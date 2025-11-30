Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere

Mașina nu poate fi înmatriculată legal în statele membre ale Uniunii Europene, tocmai din cauza design-ului, care nu respectă normele de siguranță pentru pietoni în caz de impact.

Un model al autoturismului Tesla Cybertruck a fost văzut în România, pe străzile din Craiova, cu număr de înmatriculare de Polonia, potrivit Reddit.

Este posibil să fie aceeași mașină care a fost adusă de pilotul de curse Dominic Marcu, care pentru al doilea an consecutiv a revenit la Craiova cu super activări marca Tesla, anul acesta cu impresionantul Cybertruck.

„Nu respectă normele UE, nu știu cum a fost înmatriculată în Polonia”, ”Parcă nu erau legale”, ”Cea mai urâtă mașină”, ”Legalizați-o”, ”Pe lângă că e urâtă, e și pericol public”, sunt câteva dintre comentariile apărute la fotografia cu mașina din Craiova.

Un bolid Tesla Cybertruck a fost fotografiat în luna martie și pe străzile din Cluj-Napoca.

Tesla Cybertruck este unul dintre cele mai noi modele lansate de compania Tesla, iar prețurile pot începe de la 60.990 de dolari.

Cybertruck a venit la pachet nu doar cu reacții de uluire, ci și cu probleme pentru companie, care a fost nevoită să recheme de șase ori în 2024 modelele în fabrică.

În noiembrie 2024, Tesla a anunțat a cerut readucerea a 2.431 de modele înapoi în fabrică, deoarece s-au constat pierderea ale puterii de propulsie, care ar putea crește riscul unui accident.

Se știe că Tesla Cybertruck are masa maximă autorizată prea mare pentru permisul de categorie B, astfel că este nevoie de un permis de categorie C pentru a fi condusă.

Vicepreședinte Tesla, a explicat într-un interviu pentru TopGear de ce nu pot fi importate legal în Europa mașinile Cybertruck.

”În primul rând, piața pentru pickup-uri în America este uriașă și asta este diferit la voi. În al doilea rând: reglementările europene impun o rotunjire de 3,2 milimetri pe părțile proeminente. Din păcate, este imposibil să se facă o rotunjire de 3,2 milimetri pe o foaie de oțel inoxidabil de 1,4 milimetri”, a explicat Lars Moravy.