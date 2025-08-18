search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Problema descoperită de un proprietar la Tesla sa de 100.000 de dolari: „Se bazează prea mult pe lipici”

0
0
Publicat:

Un proprietar de Cybertruck din California și-a dus camioneta electrică în deșert, la o temperatura de 46°C și a observat că aceasta se destramă.

image

Bara de lumini a Cybertruck-ului său, fixată cu adeziv, a început să se desprindă în timp ce spăla manual vehiculul.

Proprietarul mașinii, Duncan, a observat că bara de lumini a vehiculului atârna pe jumătate în timp ce îl curăța după o călătorie în deșert.

Am fost în deșert unde s-au înregistrat 46°C, dar tot sunt dezamăgit că Tesla nu a fixat corespunzător bara de lumini. Se bazează prea mult pe lipici”, a scris el pe forumul Cybertruck Owners Club, unde a postat și imagini cu piesa desprinsă.

Fotografiile arată bara de lumini atârnând, prinsă doar în zona în care cablurile se conectează la vehiculul. Resturile de adeziv topit sunt vizibile pe caroserie, semn că materialul folosit nu a rezistat temperaturilor extreme.

image

El a fost dezamăgit să descopere că vehiculul său electric de 100.000 de dolari se deteriorează, deși spune că și-a spălat Cybertruck-ul doar manual și nu l-a dus niciodată la o spălătorie automată.

El a întrebat membrii forumului dacă cineva s-a confruntat cu o situație similară.

De ce sunt importante materialele de înaltă calitate pentru vehiculele electrice?

Mai mulți proprietari de Cybertruck s-au plâns de probleme similare, criticând dependența Tesla de soluții pe bază de lipici în locul unor prinderi mecanice. „Dacă bara ar fi montată pe un suport, ar fi mult mai sigur. Tesla ar trebui să colaboreze cu producători aftermarket pentru astfel de soluții”, a comentat un alt utilizator.

„M-am întrebat de ce Tesla nu a proiectat bara de lumini să fie lipită așa cum este, dar și cu niște cleme la capete, care să o fixeze pe parbriz”, a comentat un membru al forumului.

Unii proprietari afirmă că Tesla înlocuiește piesa în service, însă fără o soluție tehnică diferită. Alții propun să dezvolte singuri suporturi metalice pentru bara de lumini, considerând că există o piață pentru astfel de accesorii.

Materialele de înaltă calitate sunt esențiale în construirea noilor vehicule electrice, deoarece acestea contribuie la siguranța, longevitatea și performanța vehiculelor.

Având în vedere creșterea constantă a temperaturilor pe planeta noastră, vehiculele electrice trebuie să poată rezista la căldură ridicată și condiții meteorologice extreme. Șoferii trebuie să aibă încredere că vehiculele lor electrice sunt o opțiune de transport durabilă și practică, care merită investiția.

Deținerea unui vehicul electric este una dintre cele mai bune modalități de a economisi bani pe combustibil și întreținere, reducând în același timp dependența de energia poluantă și limitând emisiile poluante.

Cu toate acestea, Tesla Cybertrucks și alte vehicule electrice trebuie să fie sigure de condus și să poată fi reparate și întreținute în mod rezonabil în cazul în care se produc avarii. Câștigând încrederea consumatorilor, producătorii de vehicule electrice pot contribui la adoptarea pe scară largă a vehiculelor electrice și la crearea unor drumuri mai curate și mai ecologice.

Ce se face pentru a îmbunătăți construcția vehiculelor electrice?

Companiile de tehnologie au lucrat pentru a îmbunătăți modul în care sunt construite vehiculele electrice, descoperind progrese inovatoare care le îmbunătățesc.

De exemplu, Resicoat de la AkzoNobel este o tehnologie de acoperire cu pulbere care protejează celulele bateriilor și motoarele vehiculelor electrice.

Cercetătorii de la Oak Ridge National Laboratory au dezvoltat materiale avansate pentru baterii, pentru a accelera timpul de încărcare și a prelungi durata de viață a bateriilor vehiculelor electrice.

Auto

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
digi24.ro
image
O turistă a avut un șoc după ce s-a cazat într-o casă închiriată pe Airbnb, în Florida. Reacția proprietarului a înfuriat-o
stirileprotv.ro
image
Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de îngheț. Meteorologii Accuweather anunță o toamnă atipică, în România
gandul.ro
image
Povestea vilei care i-a fost repartizată lui Traian Băsescu. Casa este 'bântuită' de umbrele trecutului
mediafax.ro
image
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Nina Iliescu nu poate accepta sfârşitul lui Ion Iliescu! Ce a făcut văduva fostului preşedinte de faţă cu toţi, declaraţia dureroasă...
playtech.ro
image
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
digisport.ro
image
ALERTĂ | Guvernul pregătește tăierea cu 30% a salariilor și concedieri la ASF, ANRE și ANCOM (Document)
stiripesurse.ro
image
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Schimbări majore pentru șoferii din România privind rovinieta! Când intră în vigoare noua măsură și cum se va plăti
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Kate Middleton își schimbă reședința. Unde se mută cu Prințul William
click.ro
image
Wizz Air introduce mai multe zboruri noi din București. Ce orașe superbe vor putea vizita românii
click.ro
image
Scandal uriaș după ce o celebră statuie a Fecioarei Maria a fost restaurată: „Parcă i-au pus machiaj”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto Profimedia jpg
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să fie ștearsă de pe internet!
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Harem, pictură de Fernand Cormon de la sfârșitul secolului al XIX-lea (© Musée d'art et d'histoire de Narbonne / Wikimedia Commons)
Crunta bătălie pentru Putere din Harem
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
Kate Middleton își schimbă reședința. Unde se mută cu Prințul William

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?