Aleksandr Lukașenko a pus sub semnul întrebării justificarea istorică a revendicărilor teritoriale ale Rusiei asupra Ucrainei. Liderul belarus, aliat al Moscovei, s-a oferit totodată să îl însoțească pe Volodimir Zelenski la negocieri cu Vladimir Putin în capitala rusă.

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarus Foto: EPA EFE

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a contestat argumentele istorice invocate de Vladimir Putin pentru revendicările asupra teritoriului ucrainean, susținând că aceeași logică ar presupune ca Rusia să fie restituită Mongoliei. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației franceze Le Point, citat de The Independent.

Argumentul istoric, întors împotriva Moscovei

Lukașenko a respins ideea că apartenența unui teritoriu la un stat într-o anumită epocă ar justifica revendicarea sa în prezent. El a invocat dominația mongolă și tătară asupra unor teritorii rusești pentru a ilustra consecințele acestui raționament.

„Dar dacă ne uităm mai în urmă, pământurile rusești au fost odată mongole și tătare. Vă amintiți asta? Atunci ar trebui să dăm toată Rusia înapoi Mongoliei”, a spus Lukașenko, potrivit The Independent.

Liderul belarus a adăugat că Putin „înțelege perfect acest lucru”. Observațiile vin din partea unui aliat apropiat al Kremlinului, care a permis forțelor ruse să folosească teritoriul Belarusului pentru invazia Ucrainei din februarie 2022.

În același interviu, Lukașenko a susținut însă că forțele ruse avansează lent și că Putin câștigă pe front. Aceasta este evaluarea liderului belarus asupra situației militare.

Se oferă să îl însoțească pe Zelenski la Moscova

Lukașenko a propus și o întâlnire în trei cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. El s-a oferit să zboare alături de președintele ucrainean la Moscova, în calitate de garant al siguranței acestuia.

Putin a propus în repetate rânduri ca Zelenski să vină la Moscova pentru negocieri. Liderul ucrainean a respins această variantă, afirmând că este pregătit să se întâlnească cu omologul rus în locuri „mai neutre”, potrivit aceleiași publicații.

Întrebat despre posibilitatea ca Zelenski să refuze, Lukașenko a replicat că acesta ar putea „să meargă pe front cu o armă automată și să lupte”. Liderul belarus a insistat că războiul trebuie oprit și a susținut că o înțelegere ar putea fi obținută mai repede fără implicarea europenilor.