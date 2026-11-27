Fostul președinte Emil Constantinescu a afirmat joi, 26 noiembrie, că va rămâne în istorie drept președintele care „a împiedicat aderarea României la Uniunea Statală Rusia-Belarus, care era total pregătită”.

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Întrebat în cadrul emisiunii „Outsider Politic” de la Recorder cum crede că va rămâne în istorie, fostul președinte Emil Constantinescu a afirmat că a împiedicat aderarea României la Uniunea Statală Rusia-Belarus.

„Voi rămâne ca președintele care a împiedicat aderarea României la Uniunea Statală Rusia-Belarus, care era total pregătită. Asta era pentru România: ori intră în Uniunea Statală, ori intră în NATO și în Uniunea Europeană. Și asta mi s-a datorat mie personal.”

Emil Constantinescu a povestit că, după ce Parlamentul a aprobat survolul avioanelor americane și folosirea aeroportului din Timișoara, a decis întreruperea survolului aeronavelor rusești.

„Al doilea lucru este legat de întreruperea survolului avioanelor rusești cu tancuri care treceau prin spațiul aerian românesc. Nu mă pot plânge de nimic, nici de presă, nici de nimeni, pentru că eu am luat hotărârea să nu spun. Acestea s-au petrecut în următorul context.

După ce Parlamentul a votat survolul și am plusat și cu acordarea Timișoarei, lucrurile s-au petrecut așa cum fusese prevenit. I se spusese lui Degeratul de către șeful Statului Major al Armatei Iugoslave.

Securitatea lor a aflat și a fost înlăturat șeful Statului Major. A venit altul, dar cel care a venit i-a spus același lucru și Miloșevici atunci a cedat și a început armistițiul.”

„Am spus că există trei posibilități, una mai rea decât alta”

Constantinescu a explicat că a fost introdusă o condiție potrivit căreia trebuiau să treacă 40 de minute între ieșirea din țară a unui avion și intrarea următorului.

„Rușii au semnat imediat. Nu îi mai interesa. Eram la sfințirea unei biserici din Bucovina și primesc telefon prin STS: «Domnule președinte, primul avion a ieșit din țară, dar al doilea avion a intrat înainte de 40 de minute, când celălalt mai era încă în țară. Ce facem?».

Am notificat hotărârea mea de a întrerupe survolul. Am transmis șefului Statului Major să îi comunice omologului său din armata rusă și i-am spus lui Pleșu să trimită și ministrului de Externe.

Între timp, am mers și am ajuns la Corpul 10 Armată de la Iași. Am intrat acolo și am continuat convorbirea pe firul scurt. M-au întrebat ce se va întâmpla. Am spus că există trei posibilități, una mai rea decât alta.”

Constantinescu a enumerat trei posibile reacții ale Rusiei: ignorarea deciziei României, considerarea acesteia drept o amenințare și declanșarea unor acțiuni militare sau producerea unui incident grav.

„Dar nu se va întâmpla asta, pentru că, într-o astfel de situație, trebuie să ajungă la Elțîn (n. r. fostul președinte rus Bori Elțîn), cu care m-am întâlnit de nenumărate ori, și la summituri, și la Europa Centrală, Asia Centrală, și am stat la cele cinci ore de masă.

Elțîn va respecta hotărârea noastră și așa s-a întâmplat. Cel de-al treilea avion era un Antonov care transporta tancuri. Se ridicase, dar Elțîn ne-a dat dispoziție să se întoarcă înapoi. A făcut un ocol și s-a întors pe aeroportul din Kiev, de unde plecase. Asta a fost istoria.”

Nu în ultimul rând, fostul președinte a afirmat că a fost mândru de decizia sa, susținând că a fost pentru prima dată în istoria relațiilor româno-ruse când Moscovei.

„Și dacă mă întrebați de ce am fost mândru, am fost mândru pentru că în toată istoria am stat așa. Într-adevăr, am simțit și eu atunci că a meritat să trăiesc acest moment.

Pentru că, în toată istoria românilor și a rușilor, rușii au intrat în România de câte ori au vrut, când au vrut, au stat cât au vrut și au plecat când au vrut ei. A fost prima dată când au intrat, li s-a spus să plece și au respectat.”