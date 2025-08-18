Problema descoperită de un proprietar la Tesla sa de 100.000 de dolari: „Se bazează prea mult pe lipici”

Un proprietar de Cybertruck din California și-a dus camioneta electrică în deșert, la o temperatura de 46°C și a observat că aceasta se destramă.

Bara de lumini a Cybertruck-ului său, fixată cu adeziv, a început să se desprindă în timp ce spăla manual vehiculul.

Proprietarul mașinii, Duncan, a observat că bara de lumini a vehiculului atârna pe jumătate în timp ce îl curăța după o călătorie în deșert.

„Am fost în deșert unde s-au înregistrat 46°C, dar tot sunt dezamăgit că Tesla nu a fixat corespunzător bara de lumini. Se bazează prea mult pe lipici”, a scris el pe forumul Cybertruck Owners Club, unde a postat și imagini cu piesa desprinsă.

Fotografiile arată bara de lumini atârnând, prinsă doar în zona în care cablurile se conectează la vehiculul. Resturile de adeziv topit sunt vizibile pe caroserie, semn că materialul folosit nu a rezistat temperaturilor extreme.

El a fost dezamăgit să descopere că vehiculul său electric de 100.000 de dolari se deteriorează, deși spune că și-a spălat Cybertruck-ul doar manual și nu l-a dus niciodată la o spălătorie automată.

El a întrebat membrii forumului dacă cineva s-a confruntat cu o situație similară.

De ce sunt importante materialele de înaltă calitate pentru vehiculele electrice?

Mai mulți proprietari de Cybertruck s-au plâns de probleme similare, criticând dependența Tesla de soluții pe bază de lipici în locul unor prinderi mecanice. „Dacă bara ar fi montată pe un suport, ar fi mult mai sigur. Tesla ar trebui să colaboreze cu producători aftermarket pentru astfel de soluții”, a comentat un alt utilizator.

„M-am întrebat de ce Tesla nu a proiectat bara de lumini să fie lipită așa cum este, dar și cu niște cleme la capete, care să o fixeze pe parbriz”, a comentat un membru al forumului.

Unii proprietari afirmă că Tesla înlocuiește piesa în service, însă fără o soluție tehnică diferită. Alții propun să dezvolte singuri suporturi metalice pentru bara de lumini, considerând că există o piață pentru astfel de accesorii.

Materialele de înaltă calitate sunt esențiale în construirea noilor vehicule electrice, deoarece acestea contribuie la siguranța, longevitatea și performanța vehiculelor.

Având în vedere creșterea constantă a temperaturilor pe planeta noastră, vehiculele electrice trebuie să poată rezista la căldură ridicată și condiții meteorologice extreme. Șoferii trebuie să aibă încredere că vehiculele lor electrice sunt o opțiune de transport durabilă și practică, care merită investiția.

Deținerea unui vehicul electric este una dintre cele mai bune modalități de a economisi bani pe combustibil și întreținere, reducând în același timp dependența de energia poluantă și limitând emisiile poluante.

Cu toate acestea, Tesla Cybertrucks și alte vehicule electrice trebuie să fie sigure de condus și să poată fi reparate și întreținute în mod rezonabil în cazul în care se produc avarii. Câștigând încrederea consumatorilor, producătorii de vehicule electrice pot contribui la adoptarea pe scară largă a vehiculelor electrice și la crearea unor drumuri mai curate și mai ecologice.

Ce se face pentru a îmbunătăți construcția vehiculelor electrice?

Companiile de tehnologie au lucrat pentru a îmbunătăți modul în care sunt construite vehiculele electrice, descoperind progrese inovatoare care le îmbunătățesc.

De exemplu, Resicoat de la AkzoNobel este o tehnologie de acoperire cu pulbere care protejează celulele bateriilor și motoarele vehiculelor electrice.

Cercetătorii de la Oak Ridge National Laboratory au dezvoltat materiale avansate pentru baterii, pentru a accelera timpul de încărcare și a prelungi durata de viață a bateriilor vehiculelor electrice.