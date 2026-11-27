Președintele american Donald Trump a apelat la o referință din „Nașul” pentru a transmite un aparent avertisment democraților: se prezintă drept Don „Veto” Corleone, pregătit să respingă proiectele lor de lege.

Donald Trump, președintele SUA Foto: Captură Truth Social

În imaginea generată cu inteligență artificială, Trump apare în smoking, în spatele unui birou, alături de o pisică și cu o ștampilă roșie supradimensionată pe care scrie „Veto”, descrie The Daily Beast. Inscripția „Veto Corleone” este un joc de cuvinte pornind de la numele lui Vito Corleone, personajul creat de Mario Puzo și interpretat de Marlon Brando în filmul lui Francis Ford Coppola din 1972.

Postarea vine după victoria democraților la alegerile legislative de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. Potrivit The Independent, opoziția urmează să preia controlul ambelor camere ale Congresului în ianuarie, ceea ce îi va permite să promoveze propria agendă legislativă și să lanseze anchete privind administrația Trump.

Veto-ul, instrument de presiune pentru negocieri

Trump evocase deja această strategie înaintea scrutinului. Într-un interviu pentru podcastul Pod Force One, citat de The Daily Beast, el afirmase că va respinge inițiativele democraților și că, după o lună sau două de blocaje, aceștia ar putea veni să negocieze un acord.

Președintele a lăsat însă deschisă și posibilitatea colaborării. „Pur și simplu voi respinge totul, iar apoi, la un moment dat, cred că vor dori să negocieze”, a declarat el.

Trump a indicat sănătatea drept unul dintre domeniile în care cele două tabere ar putea ajunge la o înțelegere.

În același context, Trump l-a descris pe Abdul El-Sayed, prezentat drept senator ales din Michigan, ca fiind „un tip inteligent”, după ce acesta i-a propus un program Medicare for All. Președintele a spus că intenționează să se întâlnească cu el și a sugerat că ar putea exista o cale de compromis.

Dreptul de veto nu îi oferă însă președintelui un blocaj imposibil de depășit. Conform explicațiilor publicate de Senatul SUA privind Constituția, Congresul poate trece peste un veto prezidențial printr-un vot cu o majoritate de două treimi în fiecare dintre cele două camere.