dobânzi competitive. TBI Bank, de exemplu, afișează dobânzi de 7% pe an pentru depozitele în lei constituite pe șase și 12 luni și de 7,5% pentru depozitele pe doi și trei ani. În cazul depozitelor bancare, dobânda este însă impozitată cu 10%, iar câștigul efectiv este mai mic decât procentul afișat.

Cât rămâne din dobânda promisă de bancă

La un depozit bancar cu dobândă anuală de 7%, impozitul de 10% reduce câștigul net la 6,3%. La o dobândă de 7,5%, clientul rămâne cu 6,75%, înainte de eventualele efecte ale altor taxe datorate în funcție de veniturile sale.

Prin comparație, un titlu de stat TEZAUR cu dobândă de 6,5% aduce un câștig net de 6,5%, deoarece venitul nu este impozitat. La scadența de trei ani, dobânda de 7% oferită de stat este tot mai mare decât randamentul net al unui depozit bancar cu dobândă brută de 7,5%.

Pentru ca un depozit bancar să egaleze câștigul oferit de titlurile TEZAUR, banca trebuie să plătească o dobândă brută mai mare, tocmai pentru a compensa impozitul.

Astfel, pentru a obține același câștig net ca la un titlu de stat cu dobândă de 6,5%, depozitul bancar trebuie să ofere aproximativ 7,22%. Pentru a egala dobânda de 7%, este nevoie de o dobândă bancară de aproximativ 7,78%, iar pentru a ajunge la randamentul de 7,5% al titlurilor pe cinci ani, dobânda depozitului trebuie să urce la circa 8,33%.

Exemplu: ce câștig aduc 10.000 de lei

La o economie de 10.000 de lei, diferențele pot fi urmărite mai ușor în sume concrete.

Un depozit bancar cu dobândă anuală de 7% ar produce 700 de lei brut într-un an. După reținerea impozitului de 10%, câștigul rămas este de 630 de lei.

Aceeași sumă plasată în titluri TEZAUR cu dobândă de 6,5% ar aduce 650 de lei într-un an. În acest exemplu, titlurile de stat produc un câștig cu 20 de lei mai mare.

Diferența crește pe termen mai lung. La o investiție de 10.000 de lei, un depozit cu dobândă anuală de 7,5% aduce 675 de lei net pe an. Pe trei ani, câștigul ar fi de 2.025 de lei, dacă se calculează dobânda simplă și nu se ia în calcul reinvestirea sumelor încasate.

Titlurile TEZAUR cu dobândă anuală de 7% ar aduce 700 de lei pe an, respectiv 2.100 de lei în trei ani. Diferența este de 75 de lei în favoarea titlurilor de stat.

Calculul presupune păstrarea investiției până la scadență și nu include eventuale modificări ale condițiilor de reinvestire. Dobânzile bancare pot fi capitalizate sau plătite la termene diferite, în funcție de produs.

Dobânzile mari vin uneori cu condiții suplimentare

Procentul afișat de bancă nu este întotdeauna disponibil pentru orice client sau pentru orice sumă. Unele oferte sunt rezervate persoanelor care aduc bani noi în bancă, altele se adresează clienților care își deschid pentru prima dată un cont sau folosesc anumite servicii.

Fidelis, dobânzi de până la 7,75% în noiembrie. Cum se compară cu depozitele bancare

De exemplu, Raiffeisen Bank a avut o ofertă de 6,2% pe an pentru un depozit pe patru luni, destinată sumelor noi aduse în bancă. Produsul prevedea pierderea dobânzii în cazul retragerii banilor înainte de scadență.

Au existat și campanii cu dobânzi mai mari pentru clienți noi. Oferta ING care promitea o dobândă de până la 8% pentru un cont de economii, în limita a 50.000 de lei și pentru primele șase luni, a avut o perioadă de valabilitate încheiată la 26 octombrie 2026. Prin urmare, nu trebuie tratată ca o ofertă disponibilă în prezent.

Înainte de deschiderea unui depozit, clienții trebuie să verifice perioada pentru care se aplică dobânda, suma minimă și maximă acceptată, condiția de bani noi, modalitatea de plată a dobânzii și regulile pentru retragerea anticipată. Unele bănci reduc dobânda sau nu plătesc nimic dacă depozitul este lichidat înainte de termen.

Ce se întâmplă dacă ai nevoie de bani înainte de scadență

Accesul la economii este una dintre diferențele importante dintre depozitele bancare și titlurile de stat.

În cazul depozitelor, retragerea înainte de scadență poate însemna pierderea totală sau parțială a dobânzii, în funcție de contract. Banii pot fi însă accesați prin închiderea depozitului, fără procedura specifică răscumpărării titlurilor de stat.

Titlurile TEZAUR pot fi răscumpărate anticipat, dar investitorul pierde dobânda aferentă titlurilor pentru care solicită răscumpărarea. Dacă au fost deja plătite dobânzi anuale, acestea pot fi deduse din suma restituită, potrivit regulilor programului. Procedura și termenele sunt prevăzute în prospectul emisiunii.

Mai există și diferențe privind protecția banilor. Depozitele eligibile sunt garantate în limita echivalentului a 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă. Pentru depozitele constituite la TBI Bank, protecția este asigurată prin schema de garantare din Bulgaria, în limita aceluiași plafon european.

Tezaur sau depozite bancare? Unde obțin românii câștiguri mai mari pentru economiile lor

Titlurile TEZAUR nu sunt depozite bancare și nu intră în această schemă de garantare. Ele reprezintă împrumuturi acordate statului, care se obligă să ramburseze suma investită și să plătească dobânda la termenele stabilite.

CASS poate conta pentru cei care obțin venituri din dobânzi

Impozitul de 10% nu este singura obligație fiscală care poate interveni în cazul veniturilor din economii. Unele persoane pot datora și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în funcție de totalul veniturilor extrasalariale relevante obținute într-un an.

Pentru 2026, pragurile de referință sunt de 24.300 de lei, 48.600 de lei și 97.200 de lei. CASS nu se aplică automat tuturor celor care încasează dobânzi. Contează veniturile cumulate din categoriile prevăzute de Codul fiscal, iar obligația se stabilește în funcție de încadrarea în aceste plafoane.

În cazul titlurilor de stat TEZAUR, dobânzile sunt neimpozabile și nu intră în calculul obișnuit al veniturilor din investiții supuse acestor obligații.

Pentru cei care compară ofertele, calculul trebuie făcut pornind de la suma care rămâne efectiv după impozitare și de la perioada în care banii nu pot fi folosiți. Dobânda afișată de bancă este doar unul dintre elementele care determină câștigul final.