Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, într-o conferință de presă, că participarea la recepția de Ziua Națională este alegerea celor invitați. Reacția a venit după ce mai multe persoane care l-au susținut la alegerile din 2025 au anunțat în mediul online că nu vor participa la eveniment.

Nicușor Dan orgnizează o recepție pe 1 Decembrie la Cotroceni Foto: Inquam Photos

Întrebat ce le răspunde celor care au refuzat invitația, șeful statului a spus că momentul are o demnitate și o solemnitate care nu ar trebui trivializate.

„Am invitat niște oameni. Cine vrea, vine, cine nu vrea, nu vine. Există o demnitate, o solemnitate a acestui moment. Nu cred că trebuie să îl trivializăm. Eu și colegii mei am considerat că niște oameni ar fi bine să fie acolo. Dacă dumnealor nu consideră, foarte bine”, a afirmat Nicușor Dan.

În ultimele zile, mai multe persoane publice au anunțat pe rețelele sociale că refuză invitația președintelui Nicușor Dan la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni. Deciziile lor au stârnit reacții și au deschis o dezbatere despre dezamăgirea față de actualul șef al statului, respectul față de instituția prezidențială și semnificația participării la un eveniment oficial de Ziua Națională.

Printre cei care au refuzat invitația la Cotroceni se numără activistul civic Andrei Roșu. Acesta a publicat invitația primită și a explicat că decizia sa ține de valorile și principiile pentru care i-a acordat votul președintelui.

„Evident, am refuzat invitația. Respect instituția prezidențială, rolul ei în democrație și simbolistica unui asemenea eveniment, mai ales de Ziua Națională. Dar consider că persoana care ocupă în prezent funcția de Președinte al României nu mai reprezintă valorile și principiile pentru care i-am acordat votul și încrederea mea. Iar consecvența față de propriile valori este mai importantă decât prezența la un eveniment oficial, indiferent cât de onorantă ar fi invitația...”, a scris Andrei Roșu.

La polul opus, Alexandru Jucan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, respinge transformarea refuzului unei invitații oficiale într-un gest de glorie pe rețelele sociale și susține că recepția ține de simbolurile statului, nu de persoana președintelui.

„Ziua Națională nu este pe persoană fizică, așa cum nici Sala Unirii de la Palatul Cotroceni nu este budoar. Toate acestea sunt simboluri fundamentale ale statului român, ai cărui cetățeni suntem. Nici măcar Președintele României nu este mai presus de ele. Simbolurile statului nu aparțin unui loc sau unei instituții și rămân dincolo de mandatul oricărui președinte. Un simbol național este, în sine, un identificator al unui popor”, a afirmat Alexandru Jucan.

Totodată, fostul premier Victor Ponta a anunțat că nu va participa la recepția organizată de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României, deși, spune el, anul acesta a primit invitație.

Ponta a explicat că decizia sa este influențată de faptul că anul trecut nu s-a regăsit printre invitații de la evenimentul de 1 Decembrie, în ciuda faptului că a ocupat funcția de prim-ministru al României.